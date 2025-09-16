Российские службы каталогов 2025
Российские службы каталогов становятся стратегической альтернативой Microsoft Active Directory. Объем рынка в 2025 году превысит 10 млрд руб. при ежегодном росте 25% (CNewsMarket). Спрос формируют государственные компании, обязанные переходить на отечественные решения, так и частный бизнес, который стремится снизить риски блокировки или остановки поддержки западных продуктов.
Службы каталогов — это ядро корпоративной ИТ-инфраструктуры. Они обеспечивают:
централизованное управление учетными записями сотрудников,
настройку политик безопасности,
контроль доступа к ресурсам,
интеграцию с другими корпоративными системами.
Для бизнеса это означает снижение рисков, связанных с кибербезопасностью, возможность масштабирования и гибкости управления, а также соблюдение законодательства о защите данных.
Особенно критична надежность служб каталогов для крупных предприятий: сбой в системе способен остановить работу компании, так как сотрудники теряют доступ к учетным записям.
Среди популярных отечественных решений:
ALD Pro (ПАО «Группа Астра», ИНН 7726476459) — система основана на независимом стеке технологий, нативно интегрируется с Linux. Поддерживает поэтапный переход с Microsoft Active Directory, подтвержден нагрузочными испытаниями на десятки миллионов объектов. Имеет сертификаты ФСТЭК.
Ред Адм Промышленная редакция (ООО «Ред Софт», ИНН 9705000373) — ориентирован на управление многоуровневой ИТ-инфраструктурой с повышенными требованиями безопасности. Поддерживает совместимость с Microsoft Active Directory, что облегчает миграцию для крупных компаний.
Альт Домен (ООО «Базальт СПО», ИНН 7714350892) — продукт для гетерогенных сред, с интерфейсом, близким к Windows. Предлагает удобные инструменты для администрирования пользователей и групповых политик в Linux-сетях.
Rosa Dynamic Directory (АО «НТЦ ИТ Роса», ИНН 7735201059) — сфокусирован на функционале для крупных предприятий и промышленности. Отличается глубокой интеграцией с корпоративными системами.
Эллес (ООО «ГК «ИННОТЕХ» ИНН 9703073496) — новый игрок, который демонстрирует высокий уровень безопасности и гибкости настройки. Подходит для компаний, которые делают ставку на отечественные облачные экосистемы.
Для бизнеса ключевыми преимуществами российских служб каталогов становятся:
усиленная кибербезопасность за счет поддержки многофакторной аутентификации, шифрования протоколов и наличия сертификатов ФСТЭК,
возможности интеграции через API и совместимость с корпоративными приложениями, включая двусторонние доверительные отношения с Microsoft AD,
экономическая эффективность, выражающаяся в снижении зависимости от зарубежного ПО и предсказуемых затратах на владение,
гибкость, чтобы осуществлять гибридную и поэтапную миграцию без существенных операционных рисков.
