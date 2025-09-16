Российские службы каталогов 2025

В 2025 году рынок российских служб каталогов превысит 10 млрд рублей и станет реальной альтернативой Microsoft Active Directory. Отечественные решения набирают спрос у государства и бизнеса, обеспечивая кибербезопасность и независимость от западных технологий.

Российские службы каталогов становятся стратегической альтернативой Microsoft Active Directory. Объем рынка в 2025 году превысит 10 млрд руб. при ежегодном росте 25% (CNewsMarket). Спрос формируют государственные компании, обязанные переходить на отечественные решения, так и частный бизнес, который стремится снизить риски блокировки или остановки поддержки западных продуктов.

Службы каталогов — это ядро корпоративной ИТ-инфраструктуры. Они обеспечивают:

централизованное управление учетными записями сотрудников,

настройку политик безопасности,

контроль доступа к ресурсам,

интеграцию с другими корпоративными системами.

Для бизнеса это означает снижение рисков, связанных с кибербезопасностью, возможность масштабирования и гибкости управления, а также соблюдение законодательства о защите данных.

Особенно критична надежность служб каталогов для крупных предприятий: сбой в системе способен остановить работу компании, так как сотрудники теряют доступ к учетным записям.

Среди популярных отечественных решений:

ALD Pro (ПАО «Группа Астра», ИНН 7726476459 ) — система основана на независимом стеке технологий, нативно интегрируется с Linux. Поддерживает поэтапный переход с Microsoft Active Directory, подтвержден нагрузочными испытаниями на десятки миллионов объектов. Имеет сертификаты ФСТЭК.

Ред Адм Промышленная редакция (ООО «Ред Софт», ИНН 9705000373 ) — ориентирован на управление многоуровневой ИТ-инфраструктурой с повышенными требованиями безопасности. Поддерживает совместимость с Microsoft Active Directory, что облегчает миграцию для крупных компаний.

Альт Домен (ООО «Базальт СПО», ИНН 7714350892 ) — продукт для гетерогенных сред, с интерфейсом, близким к Windows. Предлагает удобные инструменты для администрирования пользователей и групповых политик в Linux-сетях.

Rosa Dynamic Directory (АО «НТЦ ИТ Роса», ИНН 7735201059 ) — сфокусирован на функционале для крупных предприятий и промышленности. Отличается глубокой интеграцией с корпоративными системами.

Эллес (ООО «ГК «ИННОТЕХ» ИНН 9703073496) — новый игрок, который демонстрирует высокий уровень безопасности и гибкости настройки. Подходит для компаний, которые делают ставку на отечественные облачные экосистемы.

Для бизнеса ключевыми преимуществами российских служб каталогов становятся: