Конференция v7748 12.09 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Информационные технологии

Российские службы каталогов 2025

В 2025 году рынок российских служб каталогов превысит 10 млрд рублей и станет реальной альтернативой Microsoft Active Directory. Отечественные решения набирают спрос у государства и бизнеса, обеспечивая кибербезопасность и независимость от западных технологий.

Российские службы каталогов становятся стратегической альтернативой Microsoft Active Directory. Объем рынка в 2025 году превысит 10 млрд руб. при ежегодном росте 25% (CNewsMarket). Спрос формируют государственные компании, обязанные переходить на отечественные решения, так и частный бизнес, который стремится снизить риски блокировки или остановки поддержки западных продуктов.

Службы каталогов — это ядро корпоративной ИТ-инфраструктуры. Они обеспечивают:

  • централизованное управление учетными записями сотрудников,

  • настройку политик безопасности,

  • контроль доступа к ресурсам,

  • интеграцию с другими корпоративными системами.

Для бизнеса это означает снижение рисков, связанных с кибербезопасностью, возможность масштабирования и гибкости управления, а также соблюдение законодательства о защите данных.

Особенно критична надежность служб каталогов для крупных предприятий: сбой в системе способен остановить работу компании, так как сотрудники теряют доступ к учетным записям.

Среди популярных отечественных решений:

  • ALD Pro (ПАО «Группа Астра», ИНН 7726476459) — система основана на независимом стеке технологий, нативно интегрируется с Linux. Поддерживает поэтапный переход с Microsoft Active Directory, подтвержден нагрузочными испытаниями на десятки миллионов объектов. Имеет сертификаты ФСТЭК.

  • Ред Адм Промышленная редакция (ООО «Ред Софт», ИНН 9705000373) — ориентирован на управление многоуровневой ИТ-инфраструктурой с повышенными требованиями безопасности. Поддерживает совместимость с Microsoft Active Directory, что облегчает миграцию для крупных компаний.

  • Альт Домен (ООО «Базальт СПО», ИНН 7714350892) — продукт для гетерогенных сред, с интерфейсом, близким к Windows. Предлагает удобные инструменты для администрирования пользователей и групповых политик в Linux-сетях.

  • Rosa Dynamic Directory (АО «НТЦ ИТ Роса», ИНН 7735201059) — сфокусирован на функционале для крупных предприятий и промышленности. Отличается глубокой интеграцией с корпоративными системами.

  • Эллес (ООО «ГК «ИННОТЕХ» ИНН 9703073496) — новый игрок, который демонстрирует высокий уровень безопасности и гибкости настройки. Подходит для компаний, которые делают ставку на отечественные облачные экосистемы.

Для бизнеса ключевыми преимуществами российских служб каталогов становятся:

  • усиленная кибербезопасность за счет поддержки многофакторной аутентификации, шифрования протоколов и наличия сертификатов ФСТЭК,

  • возможности интеграции через API и совместимость с корпоративными приложениями, включая двусторонние доверительные отношения с Microsoft AD,

  • экономическая эффективность, выражающаяся в снижении зависимости от зарубежного ПО и предсказуемых затратах на владение,

  • гибкость, чтобы осуществлять гибридную и поэтапную миграцию без существенных операционных рисков.

Начать дискуссию

Главная Тарифы