Что делать, если работник увольняется в день, когда у него нет смены

На форуме Клерка обсуждают практическую ситуацию: можно ли уволить сотрудника в день, когда у него по графику нет смены, нужно ли оплачивать такой день и как правильно подать отчёт ЕФС-1.

«Здравствуйте, у меня сотрудник работает посменно, дата увольнения стоит 1 октября. В этот день у него нет смены. Я же могу ему ничего не оплачивать? График смен ведётся. Получается, за октябрь зарплата не начисляется. Ну и соответственно дата увольнения 1 октября, а сегодня 2 октября я могу отправить отчёт ЕФС-1. Или лучше ставить дату увольнения 2 октября и смен нет за эти 2 дня?»

На это откликнулся эксперт.

Ответ эксперта

Ситуация, когда дата увольнения выпадает на день без смены или даже на выходной, — не редкость. И здесь важно понимать несколько моментов:

Дата увольнения.

Запрета увольнять сотрудника в выходной или в день без смены нет. Закон это позволяет, если оформлен приказ и соблюдены все остальные процедуры. Так что указать в приказе 1 октября — абсолютно корректно. Оплата труда.

Если в день увольнения у сотрудника по графику смен нет, оплачивать этот день не нужно. В табеле учёта рабочего времени он останется пустым, и начислений за октябрь просто не будет. Отчёт ЕФС-1.

Сведения о прекращении трудового договора подаются не позднее следующего рабочего дня после даты приказа. То есть если приказ об увольнении датирован 1 октября, ЕФС-1 спокойно отправляете 2 октября. Это полностью соответствует требованиям. Альтернативный вариант.

Некоторые работодатели для подстраховки предпочитают переносить дату увольнения на следующий рабочий день (например, 2 октября). Но это не обязательное требование, а скорее перестраховка.

Вывод

Правильный вариант — увольнение 1 октября, даже если смены нет, и сдача ЕФС-1 на следующий день, то есть 2 октября. Зарплаты за «пустой» день не будет, и это нормально.

Если же работодатель хочет совсем минимизировать возможные вопросы, можно поставить датой увольнения 2 октября. Но по закону это не требуется — достаточно корректного приказа и своевременной сдачи ЕФС-1.