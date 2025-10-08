Денис Стрекалов о HADI циклах

Hypothesis (H)

Рассмотрим первую букву цикла, H — гипотеза. Проверку маркетинговой гипотезы, к примеру, запуск новой посадочной, начинаем с трех действий, которые позволят спрогнозировать желаемый результат:

определяем ключевые операционные показатели: CR, %, CTR, % и микроконверсии на странице;

ставим измеряемые цели, которых хотим достичь;

четко задаем временной диапазон тестирования. Например — 7 дней.

За этот период мы должны набрать достаточно данных, чтобы понять — рабочая гипотеза или нет. К примеру в Директе 200 переходов на новый лендинг хватит, чтобы получить репрезентативную выборку. Выборка считается репрезентативной, когда по ней можно судить о более широкой аудитории. То есть свойства, присущие собранным данным, можно распространить на всю ЦА, а также использовать выборку для сравнения с прошлым периодом и постулировать: увеличила гипотеза конверсию или нет.

Правило: один временной промежуток — одна метрика — одна гипотеза.

При параллельном тесте сразу нескольких идей, их целевые метрики не должны пересекаться. Если маркетолог улучшает конверсию целевой страницы, добавляя телефон или меняя текст оффера, он фактически тестирует несколько взаимно пересекающихся гипотез и не поймет, какое действие повлияло на показатели.