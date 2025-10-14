АУСН с 2026 года: что будет с пособиями по беременности и родам
С 1 января 2026 года всё больше компаний решают перейти на АУСН — автоматизированную упрощёнку. Удобно: никаких деклараций, меньше отчётности, налоги считает сама система. Но бухгалтеры уже задаются практичным вопросом — а что с сотрудницами, которые собираются в декрет? Не лишатся ли они пособий, если компания больше не платит страховые взносы в обычном порядке?
Разбираем подробно и спокойно: декрет останется, но нюансы есть.
Право на декрет и пособие сохраняется
АУСН — это просто особый налоговый режим, а не отдельная вселенная без соцстраха.
Если сотрудница работает по трудовому договору, за неё сохраняются все гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом и законом о соцстраховании.
То есть:
декретный отпуск (по беременности и родам) она получает на основании больничного листа;
пособие по беременности и родам выплачивается за весь период (обычно 140 календарных дней);
отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и ежемесячное пособие тоже положены.
Право на эти выплаты не зависит от налогового режима фирмы, а от того, была ли сотрудница застрахована и уплачивались ли за неё взносы раньше.
Что меняется при переходе на АУСН
Главное отличие — работодатель на АУСН больше не платит взносы за работников в ПФР, ФОМС и ФСС.
Остаётся только фиксированный взнос «на травматизм» — порядка 2,7 тыс. рублей в год.
Но это не отменяет права сотрудницы на пособия.
Если компания до 2026 года была на УСН и исправно платила страховые взносы, все накопленные страховые права сохраняются.
А значит, сотрудница, уходящая в декрет в 2026 году, получит пособие, рассчитанное из её заработка за 2024–2025 годы — по общим правилам.
Как оформить всё по шагам
Больничный по беременности и родам
Сотрудница получает листок нетрудоспособности. Работодатель принимает его и передаёт данные в Соцфонд России (бывший ФСС).
Заявление на пособие
Женщина пишет заявление о назначении пособия, прикладывает справки о доходах за два предыдущих года.
Назначение выплаты
Работодатель передаёт сведения в фонд, а тот перечисляет пособие напрямую сотруднице.
Отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет
После окончания декретного отпуска сотрудница подаёт новое заявление — на отпуск по уходу и пособие. Работодатель оформляет приказ, а выплаты снова идут через фонд.
Пример из практики
ООО «Астра» применяет УСН и с 1 января 2026 года переходит на АУСН.
В апреле 2026 года бухгалтер Мария уходит в декрет.
За 2024–2025 годы за неё уплачивались все взносы, поэтому её пособие по беременности и родам рассчитывают именно по этим годам.
Средний заработок — 60 000 ₽, значит, за стандартные 140 дней декрета она получит около 112 000 ₽.
После родов Мария оформит отпуск по уходу и будет получать ежемесячно 40 % от своего среднего дохода — примерно 24 000 ₽.
На что обратить внимание работодателю
Не меняйте статус сотрудницы. Если она оформлена по трудовому договору — всё в порядке. Но если перевести её на ГПХ или самозанятость, пособий уже не будет.
Передайте все сведения в Соцфонд вовремя. Сейчас выплаты идут напрямую из фонда, так что ваша задача — передать данные, а не искать деньги на выплату.
Сохраните рабочее место. Отпуск по уходу за ребёнком — это не увольнение, место за сотрудницей сохраняется.
Вывод
Переход на АУСН не отменяет декретных и пособий по уходу за ребёнком.
Если сотрудница официально работает и взносы за неё платились хотя бы до 2026 года, она получает выплаты в полном объёме.
Работодатель просто перестаёт быть посредником между фондом и работницей — все перечисления идут напрямую.
Так что при выборе АУСН бухгалтеру стоит беспокоиться о налогах, но не о декрете — соцстрах о своём не забудет.
