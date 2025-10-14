АУСН с 2026 года: что будет с пособиями по беременности и родам

С 2026 года всё больше компаний переходят на автоматизированную упрощёнку. Но бухгалтеры задаются вопросом: что будет с декретными, если фирма на АУСН больше не платит взносы? Разбираемся, сохраняются ли пособия по беременности и родам и как их оформить.

С 1 января 2026 года всё больше компаний решают перейти на АУСН — автоматизированную упрощёнку. Удобно: никаких деклараций, меньше отчётности, налоги считает сама система. Но бухгалтеры уже задаются практичным вопросом — а что с сотрудницами, которые собираются в декрет? Не лишатся ли они пособий, если компания больше не платит страховые взносы в обычном порядке?

Разбираем подробно и спокойно: декрет останется, но нюансы есть.

Право на декрет и пособие сохраняется

АУСН — это просто особый налоговый режим, а не отдельная вселенная без соцстраха.

Если сотрудница работает по трудовому договору, за неё сохраняются все гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом и законом о соцстраховании.

То есть:

декретный отпуск (по беременности и родам) она получает на основании больничного листа;

пособие по беременности и родам выплачивается за весь период (обычно 140 календарных дней);

отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и ежемесячное пособие тоже положены.

Право на эти выплаты не зависит от налогового режима фирмы, а от того, была ли сотрудница застрахована и уплачивались ли за неё взносы раньше.

Что меняется при переходе на АУСН

Главное отличие — работодатель на АУСН больше не платит взносы за работников в ПФР, ФОМС и ФСС.

Остаётся только фиксированный взнос «на травматизм» — порядка 2,7 тыс. рублей в год.

Но это не отменяет права сотрудницы на пособия.

Если компания до 2026 года была на УСН и исправно платила страховые взносы, все накопленные страховые права сохраняются.

А значит, сотрудница, уходящая в декрет в 2026 году, получит пособие, рассчитанное из её заработка за 2024–2025 годы — по общим правилам.

Как оформить всё по шагам

Больничный по беременности и родам

Сотрудница получает листок нетрудоспособности. Работодатель принимает его и передаёт данные в Соцфонд России (бывший ФСС). Заявление на пособие

Женщина пишет заявление о назначении пособия, прикладывает справки о доходах за два предыдущих года. Назначение выплаты

Работодатель передаёт сведения в фонд, а тот перечисляет пособие напрямую сотруднице. Отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет

После окончания декретного отпуска сотрудница подаёт новое заявление — на отпуск по уходу и пособие. Работодатель оформляет приказ, а выплаты снова идут через фонд.

Пример из практики

ООО «Астра» применяет УСН и с 1 января 2026 года переходит на АУСН.

В апреле 2026 года бухгалтер Мария уходит в декрет.

За 2024–2025 годы за неё уплачивались все взносы, поэтому её пособие по беременности и родам рассчитывают именно по этим годам.

Средний заработок — 60 000 ₽, значит, за стандартные 140 дней декрета она получит около 112 000 ₽.

После родов Мария оформит отпуск по уходу и будет получать ежемесячно 40 % от своего среднего дохода — примерно 24 000 ₽.

На что обратить внимание работодателю

Не меняйте статус сотрудницы. Если она оформлена по трудовому договору — всё в порядке. Но если перевести её на ГПХ или самозанятость, пособий уже не будет.

Передайте все сведения в Соцфонд вовремя. Сейчас выплаты идут напрямую из фонда, так что ваша задача — передать данные, а не искать деньги на выплату.

Сохраните рабочее место. Отпуск по уходу за ребёнком — это не увольнение, место за сотрудницей сохраняется.

Вывод

Переход на АУСН не отменяет декретных и пособий по уходу за ребёнком.

Если сотрудница официально работает и взносы за неё платились хотя бы до 2026 года, она получает выплаты в полном объёме.

Работодатель просто перестаёт быть посредником между фондом и работницей — все перечисления идут напрямую.

Так что при выборе АУСН бухгалтеру стоит беспокоиться о налогах, но не о декрете — соцстрах о своём не забудет.