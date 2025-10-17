Психология доверия: как построить долгосрочные отношения с клиентом, который привык к лучшему

За последнее десятилетие рынок обслуживания премиальных клиентов в России претерпел значительные структурные изменения. Традиционная модель конкуренции, основанная на трех «китах» — цена, качество продукта и сервис, — сместила акценты. На первый план выходит сервисная составляющая, в то время как дифференциация по цене и продукту теряет былую эффективность.

Этому способствовали два ключевых фактора. Во-первых, тотальная цифровизация сервисов позволила значительно снизить операционные издержки. В результате многие привилегии, ранее доступные исключительно премиальным клиентам (например, выделенные линии связи или расширенные пакеты услуг), стали массовым стандартом.

Во-вторых, произошла унификация клиентских путей. Высокий уровень развития IT-компетенций у игроков рынка привел к тому, что любое удачное решение конкурента быстро тиражируется, нивелируя уникальность клиентского опыта.