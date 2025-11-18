Новые правила работы с онлайн-кассами в 2026 году

В 2026 году бизнес ждут серьезные изменения в работе с онлайн-кассами. На БУХ.СОВЕТ 2026 эксперт по ККТ, ЭДО и маркировке Александр Бажин разберет новые требования и расскажет, как подготовиться к обновлениям без штрафов.

С 2026 года вступают в силу новые правила работы с онлайн-кассами. Появится обязательный модуль проверки маркированных товаров, отдельные требования для чеков посредников и более жесткие штрафы за нарушения. Для компаний, которые используют онлайн-кассы, это означает дополнительные требования и необходимость заранее обновить 1С и кассовую технику.

Специалисты компании «Бухэксперт», которая много лет помогает бухгалтерам решать практические задачи в 1С, отмечают: подготовка к новым правилам должна начаться заранее.

О том, что изменится и как работать без штрафов, рассказывает Александр Бажин — ведущий лектор «Бухэксперт» и специалист по ККТ, ЭДО и маркировке.

— Требования к работе с онлайн-кассами становятся все жестче. С января 2026 года для проверки маркированных товаров при продаже нужно использовать специальный модуль. Что это за модуль и как это будет работать на практике?

— 1 января 2026 года — предварительная дата начала работы модуля ТС ПИоТ — технических средств получения информации о товаре. Это программно-аппаратный комплекс, который работает в связке с контрольно-кассовой техникой и предназначен для сбора и передачи данных о маркированных товарах.

У модуля несколько ключевых функций:

передача данных о состоянии работы в государственную систему мониторинга товаров;

контроль работоспособности компонентов кассовой зоны;

проверка корректности распознавания кодов маркировки;

соблюдение требований законодательства по маркировке;

блокировка продажи товаров, запрещенных к реализации по данным системы.

Сейчас производители программного обеспечения и кассового оборудования проверяют совместимость своих продуктов с этим модулем. Как именно это будет работать на практике, увидим в ближайшее время.

— С 2026 года появится новый порядок оформления чеков в посреднических схемах. Агентам нужно будет указывать реквизиты поставщика, иначе выручку признают доходом агента. Как бизнесу подготовиться, чтобы не переплачивать налоги?

— Практика показывает, что компании, которые регулярно обновляют кассовое ПО и оборудование, практически не получают штрафов.

Важно не только обновить 1С, но и установить в онлайн-кассы последнюю версию прошивки, поддерживающую новый режим работы. Обычно поставщики кассовой техники и программ предоставляют нужную функциональность за 3–4 недели до вступления требований в силу.

Поэтому лучше заранее обновить весь парк оборудования и программ — примерно за 2–3 недели до начала 2026 года, чтобы войти в него без проблем с кассами.

— В 2026 году усиливаются штрафы за нарушения при использовании ККТ. Какие санкции ждут бизнес и как избежать рисков?

— В 2026 году штрафы действительно станут значительно строже и будут зависеть от суммы нарушения и от того, совершено ли оно повторно.

Например, за неприменение ККТ штраф для юридических лиц начинается от 150 тысяч рублей — это заметно выше прежних минимальных значений. За повторное неприменение ККТ, если сумма расчетов без кассы меньше 1 млн рублей, санкции будут еще строже.

ИП приравниваются к юридическим лицам по ответственности за нарушения. При этом нарушения будут фиксироваться без выездных проверок — по электронным данным ФНС, а также фото и видео, которые могут предоставить покупатели.

Главная рекомендация — соблюдать требования статьи 14.5 КоАП. В ней подробно описаны ситуации, за которые предусмотрены штрафы.

Польза для бухгалтера: зачем участвовать в БУХ.СОВЕТ 2026

В 2026 году бизнесу предстоит работать по новым правилам: обновления в ККТ, налоговые изменения, усиление контроля ФНС, новые требования к отчетности. На конференции БУХ.СОВЕТ 2026 эксперты разберут ключевые задачи, с которыми бухгалтеры столкнутся в ближайший год.

Вы получите:

практические рекомендации по работе с онлайн-кассами и маркировкой в 2026 году;

ответы на частые вопросы о штрафах, требованиях к технике и обновлениях в 1С;

пошаговые решения, как подготовить кассовое оборудование и программное обеспечение к новым правилам;

разъяснения по налоговой реформе, НДС, УСН и другим изменениям 2026 года;

разъяснения новых требований к отчетности, кадровому и воинскому учету, защите персональных данных;

рекомендации по взаимодействию с ФНС, ЭДО, ЕНС и работе с проверками.

