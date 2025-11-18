Новые правила работы с онлайн-кассами в 2026 году
С 2026 года вступают в силу новые правила работы с онлайн-кассами. Появится обязательный модуль проверки маркированных товаров, отдельные требования для чеков посредников и более жесткие штрафы за нарушения. Для компаний, которые используют онлайн-кассы, это означает дополнительные требования и необходимость заранее обновить 1С и кассовую технику.
Специалисты компании «Бухэксперт», которая много лет помогает бухгалтерам решать практические задачи в 1С, отмечают: подготовка к новым правилам должна начаться заранее.
О том, что изменится и как работать без штрафов, рассказывает Александр Бажин — ведущий лектор «Бухэксперт» и специалист по ККТ, ЭДО и маркировке.
— Требования к работе с онлайн-кассами становятся все жестче. С января 2026 года для проверки маркированных товаров при продаже нужно использовать специальный модуль. Что это за модуль и как это будет работать на практике?
— 1 января 2026 года — предварительная дата начала работы модуля ТС ПИоТ — технических средств получения информации о товаре. Это программно-аппаратный комплекс, который работает в связке с контрольно-кассовой техникой и предназначен для сбора и передачи данных о маркированных товарах.
У модуля несколько ключевых функций:
передача данных о состоянии работы в государственную систему мониторинга товаров;
контроль работоспособности компонентов кассовой зоны;
проверка корректности распознавания кодов маркировки;
соблюдение требований законодательства по маркировке;
блокировка продажи товаров, запрещенных к реализации по данным системы.
Сейчас производители программного обеспечения и кассового оборудования проверяют совместимость своих продуктов с этим модулем. Как именно это будет работать на практике, увидим в ближайшее время.
— С 2026 года появится новый порядок оформления чеков в посреднических схемах. Агентам нужно будет указывать реквизиты поставщика, иначе выручку признают доходом агента. Как бизнесу подготовиться, чтобы не переплачивать налоги?
— Практика показывает, что компании, которые регулярно обновляют кассовое ПО и оборудование, практически не получают штрафов.
Важно не только обновить 1С, но и установить в онлайн-кассы последнюю версию прошивки, поддерживающую новый режим работы. Обычно поставщики кассовой техники и программ предоставляют нужную функциональность за 3–4 недели до вступления требований в силу.
Поэтому лучше заранее обновить весь парк оборудования и программ — примерно за 2–3 недели до начала 2026 года, чтобы войти в него без проблем с кассами.
— В 2026 году усиливаются штрафы за нарушения при использовании ККТ. Какие санкции ждут бизнес и как избежать рисков?
— В 2026 году штрафы действительно станут значительно строже и будут зависеть от суммы нарушения и от того, совершено ли оно повторно.
Например, за неприменение ККТ штраф для юридических лиц начинается от 150 тысяч рублей — это заметно выше прежних минимальных значений. За повторное неприменение ККТ, если сумма расчетов без кассы меньше 1 млн рублей, санкции будут еще строже.
ИП приравниваются к юридическим лицам по ответственности за нарушения. При этом нарушения будут фиксироваться без выездных проверок — по электронным данным ФНС, а также фото и видео, которые могут предоставить покупатели.
Главная рекомендация — соблюдать требования статьи 14.5 КоАП. В ней подробно описаны ситуации, за которые предусмотрены штрафы.
