Когда бизнесу пора присмотреться к 1С:ЗУП 8.3

Рост штата приводит к усложнению начислений, есть риск, что учет станет несистематизированным. В такой ситуации продолжать работать в 1С:Бухгалтерии рискованно: большая доля ручной работы и долгие согласования могут стать причиной ошибок в отчетности. 1С:ЗУП версии КОРП может стать решением: рассказываем, как эта конфигурация помогает автоматизировать кадровые процессы и централизовать расчет зарплаты.

Всем привет! На связи команда «Хэндисофт» — интегратор решений 1С с опытом более 12 лет. Сегодня расскажем о программе 1С:ЗУП и о том, какие задачи кадрового учета и HR-службы можно решить с ее помощью.

Как понять, что старой системы кадрового учета недостаточно

Рост компании обычно сопровождается усложнением кадрового учета. Появляются новые подразделения, меняется структура подчинения, расширяется система мотивации и начислений. Старое программное обеспечение, которое раньше справлялось с учетом сотрудников, перестает быть удобным инструментом.

При этом жесткого порога по численности персонала нет — иногда проблемы возникают уже при пятидесяти сотрудниках, а иногда и при пятистах учет все еще ведут в таблицах. Главное не количество людей, а то, насколько сложна организационная структура и как выстроены бизнес-процессы — расскажем, какие именно признаки говорят о том, что компания «переросла» привычные системы учета.

Есть несколько качественных признаков, по которым можно понять, что текущая система кадрового учета перестала справляться со своими задачами.

Сложная организационная структура . Когда компания объединяет несколько юридических лиц, ведет сводный учет и консолидированную отчетность, старое ПО начинает тормозить процессы. Если нужно распределять затраты по подразделениям и центрам финансовой ответственности, нужно подбирать решение, рассчитанное на такую детализацию данных.

Сложная система оплаты труда. Если в компании гибкие графики — сменность, скользящие расписания, сдельная оплата, переработки — расчеты быстро превращаются в головоломку. Добавьте сюда отпускные, больничные, северные коэффициенты, премии и особые ставки НДФЛ. Для удобства кадровой и бухгалтерской службы необходимо специальное ПО, созданное для точного и гибкого расчета всех видов выплат.

Разветвленный кадровый учет . Когда растет количество сотрудников и процессов, важно учитывать все: испытательные сроки, переводы, увольнения, медосмотры, результаты спецоценки, несчастные случаи, нормы выдачи СИЗ. Нужно фиксировать основания полномочий ответственных лиц, вредные факторы и даже самочувствие работников, и в идеале делать это нужно в рамках единого цифрового пространства.

Необходимость делегирования и контроля . Чем компания больше, тем важнее распределение ролей в ней. Менеджеры в филиалах могут вносить данные по сотрудникам, а кадровик и бухгалтер в головном офисе — проверять и утверждать их.

Технологические ограничения. Банальное отсутствие необходимых функций в используемом софте. Например, в «Базовой» версии 1С:ЗУП не может работать несколько пользователей одновременно, нет клиент-серверного режима, поддержки распределенной базы данных. Все это серьезное ограничение для компаний, где с системой работает сразу несколько специалистов.

Как уже говорилось, жестких рекомендаций по численности персонала для перехода на новую учетную систему нет. Однако есть ориентировочные количественные признаки, по которым можно понять, что учетную систему необходимо модернизировать.

Число сотрудников от 200 человек и выше . Когда работников несколько сотен, ручные операции в негибких конфигурациях начинают отнимать слишком много времени. Например, в «Базовой» версии, где нет возможности доработок, каждая корректировка или пересчет превращаются в отдельный проект. Ошибки в расчетах и отчетности становятся почти неизбежными.

Высокая текучесть кадров . В компаниях с постоянным наймом и увольнением персонала, например, в ритейле или производстве, нагрузка на кадровиков особенно велика. Даже при сотне сотрудников приемы, увольнения, начисления и пересчеты занимают все больше времени. Новый софт помогает автоматизировать массовые операции и снижает риск ошибок.

Несколько филиалов или юридических лиц. Даже при небольшой общей численности, если сотрудники распределены по трем–четырем городам, решения для малого бизнеса перестают быть удобными. В таких случаях важно централизовать данные, унифицировать учет и быстро обмениваться информацией между подразделениями — это возможно, например, в 1С:ЗУП 8.3 КОРП.

Как это выглядит на практике

Когда система перестает соответствовать требованиям бизнеса, это сразу заметно в повседневной работе. Проблемы проявляются на всех уровнях — в расчетах, управлении, коммуникациях.

Прямые операционные проблемы и потеря времени:

«Зоопарк» таблиц и файлов. Учет ведется не в единой системе, а в связке «ПО + Excel». Если для расчета премий, отпускных или графиков смен приходится выгружать данные в таблицы, значит, система не справляется.

Ручной ввод одних и тех же данных. Информация о сотрудниках дублируется, а ошибки множатся.

Подготовка отчетности превращается в марафон — чтобы собрать сводные данные по филиалам, нужно вручную объединять файлы из разных источников.

Ошибки и риски для бизнеса:

Постоянные ошибки в расчетах зарплаты, отпускных и больничных. Сотрудники замечают недоплаты или переплаты — падает доверие и мотивация.

Ошибки в НДФЛ и страховых взносах, которые ведут к штрафам и пеням.

Система не успевает за изменениями законодательства — отчетность формируется с нарушениями.

Несогласованные данные: табель не сходится с ведомостью, в разных документах указаны разные суммы.

Ограничения роста и масштабируемости:

Система «падает» или тормозит при массовых расчетах или формировании отчетов.

Невозможно добавить новых пользователей — система не подходит для одновременной работы бухгалтера, кадровика и HR.

Нет интеграции с другими решениями: данные о времени не попадают в табель, начисления — в бухгалтерию.

Отсутствует возможность удаленной работы: нет веб-доступа или поддержки тонкого клиента.

Управленческие и стратегические проблемы:

Нет единой базы сотрудников: данные разбросаны по файлам, история изменений теряется.

Сложно получить аналитику — система не формирует отчеты по фонду оплаты труда в разрезе отделов или проектов.

Отсутствует прозрачность процессов: непонятно, кто согласовал отпуск, на каком этапе расчет больничного и почему он получился именно таким.

Если вы сталкиваетесь с подобными ситуациями в компании, одним из возможных решений может стать внедрение 1С:Зарплата и управление персоналом.

Что это за программа 1С:ЗУП 8.3

1С:Зарплата и управление персоналом 8 — это решение для комплексной автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы. Программа охватывает все основные процессы: учет рабочего времени, начисление зарплаты, расчет налогов и взносов, ведение кадрового делопроизводства, формирование отчетности и поддержку кадровой политики предприятия.

Решение масштабируемое и поставляется в трех версиях — Базовая, ПРОФ и КОРП. Поэтому конфигурация подходит как для небольших компаний, которым достаточно стандартных инструментов, так и для средних и крупных организаций с разветвленной структурой, несколькими юридическими лицами и особыми требованиями к расчетам.

Для заказчика главная ценность 1С:ЗУП, особенно в версии КОРП, — не просто в автоматизации отдельных действий, а в создании целостного, управляемого и прозрачного цикла работы с персоналом.

Основные процессы, которые позволяет автоматизировать 1С:ЗУП 8.3 КОРП

1. Управление персоналом: от кандидата до увольнения. Программа выстраивает полную цепочку — от отклика на вакансию до увольнения сотрудника с сохранением всей истории взаимодействия.

В 1С:ЗУП можно посмотреть всю историю сотрудничества с конкретным специалистом в карточке сотрудника

Практическая польза:

Быстрее закрываются вакансии — менеджер видит весь процесс подбора в одном окне.

В системе хранится полное досье сотрудника: должности, оклады, поощрения, взыскания, навыки.

Минимизируются ошибки — система не даст уволить сотрудника с нарушением процедуры.

2. Автоматизация расчета заработной платы. 1С:ЗУП автоматически рассчитывает оклады, премии, надбавки, северные коэффициенты, оплату ночных смен, выходных и сверхурочных.

Практическая польза:

Исключается «человеческий фактор» — расчеты выполняются строго по заданным правилам.

Гибко настраиваются системы мотивации: KPI, проценты от продаж, плавающие премии.

Расчеты становятся прозрачными — руководитель и сотрудник видят, как сформировалась итоговая сумма.

3. Управление отпусками и отсутствиями. Система планирует отпуска, учитывает больничные, отгулы и командировки. В том числе предусмотрен обмен документами через сервис СЭДО СФР.

Практическая польза:

Исключаются накладки в графике, видно, кто и когда отсутствует.

Резерв отпускных рассчитывается автоматически — это помогает лучше планировать бюджет организации.

Поддерживается работа с электронными больничными (ЭЛН), что ускоряет обработку документов.

4. Кадровое делопроизводство. Все кадровые приказы, трудовые договоры и дополнительные соглашения формируются автоматически по утвержденным шаблонам.

Практическая польза:

Документы соответствуют законодательству и внутренним стандартам.

Оформление занимает минуты — достаточно заполнить электронную форму.

В системе всегда порядок: приказы нумеруются, хранятся централизованно и быстро находятся.

Список кадровых документов доступных для оформления в 1С:ЗУП

5. Учет рабочего времени и сменные графики. 1С:ЗУП автоматизирует работу со сложными графиками и суммированным учетом рабочего времени — для производств, ритейла, охранных и сервисных компаний.

Практическая польза:

Система автоматически считает часы, ночные, праздничные, сверхурочные и переработки.

Сокращается время расчетов и исключаются ошибки при ведении табеля.

6. Самообслуживание сотрудников. Сервис, где каждый сотрудник может подать заявление, запросить справку, проверить график или скачать расчетный листок.

Практическая польза:

До 80% стандартных запросов обрабатываются без участия кадровика или бухгалтера.

Повышается удовлетворенность персонала — все прозрачно и доступно онлайн.

К 1С:ЗУП можно подключить сервис 1С:Кабинет сотрудника, который позволяет запрашивать справки, подавать заявления, подписывать расчетные листки прямо с телефона

7. Сводная отчетность и аналитика. В программе есть готовые и настраиваемые отчеты по фонду оплаты труда, численности, текучести кадров и KPI.

Практическая польза:

Руководство принимает решения на основе точных данных.

Можно контролировать издержки и видеть перерасход по ФОТ.

Автоматизирована регламентированная отчетность — отчеты формируются без ручной сверки данных.

Анализ ФОТ по сотрудникам в 1С:ЗУП

Отчет по численности и текучести кадров в 1С:ЗУП

1С:ЗУП также можно интегрировать с другими решениями:

Есть типовая синхронизация с 1С:Бухгалтерией . Обеспечивается передача данных о начислениях, НДФЛ и страховых взносах без ручного ввода. Как настроить обмен — рассказывали в нашей статье «Синхронизация 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерия 3.0: порядок и процесс настройки»

Есть возможность связать 1С:ЗУП с CRM, ERP, банковскими сервисами и кадровыми порталами, чтобы собирать все данные о персонале и выплатах в едином контуре.

Версия ПРОФ и КОРП: кому подойдут разные варианты поставки программы

Основные варианты программы 1С:Зарплата и управление персоналом — ПРОФ и КОРП версии. Оба решения автоматизируют кадровый учет и расчет зарплаты, но версия КОРП рассчитана на компании со сложной структурой, несколькими филиалами и развитой системой HR-управления.

Она включает:

Расширенные возможности для HR-служб — аналитика по персоналу, кадровое резервирование, мониторинг текучести и затрат.

Инструменты масштабирования — работа с несколькими базами и централизованное управление справочниками и политиками расчета.

Дополнительные средства безопасности — детальные права доступа, аудит изменений, интеграция с корпоративной аутентификацией.

Чтобы вам было удобнее сориентироваться, мы подготовили таблицу-сравнение функций, доступных в разных версиях программы.

Функции ЗУП ПРОФ ЗУП КОРП Форма списка справочника «Сотрудники» Только полная функциональность. Ограниченная функциональность для повышения быстродействия работы со списком. Полную функциональность можно подключить при необходимости. Сканирование больничных листов — + Настраиваемые печатные формы (расширенная функциональность) — + Основания полномочий ответственных лиц — + Рассылка уведомлений сотрудникам по e-mail и sms — + Учет прохождения испытательного срока — + Учет сотрудников на дистанционной работе Добавлен, начиная с релизов ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60 + Посменный учет рабочего времени — + Автоматический учет прерывания стажей — + Цепочки взаимосвязанных кадровых событий — + Учет самочувствия сотрудников — + Дополнительные кадровые отчеты — + Реализация окончательного расчета заработной платы Все этапы расчета производятся одновременно в документе Начисление зарплаты и взносов Есть возможность настраивать и создавать различные документы для каждого из этапов расчета (Расчет начислений, Расчет удержаний и т.д.) Автоматический расчет компенсации при увольнении по сокращению — + Плановые «незарплатные» доходы — + Выплата «незарплатных» доходов — + Составление консолидированной отчетности по взносам филиалов — + Расчет НДФЛ по «особым» ставкам — + Учет НДФЛ с доходов сотрудников зарубежных подразделений — + Учет рабочих мест Учет рабочих мест только для заполнения номера рабочего места в форме ЕФС-1 Возможность учета дополнительных параметров в разрезе рабочих мест (вредные факторы, параметры назначения досрочной пенсии, нормы выдачи СИЗ и др.) Учет результатов спецоценки по условиям труда Производится непосредственно в карточке Должности или Позиции штатного расписания Осуществляется отдельным документом Результаты спецоценки усл. труда Учет медосмотров — + Учет средств индивидуальной защиты — + Учет инструктажей по охране труда — + Учет несчастных случаев на производстве — +

Примеры внедрения 1С:ЗУП КОРП 3.1 в АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Крупный телеком-оператор «ЭР-Телеком Холдинг» с численностью более 10 000 сотрудников обратился к нам с задачей модернизировать систему учета зарплаты и управления персоналом. Используемая версия 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 2.5 перестала соответствовать новым требованиям — не поддерживала интеграцию с современными модулями (учет по расчетным листам, электронный документооборот, кадровая аналитика) и не обеспечивала нужный уровень автоматизации.

Компания приняла решение перейти на 1С:ЗУП КОРП 3.1, чтобы сократить долю ручных операций и привести процессы к актуальным стандартам.

Как мы решали задачу

Провели предварительное обследование и очистку данных. Выполнили масштабную доработку типовой конфигурации 1С:ЗУП 8 КОРП 3.1 под бизнес-процессы заказчика. Перенесли все исторические доработки и данные из версии 2.5, включая управленческую и регламентированную отчетность. Настроили типовую синхронизацию с 1С:Бухгалтерией. Запуск выполнялся поэтапно — с приоритизацией критичных сценариев и поддержкой пользователей в первые месяцы эксплуатации.

Результат

Автоматизировано 510 рабочих мест, в системе одновременно работает до 420 пользователей.

Обеспечена стабильная интеграция с 14 внешними информационными системами.

Компания получила современную, устойчивую платформу для управления персоналом и расчета зарплаты.

Подробнее о сотрудничестве нашей команды с АО «ЭР-Телеком Холдинг», читайте в кейсе на нашем сайте.

Выводы: когда пора внедрять 1С:ЗУП КОРП

Компании стоит обратить внимание на переход на 1С:ЗУП КОРП 8.3, если есть следующие признаки:

численность сотрудников превышает 50–100 человек;

в компании появился HR с задачами по оценкам, планированию и развитию персонала;

множество нестандартных начислений, премий и договоров;

организация работает в нескольких регионах с разными локальными правилами;

требуется централизованная аналитика по штатам и фонду оплаты труда.

Если у вашей компании есть один или несколько из перечисленных признаков — свяжитесь с командой «Хэндисофт». Мы проведем бесплатную консультацию и подготовим оценку проекта внедрения.

