Разбираем изменения в трудовом праве и работе с персданными, как сдать отчетность за 2025 г., все изменения в НК в 2026 г. Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря

11–12 декабря. БУХ.СОВЕТ 2026. Главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году
Время: с 10:00 до 19:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.
Стоимость: 22 000 ₽/34 000 ₽
День 1:
Налоговая реформа – 2026: изменения в УСН, НДС. НДФЛ и других налогах.
УСН и НДС в 2026 году, новые правила.
Кофе-брейк.
Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.
Страховые взносы–2026.
Обед.
ФСБУ 4/2023: чек-лист для отчетности перед сдачей.
Кассовая дисциплина.
Какие налоговые схемы будут популярны в 2026 году.
Отчетность и акты сверки.
Дискуссия. Нетворкинг.
День 2:
Бухгалтер маркетплейса.
НДС при работе на маркетплейсе.
Налоговая практика 2025.
Кофе-брейк.
ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.
ЕНС: новые правила работы, порядок сверки и расхождения.
Изменения в кассовой работе 2026.
Обед.
Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году.
Бухуслуги, клиенты и ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера.
Финансовая независимость бухгалтера.
Сила в порядке: банковские технологии, которые ускоряют бухгалтерию.
Топ претензий ФНС по налогам и зарплате в 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.
11 декабря. Антикризисное управление проектами: как сохранить маржу в условиях спада на рынке с помощью 1С:PM
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Эксперты расскажут, как сохранить маржу от проектной деятельности даже в условиях турбулентности.
Продемонстрируют в «1С:РМ Управление проектами» пошаговый план, как уже через 1 месяц:
Расскажут, как обеспечить равномерную загрузку и ритмичности работы специалистов и создать конвейерную систему выполнения проектов. Повысить размер выручки на группу специалистов (эффект рычага).
Поделятся авторской технологией, как за 1 месяц начать работать в системе и получить данные для принятия решений по оптимизации бизнеса.
Расскажут о кейсах заказчиков, внедривших «1С:РМ».
12 декабря. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.
Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г.
Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.
Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2025–2026 гг.
Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
Воинский учет.
12 декабря. Я бухгалтер, я так считаю
Время: 10:00
Формат: офлайн, г. Екатеринбург.
Стоимость: 19 000 ₽
Налоги и регулирование.
Финансовая отчётность и контроль.
Технологии и будущее.
Люди и управление командой.
Карьера и стратегия.
15 декабря — 16 декабря. Самый новогодний бухгалтерский семинар по отчетности за 2025 г. в Москва-Сити!
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт. 5, oф.
Стоимость: 45 000 ₽
1 день. Налоговая реформа. Изменения в НК: Налоговая реформа 2026 г.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2025 «Расходы»:
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Отчетность и аудит.
Начать дискуссию