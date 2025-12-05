Разбираем изменения в трудовом праве и работе с персданными, как сдать отчетность за 2025 г., все изменения в НК в 2026 г. Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря

11–12 декабря. БУХ.СОВЕТ 2026. Главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году Время: с 10:00 до 19:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2. Стоимость: 22 000 ₽/34 000 ₽ Программа: День 1: Налоговая реформа – 2026: изменения в УСН, НДС. НДФЛ и других налогах. УСН и НДС в 2026 году, новые правила. Кофе-брейк. Переход бизнеса на АУСН в 2026 году. Страховые взносы–2026. Обед. ФСБУ 4/2023: чек-лист для отчетности перед сдачей. Кассовая дисциплина. Какие налоговые схемы будут популярны в 2026 году. Отчетность и акты сверки. Дискуссия. Нетворкинг. День 2: Бухгалтер маркетплейса.

НДС при работе на маркетплейсе.

Налоговая практика 2025.

Кофе-брейк.

ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

ЕНС: новые правила работы, порядок сверки и расхождения.

Изменения в кассовой работе 2026.

Обед.

Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году.

Бухуслуги, клиенты и ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера.

Финансовая независимость бухгалтера.

Сила в порядке: банковские технологии, которые ускоряют бухгалтерию.

Топ претензий ФНС по налогам и зарплате в 2025: опасные схемы и разумные альтернативы. Записаться

11 декабря. Антикризисное управление проектами: как сохранить маржу в условиях спада на рынке с помощью 1С:PM Время: с 11:00 до 12:30 Формат: онлайн Стоимость: бесплатно Программа: Эксперты расскажут, как сохранить маржу от проектной деятельности даже в условиях турбулентности. Продемонстрируют в «1С:РМ Управление проектами» пошаговый план, как уже через 1 месяц: Расскажут, как обеспечить равномерную загрузку и ритмичности работы специалистов и создать конвейерную систему выполнения проектов. Повысить размер выручки на группу специалистов (эффект рычага). Поделятся авторской технологией, как за 1 месяц начать работать в системе и получить данные для принятия решений по оптимизации бизнеса. Расскажут о кейсах заказчиков, внедривших «1С:РМ». Записаться

12 декабря. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе Время: с 10:00 до 17:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф. Стоимость: 20 000 ₽ Программа: Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ. Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г. Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы. Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы. Удаленная и дистанционная работа. Отпуска в 2025–2026 гг. Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий. Воинский учет. Записаться

12 декабря. Я бухгалтер, я так считаю Время: 10:00 Формат: офлайн, г. Екатеринбург. Стоимость: 19 000 ₽ Программа: Налоги и регулирование. Финансовая отчётность и контроль. Технологии и будущее. Люди и управление командой. Карьера и стратегия. Записаться