Разбираем изменения в трудовом праве и работе с персданными, как сдать отчетность за 2025 г., все изменения в НК в 2026 г. Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

11–12 декабря. БУХ.СОВЕТ 2026. Главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году

Время: с 10:00 до 19:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Стоимость: 22 000 ₽/34 000 ₽

Программа:

День 1:

  1. Налоговая реформа – 2026: изменения в УСН, НДС. НДФЛ и других налогах.

  2. УСН и НДС в 2026 году, новые правила.

  3. Кофе-брейк.

  4. Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.

  5. Страховые взносы–2026.

  6. Обед.

  7. ФСБУ 4/2023: чек-лист для отчетности перед сдачей.

  8. Кассовая дисциплина.

  9. Какие налоговые схемы будут популярны в 2026 году.

  10. Отчетность и акты сверки.

  11. Дискуссия. Нетворкинг.

День 2:

  • Бухгалтер маркетплейса.

  • НДС при работе на маркетплейсе.

  • Налоговая практика 2025.

  • Кофе-брейк.

  • ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

  • ЕНС: новые правила работы, порядок сверки и расхождения.

  • Изменения в кассовой работе 2026.

  • Обед.

  • Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году.

  • Бухуслуги, клиенты и ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера.

  • Финансовая независимость бухгалтера.

  • Сила в порядке: банковские технологии, которые ускоряют бухгалтерию.

  • Топ претензий ФНС по налогам и зарплате в 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.

Записаться

11 декабря. Антикризисное управление проектами: как сохранить маржу в условиях спада на рынке с помощью 1С:PM

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Эксперты расскажут, как сохранить маржу от проектной деятельности даже в условиях турбулентности.

  2. Продемонстрируют в «1С:РМ Управление проектами» пошаговый план, как уже через 1 месяц:

  3. Расскажут, как обеспечить равномерную загрузку и ритмичности работы специалистов и создать конвейерную систему выполнения проектов. Повысить размер выручки на группу специалистов (эффект рычага).

  4. Поделятся авторской технологией, как за 1 месяц начать работать в системе и получить данные для принятия решений по оптимизации бизнеса.

  5. Расскажут о кейсах заказчиков, внедривших «1С:РМ».

Записаться

12 декабря. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.

  2. Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г.

  3. Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.

  4. Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы.

  5. Удаленная и дистанционная работа.

  6. Отпуска в 2025–2026 гг.

  7. Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта.

  8. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

  9. Воинский учет.

Записаться

12 декабря. Я бухгалтер, я так считаю

Время: 10:00

Формат: офлайн, г. Екатеринбург.

Стоимость: 19 000 ₽

Программа:

  1. Налоги и регулирование.

  2. Финансовая отчётность и контроль.

  3. Технологии и будущее.

  4. Люди и управление командой.

  5. Карьера и стратегия.

Записаться

15 декабря — 16 декабря. Самый новогодний бухгалтерский семинар по отчетности за 2025 г. в Москва-Сити!

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт. 5, oф.

Стоимость: 45 000 ₽

Программа:

1 день. Налоговая реформа. Изменения в НК: Налоговая реформа 2026 г.

  1. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  2. Все изменения в расчете НДС.

  3. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  4. Изменения в расчете НДФЛ.

  5. Изменения в расчете страховых взносов.

  6. Единый налоговый платеж.

2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2025 «Расходы»:

  1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  3. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  4. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  5. Отчетность и аудит.

Записаться

