Налог на добавленную стоимость: изменения в 2026 году

Ставка налога

Общая ставка налога на добавленную стоимость повышается с 20 процентов до 22 процентов (поправка в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса). В документе отсутствуют переходные положения. Налоговые органы уже сообщили, что подход будет таким же, как на рубеже 2018–2019 годов, когда ставка увеличилась с 18 процентов до 20 процентов.

Например, если предоплата получена в 2025 году, а отгрузка товаров будет осуществлена только в 2026 году, то при отгрузке продавцу необходимо будет применить уже новую ставку налога на добавленную стоимость 22 процента.