Налог на добавленную стоимость: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Ставка налога
Общая ставка налога на добавленную стоимость повышается с 20 процентов до 22 процентов (поправка в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса). В документе отсутствуют переходные положения. Налоговые органы уже сообщили, что подход будет таким же, как на рубеже 2018–2019 годов, когда ставка увеличилась с 18 процентов до 20 процентов.
Например, если предоплата получена в 2025 году, а отгрузка товаров будет осуществлена только в 2026 году, то при отгрузке продавцу необходимо будет применить уже новую ставку налога на добавленную стоимость 22 процента.
Заявительный порядок возмещения
На 2026 год продлевается действие нормы, согласно которой налогоплательщик может воспользоваться заявительным порядком возмещения налога на добавленную стоимость без банковской гарантии или поручительства в пределах сумм налогов и страховых взносов, уплаченных за предыдущий год (поправка в подпункт 8 пункта 2 статьи 176.1 Налогового кодекса).
Ставка 10%
Сокращается перечень продуктов, облагаемых по льготной ставке 10 процентов (поправка в подпункт 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса). Из перечня исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды и другие продукты. Указанные продукты будут облагаться по новой стандартной ставке 22 процента.
Счета-фактуры
Расширяется перечень данных, указываемых в счете-фактуре в случае получения оплаты (предоплаты) в счет предстоящих поставок (поправка в подпункт 4 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса).
Ставка 0%
Вводится нулевая ставка налога на добавленную стоимость для операций по реализации добывающими компаниями сырья и продуктов, содержащих драгоценные металлы, аффинажным организациям для аффинажа (поправка в пункт 1 статьи 164 Налогового кодекса).
Майнинг
Вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость услуг по предоставлению вычислительных мощностей для майнинга, а также аренды майнинговой инфраструктуры иностранным лицам (поправки в подпункт 4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса и пункт 1 статьи 174.2 Налогового кодекса).
Отраслевые льготы
Освобождаются от налога на добавленную стоимость услуги операторов инвестиционных платформ (поправка в пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса).
До конца 2030 года продлевается действие льготы по налогу на добавленную стоимость на реализацию туроператорами туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма (подпункт 39 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса, поправка предусмотрена статьей 10 законопроекта).
Сокращается перечень льготируемых операций: операции, связанные с обслуживанием банковских карт, и услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия между участниками расчетов начнут облагаться налогом на добавленную стоимость по новой стандартной ставке 22 процента (поправки в абзац 4 подпункта 3 пункта 3, пункты 3.1 и 4 статьи 149 Налогового кодекса).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
Начать дискуссию