НДС 22%, новые пороги УСН, Pillar 2 и технологический сбор: полный разбор налоговой реформы-2026 от экспертов

В данном обзоре комментируются изменения, которые остались в финальной версии документа. Большинство поправок вступает в силу с 2026 года.

Ко второму чтению ряд инициатив был смягчен. Например, установлено не разовое, а поэтапное снижение порогов, при которых компании, использующие упрощенную систему налогообложения, начнут уплачивать налог на добавленную стоимость. Также продлена возможность пользоваться пониженными ставками налога у источника по приостановленным договорам об избежании двойного налогообложения по отдельным видам доходов иностранных лиц.

В ноябре 2025 года Президент Российской Федерации подписал законопроект с масштабными поправками в Налоговый кодекс Российской Федерации. Основной новеллой стало повышение стандартной ставки налога на добавленную стоимость с 20 процентов до 22 процентов и снижение порога для уплаты налога на добавленную стоимость предприятиями на упрощенной системе налогообложения.

Подробнее о ключевых изменениях по налогу на добавленную стоимость, их последствиях и рекомендациях можно прочитать в отдельном налоговом обзоре по налогу на добавленную стоимость.

Сокращается перечень льготируемых операций: операции, связанные с обслуживанием банковских карт, и услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия между участниками расчетов начнут облагаться налогом на добавленную стоимость по новой стандартной ставке 22 процента (поправки в абзац четвертый подпункта 3 пункта 3, пункты 3.1 и 4 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

До конца 2030 года продлевается действие льготы по налогу на добавленную стоимость на реализацию туроператорами туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма (подпункт 39 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, поправка предусмотрена статьей 10 законопроекта).

Вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость услуг по предоставлению вычислительных мощностей для майнинга, а также аренды майнинговой инфраструктуры иностранным лицам (поправки в подпункт 4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса Российской Федерации и пункт 1 статьи 174.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Вводится нулевая ставка налога на добавленную стоимость для операций по реализации добывающими компаниями сырья и продуктов, содержащих драгоценные металлы, аффинажным организациям для аффинажа (поправка в пункт 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации).

Расширяется перечень данных, указываемых в счете-фактуре в случае получения оплаты (предоплаты) в счет предстоящих поставок (поправка в подпункт 4 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сокращается перечень продуктов, облагаемых по льготной ставке 10 процентов (поправка в подпункт 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации). Из перечня исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды и другие продукты. Указанные продукты будут облагаться по новой стандартной ставке 22 процента.

На 2026 год продлевается действие нормы, согласно которой налогоплательщик может воспользоваться заявительным порядком возмещения налога на добавленную стоимость без банковской гарантии или поручительства в пределах сумм налогов и страховых взносов, уплаченных за предыдущий год (поправка в подпункт 8 пункта 2 статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации).

Общая ставка налога на добавленную стоимость повышается с 20 процентов до 22 процентов (поправка в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации). В документе отсутствуют переходные положения. Налоговые органы уже сообщили, что подход будет таким же, как на рубеже 2018–2019 годов, когда ставка увеличилась с 18 процентов до 20 процентов. Например, если предоплата получена в 2025 году, а отгрузка товаров будет осуществлена только в 2026 году, то при отгрузке продавцу необходимо будет применить уже новую ставку налога на добавленную стоимость 22 процента.

Основные изменения по налогу на добавленную стоимость (изменения для малого и среднего бизнеса рассмотрены в разделе «Изменения для малого и среднего предпринимательства»):

При передаче имущества, имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг в счет погашения ранее возникших денежных обязательств, не связанных с такой передачей, выручка от реализации будет определяться как величина соответствующего обязательства с учетом положений о трансфертном ценообразовании (поправка в пункт 2 статьи 249 Налогового кодекса Российской Федерации).

Региональный инвестиционный налоговый вычет: среди прочего установлено, что субъекты Российской Федерации смогут предоставлять право на региональный инвестиционный вычет в отношении любых расходов на свое усмотрение (помимо перечисленных в Налоговом кодексе Российской Федерации) по нормативу до 100 процентов, но только в части налога, зачисляемой в региональный бюджет (поправки в статью 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации).

Отменяется обязанность по предоставлению налоговой декларации по налогу на прибыль в налоговые органы по месту нахождения каждого обособленного подразделения (поправка в статью 289 Налогового кодекса Российской Федерации, вступает в силу с 1 января 2027 года). Налоговая декларация будет подаваться только по месту нахождения головной организации.

Организации, имеющие статус иностранного агента, и их дочерние общества при прямом или косвенном участии более 10 процентов не смогут воспользоваться освобождением от налога на прибыль при безвозмездном получении имущества (поправка в пункт 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации), а также другими льготными положениями.

К сомнительным долгам добавлены долги перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и иных санкций, начисленных на основании решения суда, принятого по договорам, по которым задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признана сомнительной (поправки в пункт 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации). Правила, касающиеся безнадежных долгов, распространены на коллекторские организации (поправки в пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации).

Для применения налоговой ставки 15 процентов личные фонды должны пройти тест на долю пассивных доходов. Пассивные доходы должны составлять более 90 процентов в общей сумме доходов личного фонда. К доходам от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (которые поименованы в этом списке пассивных доходов) добавлены также доходы от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (поправка в подпункт 6 пункта 2 статьи 284.12 Налогового кодекса Российской Федерации ).

При этом необходимо учитывать, что Министерство финансов Российской Федерации несколько раз в 2025 году разъясняло, в том числе в Письме от 9 сентября 2025 года № 03-03-06/1/88064, что расходы прошлых лет нельзя переносить в налоговую базу 2025 года и последующих лет. Ведомство обосновало свою позицию тем, что такой перенос является искажением налоговых обязательств, в связи с чем у налогоплательщика отсутствуют основания использовать данный способ корректировки налоговой базы.

Данное изменение потребует от налогоплательщиков более точного учета расходов по периодам, а в случае выявления расходов прошлых лет — дополнительных административных затрат на подготовку и подачу уточненных деклараций. То же относится и к налоговым органам, которым необходимо проводить камеральные проверки при получении уточненной декларации с суммой налога к уменьшению. Поправка вносится в статью 54 Налогового кодекса Российской Федерации и будет действовать с 1 января 2026 года.

Вводится норма, согласно которой ошибки прошлых периодов нельзя учитывать в текущем периоде, если в текущем периоде ставка налога увеличилась.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации в случае, когда из-за ошибок произошла излишняя уплата налога (например, не признаны расходы), налогоплательщик может не подавать декларации с суммой налога к возврату из бюджета, а отразить корректировку в текущем периоде. Однако с 2025 года ставка налога на прибыль организаций выросла с 20 процентов до 25 процентов, поэтому признание расходов позже, в период действия ставки 25 процентов, приводило бы к потерям бюджета.

Эта поправка в подпункт 26 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации вступает в силу с 1 января 2026 года.

Предлагаемыми поправками норма дополняется условием, что применение коэффициента 2 возможно в случае, если договорами с правообладателями (соглашениями) не предусмотрена возможность передачи налогоплательщиком права на использование программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, а также программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российского программного обеспечения, другим лицам. Таким образом, использовать вычет в двойном размере смогут только те налогоплательщики, которые приобретают программное обеспечение для использования в своей деятельности, а не для перепродажи.

Вводится ограничение на многократное использование коэффициента 2 к расходам на приобретение прав на использование программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российского программного обеспечения, в рамках одной цепочки лицензионных или сублицензионных договоров. В прошлом году возможности применения повышающего коэффициента при учете расходов на программное обеспечение и ряд других расходов были расширены: во-первых, коэффициент может применяться к любому программному обеспечению из реестра российского программного обеспечения, во-вторых, сам коэффициент увеличен с 1,5 до 2.

Также уточняется, что федеральный инвестиционный налоговый вычет не применяется к объектам основных средств и нематериальным активам, которые не подлежат амортизации либо первоначальная стоимость которых сформирована за счет субсидии или за счет расходов, учитываемых с применением повышающего коэффициента. Эта поправка распространена на правоотношения, возникающие с 1 января 2025 года.

Согласно поправкам критерий вида экономической деятельности не будет распространяться на налогоплательщика, которому передано право на вычет. Он будет применим только к тем налогоплательщикам, которые осуществили инвестиции и у которых изначально возникло право на вычет. В результате расширяется возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет введен с 2025 года в дополнение к региональному инвестиционному вычету. По действующим правилам применять федеральный инвестиционный налоговый вычет могут только налогоплательщики из определенных отраслей. Список профильных видов экономической деятельности определяет Правительство Российской Федерации. Право на использование федерального инвестиционного налогового вычета можно передать другому участнику группы. В случае такой передачи возникает неопределенность, кто должен соответствовать критерию вида экономической деятельности. Министерство финансов Российской Федерации ранее разъясняло, что оба лица — и передающее, и получающее право на применение федерального инвестиционного налогового вычета — должны иметь профильный вид экономической деятельности.

В Налоговом кодексе Российской Федерации установлено правило, согласно которому налоговая база текущего периода может быть уменьшена на убытки прошлых лет только наполовину. Согласно действующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации данное правило действует до конца 2026 года. В соответствии с законом ограничение будет действовать до конца 2030 года (поправки вносятся в пункт 2.1 статьи 283 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Освобождаются от российского налога у источника до конца 2029 года доходы от прощения долгов некоторых иностранных компаний перед российскими компаниями. По общему правилу прощение долга рассматривается как доход, облагаемый налогом в Российской Федерации, а российская компания, прощающая долг, выступает налоговым агентом. Исходя из формулировки нормы представляется, что освобождение будет распространяться только на долги государственных компаний с долей участия государства не менее 50 процентов, прощенные в связи с введением санкций и ограничений по проведению расчетов (пункт 2 статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации дополнен подпунктом 13).

Вводится техническая поправка в пункт 2 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации для того, чтобы у налогоплательщиков не возникало сомнений, что все доходы, перечисленные в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации , однозначно облагаются налогом у источника (если иное не предусмотрено договором об избежании двойного налогообложения). Недавно имел место прецедент, когда налогоплательщику удалось отстоять в суде позицию о том, что международная перевозка облагается налогом у источника только в случае, если у исполнителя в Российской Федерации возникает постоянное представительство.

Кроме того, до конца 2028 года продлевается действие подпункта 3 пункта 2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении нулевой ставки налога у источника по доходам от урегулирования претензий при лизинге воздушных судов.

По иным роялти, в том числе за иностранные компьютерные программы, доходам от других международных (кроме морских) перевозок, а также доходам от реализации морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории Российской Федерации, льготы автоматически перестанут действовать 31 декабря 2025 года.

доходов от предоставления в аренду или субаренду морских судов по договорам, заключенным до 8 августа 2023 года.

доходов от международных морских перевозок по договорам, заключенным с иностранными организациями до 8 августа 2023 года;

доходов от использования и (или) предоставления права использования любого патента, чертежа, модели, схемы, секретной формулы, технологии либо информации относительно промышленного или научного опыта (ноу-хау);

доходов от использования и (или) предоставления прав на трансляцию крупных спортивных мероприятий;

доходов от сдачи в аренду или лизинг воздушных судов при выполнении ряда условий;

до конца 2035 года — в отношении процентных доходов, выплачиваемых независимым иностранным экспортно-кредитным агентствам и банкам по договорам, заключенным до 8 августа 2023 года;

После приостановки значительного количества договоров об избежании двойного налогообложения указом Президента Российской Федерации в августе 2023 года бизнес просил о смягчении условий и введении переходного периода. Некоторые взаимоотношения сложно быстро перестроить. Министерство финансов Российской Федерации оперативно отреагировало и внесло поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, разрешающие с 8 августа 2023 года по 31 декабря 2025 года применять льготы по некоторым видам доходов. В настоящее время возможность применять освобождение и пониженные ставки по договорам об избежании двойного налогообложения продлевается, однако перечень доходов будет сокращен, а временные рамки будут неодинаковыми. Сохраняется условие о том, что контрагент должен быть независимым.

Поправки внесены в пункт 7 статьи 25.13-1 Налогового кодекса Российской Федерации . Норма будет применяться с 2026 года.

На практике данное освобождение применяется не столь часто. Чаще используется освобождение для активных компаний (например, для зарубежных торговых компаний), и оно не пострадает.

Предлагается установить дополнительный тест на домашнюю ставку налога на прибыль для освобождения активных холдинговых или субхолдинговых контролируемых иностранных компаний от российского налога на прибыль. Домашняя ставка налога должна быть не ниже 15 процентов.

Налогоплательщикам, применяющим налоговые льготы (участники специальных инвестиционных контрактов, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и особых экономических зон, а также международных холдинговых компаний), придется доплачивать налог несмотря на действующие стабилизационные оговорки.

Налог доплатят те российские участники международных групп компаний, чья эффективная ставка налогообложения составляет менее 15 процентов (с учетом ряда корректировок и при соблюдении иных условий). Итоговая налоговая ставка составит 15 процентов, при этом 5 процентов будет уплачиваться в федеральный бюджет, а 10 процентов — в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Расчет налога будет осуществляться по каждой компании группы отдельно, а не консолидированно по юрисдикции, как предлагается правилами Pillar 2 Организации экономического сотрудничества и развития.

Соответствие указанным критериям должно тестироваться на 31 декабря года, за который определяется налоговая база. Таким образом, минимальный налог по российским участникам международных групп компаний, соответствующим указанным критериям, необходимо будет рассчитать уже в 2026 году, если выручка и в 2024 году, и в 2025 году составит более 750 миллионов евро. Перечень государств, в которых введены механизмы IIR и UTPR, утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

Минимальный налог начиная с 2026 года будут уплачивать российские участники международных групп компаний (определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 105.16-1 Налогового кодекса Российской Федерации , то есть по правилам подготовки странового отчета) с консолидированной выручкой по группе более 750 миллионов евро за два последних отчетных периода при условии, что материнская компания международной группы компаний является налоговым резидентом иностранного государства, а также если материнская или промежуточная холдинговая компания международной группы компаний является налоговым резидентом государства, в котором введен механизм налога по правилам IIR, либо в международной группе компаний есть компания, являющаяся налоговым резидентом государства, в котором введен механизм налога по правилам UTPR.

* В отдельных странах установлены специальные налоговые ставки для отдельных отраслей. ** Подготовлены проекты приказов, предусматривающих исключение Объединенных Арабских Эмиратов из перечня государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации с 1 января 2026 года.

В таблице ниже перечислены страны, которые не входят в перечень государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации и в которых ставка налога на прибыль может быть меньше или равна 15 процентам.

Новый критерий будет действовать в отношении сделок, совершенных с 1 января 2026 года.

Налогоплательщики должны будут внедрить новую контрольную процедуру — выяснять налоговую ставку, применяемую их контрагентами. В отношении контролируемых сделок необходимо будет готовить документацию по трансфертному ценообразованию и подтверждать, что цены в таких сделках соответствуют рыночному уровню с применением одного из методов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Например, даже при исключении Объединенных Арабских Эмиратов из перечня государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации сделки с контрагентами из этой страны, даже независимыми, будут признаваться сделками с взаимозависимыми лицами, поскольку домашняя ставка налога на прибыль там составляет 9 процентов.

Согласно поправкам в статью 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации сделки с любыми иностранными контрагентами из стран, в законодательстве которых установлена ставка по налогу на прибыль в размере 15 процентов или менее, будут считаться сделками с взаимозависимыми лицами. Это означает, что независимо от наличия взаимозависимости с контрагентом, если компания совершает операции с контрагентом, который применяет или имеет возможность применять низкую налоговую ставку, такие операции будут признаваться контролируемыми при превышении ежегодного оборота с таким контрагентом в размере 120 миллионов рублей.

Также обращают на себя внимание различные ограничения налоговых преференций для лиц, имеющих статус иностранных агентов в смысле Федерального закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ. В частности, налог с заработной платы дистанционных работников с таким статусом составит 30 процентов.

Перечень командировочных расходов дополнен расходами на оформление полиса добровольного медицинского страхования, требуемого для въезда и пребывания на территории иностранных государств в период командировки (поправка в пункт 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации).

Букмекерские конторы и тотализаторы наделяются функцией налоговых агентов при выплате выигрышей в сумме до 15 000 рублей (поправка в пункт 1 статьи 214.7 Налогового кодекса Российской Федерации).

Для доходов налоговых нерезидентов Российской Федерации, являющихся налоговыми резидентами и гражданами государств — членов Евразийского экономического союза, от осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации устанавливаются налоговые ставки в размере от 13 до 22 процентов. Таким образом, указанные лица приравниваются по условиям налогообложения к таким льготным категориям нерезидентов, как, например, высококвалифицированные иностранные специалисты и переселенцы (поправка в пункт 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации внесена перед вторым чтением законопроекта).

Устанавливается порядок учета расходов на приобретение доли участия в обществе с ограниченной ответственностью в случае, если доля участия приобретена налогоплательщиком в результате реорганизации другой организации (поправки в подпункт 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации).

Перечень объектов, получение в дар которых влечет налоговые последствия для одаряемого, за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками, расширяется за счет любых ценных бумаг (в настоящее время в этом перечне указаны только акции) и производных финансовых инструментов (поправка в пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации).

Метод оценки «первым поступил — первым выбыл» (ФИФО), использование которого было обязательным при реализации ценных бумаг, становится обязательным и при реализации производных финансовых инструментов (поправка в статью 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации).

Ограничение на применение льготы в ситуации, когда доля российской недвижимости превышает 50 процентов, будет распространяться не только на акции, но и на доли в обществах с ограниченной ответственностью.

Освобождение, предусмотренное пунктом 17.2 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации , относящееся к доходам от реализации акций и долей, не будет распространяться на доходы от реализации акций и долей в иностранных компаниях, на случаи выбытия налогоплательщика из организации, а также при погашении долей и акций.

Расширяется сфера применения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов, увеличиваются сроки их предоставления, появляются новые основания для отказа в их предоставлении (поправки в главу 9 части первой Налогового кодекса Российской Федерации ).

В настоящее время при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа может быть уменьшен не менее чем в два раза. Поправка в пункт 3 статьи 114 Налогового кодекса Российской Федерации вводит ограничение, согласно которому снижение штрафа не должно превышать десятикратного размера исходной суммы.

При осуществлении налогового контроля вводится возможность вызова свидетеля через единый портал государственных услуг. Возражения на акт налоговой проверки также возможно представить через указанный портал (поправки в статью 101 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Возражения на акт налоговой проверки должны быть составлены по форматам, установленным Федеральной налоговой службой Российской Федерации (поправка в пункт 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Уточняется, что иностранное лицо, которое выплачивает доход физическим лицам за определенные услуги, оказанные через сеть Интернет, должно зарегистрироваться для целей налога на доходы физических лиц даже в тех случаях, когда оно уже зарегистрировано для целей налога на добавленную стоимость в связи с оказанием электронных услуг (поправка в пункт 4.10 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Возможность проверки текущего года актуальна для налогов, по которым налоговый период составляет срок менее года (налог на добавленную стоимость, акцизы).

В Налоговом кодексе Российской Федерации будет указано, что проверке подлежат не только три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, но и налоговые периоды текущего года, завершенные до даты вынесения решения о проведении проверки (поправка в пункт 4 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Согласно поправкам в пункт 1 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации камеральные налоговые проверки смогут проводить не только налоговые инспекции по месту учета налогоплательщика, но и иные инспекции, уполномоченные центральным аппаратом Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Ожидается, что такой подход будет более эффективным с точки зрения управления ресурсами Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Для налогоплательщиков могут возникнуть дополнительные издержки, связанные с необходимостью выезда в инспекцию, проводящую проверку.

На 2026 год продлевается порядок расчета пени, действующий в 2025 году. Поправка внесена в пункт 5 статьи 75 Налогового кодекса Российской Федерации .

Все вышеуказанные изменения в совокупности существенно повлияют на информационно-технологический бизнес и приведут к увеличению налоговой нагрузки. Вместе с тем отрасль сохранит значительные преференции. Изменения не должны привести к резкому падению рынка. По промежуточным итогам налоговой реформы текущего года наблюдается, что, несмотря на повышение налоговых ставок в 2025 году, рост числа информационно-технологических компаний, применяющих льготы, а также рост численности персонала в данной отрасли продолжается.

Согласно поправкам в статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации ограничивается применение пониженной ставки по налогу на прибыль для иностранных агентов и информационно-технологических или технологических компаний, участниками которых являются иностранные агенты с долей участия 10 процентов и более.

Собственные льготы участников проекта «Сколково» и резидентов инновационных научно-технологических центров сохраняются: освобождение от налога на прибыль или ставка 0 процентов по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, а также пониженные страховые взносы — 30 процентов в пределах 1,5 минимального размера оплаты труда и 15 процентов с суммы превышения.

они не смогут применять пониженную ставку по налогу на прибыль 5 процентов (пункт 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации дополняется абзацем двадцать вторым); это может быть актуально, например, если доход информационно-технологической компании превысил 1 миллиард рублей, а совокупная прибыль — 300 миллионов рублей;

Даже если участники проекта «Сколково» и резиденты инновационных научно-технологических центров соответствуют критериям, установленным для применения информационно-технологических льгот для информационно-технологических компаний:

Предполагается, что указанные изменения направлены на исполнение поручения Президента Российской Федерации «О снижении нагрузки для предприятий, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники».

Для компаний радиоэлектронной промышленности расширяется перечень профильных доходов (они должны составлять не менее 70 процентов всех доходов). В состав профильных доходов можно будет включать доходы от реализации услуг (выполнения работ) по проектированию и (или) разработке оборудования из перечня, утверждаемого Правительством Российской Федерации. Внесены поправки в абзац восьмой пункта 1.16 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации , абзац седьмой пункта 14 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации .

Кроме того, прямо уточняется, что информационно-технологические компании и технологические компании могут применять пониженные тарифы страховых взносов с первого числа месяца получения аккредитации или с первого числа месяца включения в реестр организаций радиоэлектронной промышленности. Ранее четкой формулировки по данному вопросу не было.

В настоящее время такие компании уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу 7,6 процента со всей заработной платы сотрудников (как и информационно-технологические компании). С 2026 года тариф для них составит 7,6 процента до достижения предельной базы и 0 процентов с суммы превышения предельной базы (поправки в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов в случае изменения доли участия государства в информационно-технологической компании. В частности, такие компании смогут применять пониженные тарифы с первого числа месяца, в котором доля участия государства стала менее 50 процентов, а при увеличении доли участия до 50 процентов и более они лишатся права на применение пониженных тарифов с первого числа месяца, в котором указанная доля достигла 50 процентов и более (поправки в абзац двадцать первый пункта 5 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации ).

В настоящее время организации с государственным участием (с долей участия не менее 50 процентов) не могут применять льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5 процентов (имеются отдельные исключения, например, для информационно-технологических компаний, получивших аккредитацию до 1 июля 2022 года и применявших льготную ставку в 2022 году). С 2026 года организации с государственным участием смогут применять льготы, если они будут соответствовать критериям, установленным Правительством Российской Федерации (критерии пока не утверждены; поправка в абзац двадцать первый пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации ). В части льгот по страховым взносам такая возможность была предусмотрена и ранее.

Максимальное увеличение страховых взносов составит 220 000 рублей на одного сотрудника с заработной платой свыше 250 000 рублей в месяц (с учетом нового порога для 2026 года). Учитывая, что основной актив информационно-технологических компаний — их персонал, следует ожидать, что данное изменение станет ощутимым для всей отрасли. Вместе с тем информационно-технологические компании по-прежнему будут уплачивать страховые взносы в меньшем объеме по сравнению с другими налогоплательщиками, не применяющими льготы.

В настоящее время такие компании уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу 7,6 процента со всей заработной платы сотрудников. С 2026 года информационно-технологические компании будут уплачивать страховые взносы по тарифу 15 процентов в пределах единой предельной базы (в 2026 году она составляет 2 979 000 рублей) и 7,6 процента с суммы превышения предельной базы (поправки в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Положения применяются начиная с исчисления и уплаты имущественных налогов и авансовых платежей по ним за налоговый период и первый отчетный период 2027 года.

Также сдвигаются на месяц сроки уплаты указанных налогов. Налог за год необходимо будет уплатить до 28 марта следующего года (в настоящее время — до 28 февраля), авансовые платежи — до 28-го числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (в настоящее время — до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).

Отменяется обязанность организаций по самостоятельному исчислению транспортного налога (поправки в статью 362 Налогового кодекса Российской Федерации ), земельного налога (поправки в статью 396 Налогового кодекса Российской Федерации ), а также налога на имущество организаций (поправки в статью 382 Налогового кодекса Российской Федерации ), исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объекта. Налоговые органы будут получать необходимую информацию от других ведомств, исчислять налог и сообщать налогоплательщикам сумму к уплате.

Административно-деловым или торговым центром, облагаемым исходя из кадастровой стоимости, будет считаться единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно нежилое здание, соответствующее определению административно-делового или торгового центра. Сумма налога, вероятнее всего, при таком сценарии окажется выше, чем если бы остальные объекты, входящие в комплекс, облагались по балансовой стоимости (поправки в статью 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Индексация ставок акциза по ряду подакцизных товаров: этиловый спирт, алкогольная продукция, винные напитки, табачные изделия, сахаросодержащие напитки и другие товары (поправки в статью 193 Налогового кодекса Российской Федерации).

Предусматривается, что в случае, если параксилол используется в производстве терефталевой кислоты — конечного продукта и (или) сырья для производства полиэтилентерефталата и других продуктов, возвратный акциз будет больше, чем при производстве прочей нефтехимической продукции. Это правило будет применяться в течение 15 лет (при соблюдении установленных условий) (поправки в пункт 20 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Поправка вводится ретроспективно с 1 сентября 2025 года, при этом она не будет действовать в период с 1 октября 2025 года до 30 апреля 2026 года включительно. В указанный период действует мораторий на обнуление демпфера в зависимости от фактических цен, то есть акциз возвращается независимо от того, насколько цена продажи топлива превысила индикативный уровень.

Иными словами, при превышении фактической цены над индикативной на 20 процентов по бензину и на 30 процентов по дизельному топливу производители смогут рассчитывать на выплаты по демпферу.

Повышается допустимое отклонение фактической цены реализации бензина (дизельного топлива) от индикативной цены, после превышения которого продавец теряет право на получение надбавки. По бензину отклонение увеличивается с 10 процентов до 20 процентов, по дизельному топливу — с 20 процентов до 30 процентов (поправка в пункт 27 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Нефтеперерабатывающие предприятия, заключившие инвестиционные соглашения о модернизации заводов, могут получить обратный акциз в полном объеме при условии, что доля произведенного и реализованного на территории Российской Федерации бензина пятого класса (92 и более) составляет не менее 10 процентов от всего объема нефтяного сырья, направленного на переработку. Если доля ниже, то применяется понижающий коэффициент, уменьшающий сумму обратного акциза. На 2026 год этот коэффициент увеличивается с 0,66 до 0,85 (поправка в пункт 11 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации ). Таким образом, нефтеперерабатывающие заводы, не успевающие выполнять программу модернизации, получат больший объем обратного акциза.

Предусматривается возможность получения обратного акциза (вычета акциза с повышающим коэффициентом, так называемого демпфера) в случае, когда нефтяное сырье направляется на давальческую переработку на зарубежный нефтеперерабатывающий завод в соответствии с международным договором (поправка в пункт 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации ). Изменения позволят получать обратный акциз при переработке на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. В настоящее время получение обратного акциза возможно только при переработке на российском нефтеперерабатывающем заводе.

В случае реализации производителем спирта в адрес лица, имеющего соответствующее свидетельство (далее — покупатель), акциз предъявляться не будет. Покупатель будет обязан самостоятельно исчислить акциз при получении спирта. В дальнейшем покупатель сможет вычесть исчисленный акциз в полном объеме в случае, если из спирта произведен высокооктановый бензин (по исследовательскому методу 92 и более) (поправки в пункт 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации , подпункт 2 пункта 1 статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации , пункт 11 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации , пункт 11 статьи 201 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Перечень подвидов свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, будет дополнен новым подвидом — свидетельством на производство автомобильного бензина. Получить такое свидетельство сможет только то лицо, которое уже имеет свидетельство на переработку нефтяного сырья (поправки в пункт 1 статьи 179.2 Налогового кодекса Российской Федерации ).

С целью стимулировать использование спирта в качестве присадки для автомобильных бензинов акциз на этиловый спирт, используемый нефтеперерабатывающими предприятиями в качестве присадки, будет обнулен.

Правило, согласно которому налоговая база текущего периода по налогу на дополнительный доход может быть уменьшена на убытки прошлых лет только наполовину, продлевается до конца 2030 года аналогично налогу на прибыль организаций (поправка в абзац первый пункта 1.1 статьи 333.51 Налогового кодекса Российской Федерации ).

В настоящее время в соответствии с прямой нормой восстановлению подлежат только расходы на амортизируемое имущество при его досрочном выбытии и иных подобных ситуациях, поскольку такие расходы признаются в налоговой базе по налогу на дополнительный доход не через механизм амортизации, а единовременно на дату оплаты. Законопроект предусматривает механизм восстановления и в отношении прочих расходов (поправки в статью 333.48 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Подлежат восстановлению в доходах некоторые расходы, учитываемые при расчете налога на дополнительный доход (суммы налогов, стоимость имущества и имущественных прав, списанная кредиторская задолженность), в случае если соответствующие расходы уменьшились.

Также увеличивается налоговый вычет при добыче нефти на Приобском месторождении (поправки в пункт 3.3 статьи 343.2 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Кроме того, вводится налоговый вычет при добыче железной руды в границах муниципального округа город Оленегорск Мурманской области (вводится новая статья 343.10 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Предусмотрен вычет для стопроцентной дочерней структуры собственника объектов Единой системы газоснабжения, владеющей лицензией на пользование участком недр, расположенным полностью на полуострове Ямал. Размер вычета будет постепенно увеличиваться с 2,4 миллиарда рублей до 5,5 миллиарда рублей в месяц (поправки в пункт 14 статьи 343 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Формула расчета налога на добычу полезных ископаемых предполагает «изъятие» дополнительных доходов, связанных с индексацией цен на газ на внутреннем рынке. Вносятся изменения в порядок расчета такого изъятия, в том числе он становится дифференцированным для различных налогоплательщиков (вводится новая статья 342.16 Налогового кодекса Российской Федерации ).

Изменения для малого и среднего предпринимательства

Налог на добавленную стоимость для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения

Вводится поэтапное снижение порога по доходам для уплаты налога на добавленную стоимость при применении упрощенной системы налогообложения (поправки в пункт 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации). В случае если доход за 2025 год превысит 20 миллионов рублей, налогоплательщику с 2026 года необходимо будет исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения, исчисляющие налог на добавленную стоимость, имеют право на применение налоговых льгот, установленных статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом необходимо будет представлять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с отражением соответствующих льготируемых доходов и документально подтверждать право на такие льготы в ходе камеральных налоговых проверок. Организации и индивидуальные предприниматели, которые впервые стали плательщиками налога на добавленную стоимость и начали применять пониженные ставки налога, смогут однократно в первый год отказаться от их применения и начать применять стандартную ставку 22 процента, одновременно используя вычеты по «входному» налогу в отношении расходов (в рамках действующего законодательства переход с пониженной ставки на стандартную возможен только по истечении трехлетнего срока) (поправка в пункт 9 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации). Кроме того, налогоплательщики смогут воспользоваться правом на применение пониженных ставок налога на добавленную стоимость (5 или 7 процентов) в случае, если они не смогли документально подтвердить обоснованность применения ставки налога 0 процентов при экспорте (поправка в пункт 9 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации). Ранее в такой ситуации налогоплательщик был обязан применить стандартную ставку налога (20 процентов в 2025 году). Для новых налогоплательщиков налога на добавленную стоимость вводится мораторий на штрафы при первой несвоевременной подаче налоговой декларации по налогу за период, начинающийся в 2026 году (статья 23 законопроекта). Мораторий распространяется на штрафы именно за несвоевременную подачу декларации, а не за искажение данных в ней, и только на новых плательщиков налога. Теперь малому и среднему бизнесу предстоит осваивать все тонкости работы с налогом на добавленную стоимость: выставление счетов-фактур, заполнение деклараций, применение налоговых вычетов (если используется общая ставка 22 процента). Это потребует настройки учетных систем и бизнес-процессов, а также найма бухгалтеров.

Отмена льготных страховых взносов

В настоящее время большинство субъектов малого и среднего предпринимательства уплачивают страховые взносы по ставке 30 процентов с выплат сотрудникам до 1,5 минимального размера оплаты труда в месяц (для справки: в 2025 году 1 минимальный размер оплаты труда равен 22 400 рублям, а в 2026 году — 27 093 рубля) и по ставке 15 процентов с суммы превышения. Согласно поправкам в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации, льгота сохранится только для отдельных отраслей (производство, транспорт, электроника), перечень которых будет утвержден Правительством Российской Федерации. Условием применения льготы станет соответствующий основной вид экономической деятельности и доля доходов от основного вида деятельности не менее 70 процентов. Специальная льгота для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств сохраняется. Они по-прежнему будут уплачивать страховые взносы по ставке 30 процентов до 1,5 минимального размера оплаты труда и по ставке 7,6 процента с суммы превышения. Для остальных субъектов малого и среднего предпринимательства правила будут приведены в соответствие с правилами для крупного бизнеса: ставка 30 процентов до единой предельной базы (в 2026 году — 2 979 000 рублей в год) и 15,1 процента с суммы превышения.

Поэтапное снижение порога по доходам

Поэтапное снижение порога по доходам для уплаты налога на добавленную стоимость и для применения патентной системы налогообложения предполагает следующие значения: Год Порог по доходам 2025 20 миллионов рублей 2026 60 миллионов рублей 2027 15 миллионов рублей 2028 10 миллионов рублей

Признание расходов на упрощенной системе налогообложения

Закрытый перечень расходов, которые можно учитывать при упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы», становится открытым. Перечень дополнен пунктом «Иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса». Это означает, что налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения смогут уменьшать налоговую базу на любые расходы, которые допускаются к учету на общей системе налогообложения (поправка в подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации).

Ограничение на установление пониженных ставок для упрощенной системы налогообложения

Согласно поправкам в статью 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации ограничиваются полномочия субъектов Российской Федерации по установлению ставок для режима упрощенной системы налогообложения. Субъекты Российской Федерации смогут снижать базовые ставки только для налогоплательщиков из отдельных отраслей, перечень которых будет установлен Правительством Российской Федерации. Таким образом, законодатели намерены бороться с искусственной регистрацией бизнеса в регионах с низкими ставками. В настоящее время ставки упрощенной системы налогообложения составляют 6 процентов с объекта «доходы» (субъекты Российской Федерации могут снижать ставку до 1 процента) и 15 процентов с объекта «доходы минус расходы» (субъекты Российской Федерации могут снижать ставку до 5 процентов). Напомним, что в прошлом году были приняты поправки, обязывающие бизнес, переехавший из одного региона в другой и применяющий упрощенную систему налогообложения, в течение трех лет продолжать уплачивать налоги по ставке субъекта Российской Федерации, в котором налогоплательщик был зарегистрирован ранее.

Патентная система налогообложения