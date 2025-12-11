Налог на прибыль: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Продление ограничения на перенос убытков
В Налоговом кодексе установлено правило, согласно которому налоговая база текущего периода может быть уменьшена на убытки прошлых лет только наполовину. Согласно действующей редакции Налогового кодекса данное правило действует до конца 2026 года. В соответствии с законом ограничение будет действовать до конца 2030 года (поправки вносятся в пункт 2.1 статьи 283 Налогового кодекса).
Федеральный инвестиционный налоговый вычет
Федеральный инвестиционный налоговый вычет введен с 2025 года в дополнение к региональному инвестиционному вычету. По действующим правилам применять федеральный инвестиционный налоговый вычет могут только налогоплательщики из определенных отраслей.
Список профильных видов экономической деятельности определяет Правительство. Право на использование федерального инвестиционного налогового вычета можно передать другому участнику группы. В случае такой передачи возникает неопределенность, кто должен соответствовать критерию вида экономической деятельности.
Министерство финансов ранее разъясняло, что оба лица — и передающее, и получающее право на применение федерального инвестиционного налогового вычета — должны иметь профильный вид экономической деятельности.
Согласно поправкам критерий вида экономической деятельности не будет распространяться на налогоплательщика, которому передано право на вычет. Он будет применим только к тем налогоплательщикам, которые осуществили инвестиции и у которых изначально возникло право на вычет. В результате расширяется возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета.
Также уточняется, что федеральный инвестиционный налоговый вычет не применяется к объектам основных средств и нематериальным активам, которые не подлежат амортизации либо первоначальная стоимость которых сформирована за счет субсидии или за счет расходов, учитываемых с применением повышающего коэффициента. Эта поправка распространена на правоотношения, возникающие с 1 января 2025 года.
Поправки вносятся в статью 286.2 Налогового кодекса.
Двойной вычет расходов на российское программное обеспечение
Вводится ограничение на многократное использование коэффициента 2 к расходам на приобретение прав на использование программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российского программного обеспечения, в рамках одной цепочки лицензионных или сублицензионных договоров.
В прошлом году возможности применения повышающего коэффициента при учете расходов на программное обеспечение и ряд других расходов были расширены: во-первых, коэффициент может применяться к любому программному обеспечению из реестра российского программного обеспечения, во-вторых, сам коэффициент увеличен с 1,5 до 2.
Предлагаемыми поправками норма дополняется условием, что применение коэффициента 2 возможно в случае, если договорами с правообладателями (соглашениями) не предусмотрена возможность передачи налогоплательщиком права на использование программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, а также программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российского программного обеспечения, другим лицам. Таким образом, использовать вычет в двойном размере смогут только те налогоплательщики, которые приобретают программное обеспечение для использования в своей деятельности, а не для перепродажи.
Эта поправка в подпункт 26 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса вступает в силу с 1 января 2026 года.
Исправление ошибок в текущем периоде
Согласно действующей редакции Налогового кодекса в случае, когда из-за ошибок произошла излишняя уплата налога (например, не признаны расходы), налогоплательщик может не подавать декларации с суммой налога к возврату из бюджета, а отразить корректировку в текущем периоде. Однако с 2025 года ставка налога на прибыль организаций выросла с 20 процентов до 25 процентов, поэтому признание расходов позже, в период действия ставки 25 процентов, приводило бы к потерям бюджета.
Вводится норма, согласно которой ошибки прошлых периодов нельзя учитывать в текущем периоде, если в текущем периоде ставка налога увеличилась.
Данное изменение потребует от налогоплательщиков более точного учета расходов по периодам, а в случае выявления расходов прошлых лет — дополнительных административных затрат на подготовку и подачу уточненных деклараций. То же относится и к налоговым органам, которым необходимо проводить камеральные проверки при получении уточненной декларации с суммой налога к уменьшению. Поправка вносится в статью 54 Налогового кодекса и будет действовать с 1 января 2026 года.
При этом необходимо учитывать, что Министерство финансов несколько раз в 2025 году разъясняло, в том числе в письме от 9 сентября 2025 года № 03-03-06/1/88064, что расходы прошлых лет нельзя переносить в налоговую базу 2025 года и последующих лет. Ведомство обосновало свою позицию тем, что такой перенос является искажением налоговых обязательств, в связи с чем у налогоплательщика отсутствуют основания использовать данный способ корректировки налоговой базы.
Личные фонды
Для применения налоговой ставки 15 процентов личные фонды должны пройти тест на долю пассивных доходов. Пассивные доходы должны составлять более 90 процентов в общей сумме доходов личного фонда. К доходам от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (которые поименованы в этом списке пассивных доходов) добавлены также доходы от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (поправка в подпункт 6 пункта 2 статьи 284.12 Налогового кодекса).
Прочие поправки по налогу на прибыль
К сомнительным долгам добавлены долги перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и иных санкций, начисленных на основании решения суда, принятого по договорам, по которым задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признана сомнительной (поправки в пункт 1 статьи 266 Налогового кодекса). Правила, касающиеся безнадежных долгов, распространены на коллекторские организации (поправки в пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса).
Организации, имеющие статус иностранного агента, и их дочерние общества при прямом или косвенном участии более 10 процентов не смогут воспользоваться освобождением от налога на прибыль при безвозмездном получении имущества (поправка в пункт 1 статьи 251 Налогового кодекса), а также другими льготными положениями.
Отменяется обязанность по предоставлению налоговой декларации по налогу на прибыль в налоговые органы по месту нахождения каждого обособленного подразделения (поправка в статью 289 Налогового кодекса, вступает в силу с 1 января 2027 года). Налоговая декларация будет подаваться только по месту нахождения головной организации.
Региональный инвестиционный налоговый вычет: среди прочего установлено, что субъекты Российской Федерации смогут предоставлять право на региональный инвестиционный вычет в отношении любых расходов на свое усмотрение (помимо перечисленных в Налоговом кодексе) по нормативу до 100 процентов, но только в части налога, зачисляемой в региональный бюджет (поправки в статью 286.1 Налогового кодекса).
При передаче имущества, имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг в счет погашения ранее возникших денежных обязательств, не связанных с такой передачей, выручка от реализации будет определяться как величина соответствующего обязательства с учетом положений о трансфертном ценообразовании (поправка в пункт 2 статьи 249 Налогового кодекса).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
