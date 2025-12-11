Налог на прибыль: изменения в 2026 году

Федеральный инвестиционный налоговый вычет

Федеральный инвестиционный налоговый вычет введен с 2025 года в дополнение к региональному инвестиционному вычету. По действующим правилам применять федеральный инвестиционный налоговый вычет могут только налогоплательщики из определенных отраслей.

Список профильных видов экономической деятельности определяет Правительство. Право на использование федерального инвестиционного налогового вычета можно передать другому участнику группы. В случае такой передачи возникает неопределенность, кто должен соответствовать критерию вида экономической деятельности.

Министерство финансов ранее разъясняло, что оба лица — и передающее, и получающее право на применение федерального инвестиционного налогового вычета — должны иметь профильный вид экономической деятельности.

Согласно поправкам критерий вида экономической деятельности не будет распространяться на налогоплательщика, которому передано право на вычет. Он будет применим только к тем налогоплательщикам, которые осуществили инвестиции и у которых изначально возникло право на вычет. В результате расширяется возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета.

Также уточняется, что федеральный инвестиционный налоговый вычет не применяется к объектам основных средств и нематериальным активам, которые не подлежат амортизации либо первоначальная стоимость которых сформирована за счет субсидии или за счет расходов, учитываемых с применением повышающего коэффициента. Эта поправка распространена на правоотношения, возникающие с 1 января 2025 года.

Поправки вносятся в статью 286.2 Налогового кодекса.