Кто может купить билет по субсидированным тарифам

Купить билеты по субсидированным тарифам S7 Airlines в 2026 году могут не все пассажиры — программа рассчитана на определенные льготные категории граждан. Точный перечень льготников зависит от федеральных правил и условий конкретного маршрута, но в него входят как возрастные и социальные группы, так и жители отдельных регионов.

К основным категориям, которые могут оформить субсидированные авиабилеты S7, относятся:

молодежь до 23 лет;

пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет);

пассажиры с инвалидностью и сопровождающие их лица при наличии права на сопровождение;

члены многодетных семей;

жители Дальнего Востока, Сибири, Калининградской области и других территорий, для которых предусмотрены региональные субсидии, — при полетах по установленным маршрутам;

студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области;

дети до 17 лет включительно, направляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан» по путевке.

Чтобы купить билет по льготному тарифу, пассажиру необходимо подтвердить свое право на субсидию документами. В зависимости от категории это могут быть паспорт с отметкой о возрасте, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи, документ, подтверждающий регистрацию или проживание в нужном регионе, а также, при необходимости, дополнительные справки, предусмотренные федеральными правилами.