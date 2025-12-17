S7 Airlines открыла продажу субсидированных авиабилетов на 2026 год: льготные тарифы действуют для отдельных категорий пассажиров и на ограниченный список направлений, утвержденный в рамках федеральной программы субсидирования перевозок.
Кто именно может претендовать на скидку, на какие маршруты доступны субсидированные билеты S7 и как оформить такой перелет — разбираем в статье.
Кто может купить билет по субсидированным тарифам
Купить билеты по субсидированным тарифам S7 Airlines в 2026 году могут не все пассажиры — программа рассчитана на определенные льготные категории граждан. Точный перечень льготников зависит от федеральных правил и условий конкретного маршрута, но в него входят как возрастные и социальные группы, так и жители отдельных регионов.
К основным категориям, которые могут оформить субсидированные авиабилеты S7, относятся:
молодежь до 23 лет;
пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет);
пассажиры с инвалидностью и сопровождающие их лица при наличии права на сопровождение;
члены многодетных семей;
жители Дальнего Востока, Сибири, Калининградской области и других территорий, для которых предусмотрены региональные субсидии, — при полетах по установленным маршрутам;
студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области;
дети до 17 лет включительно, направляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан» по путевке.
Чтобы купить билет по льготному тарифу, пассажиру необходимо подтвердить свое право на субсидию документами. В зависимости от категории это могут быть паспорт с отметкой о возрасте, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи, документ, подтверждающий регистрацию или проживание в нужном регионе, а также, при необходимости, дополнительные справки, предусмотренные федеральными правилами.
Направления, субсидируемые государством
В 2026 году субсидированные билеты S7 Airlines доступны на десятках направлений внутри России, при этом список маршрутов утверждается федеральными органами и публикуется в перечне субсидируемых перевозок. Маршрутная сеть охватывает прежде всего перелеты из городов Сибири и Дальнего Востока в крупнейшие российские центры, а также ряд рейсов из Калининграда и между отдельными регионами.
Льготные тарифы S7 действуют на перелеты:
из Якутска, Владивостока, Хабаровска, Петропавловска‑Камчатского, Благовещенска и других городов Дальнего Востока и Сибири в Москву, Санкт‑Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Минеральные Воды;
из городов Дальнего Востока и Забайкалья в крупные сибирские центры, включая Новосибирск и Красноярск;
из Калининграда в Москву и обратно по специальным тарифам для жителей эксклава.
Для разных льготных категорий предусмотрены свои наборы направлений: например, для жителей Дальнего Востока доступно около двух десятков маршрутов, а для калининградцев — прежде всего рейсы в Москву. Полный перечень субсидируемых направлений на 2026 год для S7 Airlines публикуется в официальном разделе о субсидируемых тарифах на сайте авиакомпании и дублируется в перечне субсидируемых маршрутов Росавиации.
Что важно знать о субсидированных тарифах:
список субсидируемых маршрутов ограничен и не покрывает всю сеть S7 Airlines;
количество льготных билетов на каждый рейс строго ограничено;
по субсидированному тарифу можно совершить максимум 4 перелета в год в любой комбинации (например, если вы слетали по субсидии Калининград–Москва в одну сторону и Калининград–Санкт‑Петербург туда‑обратно, у вас останется только один перелет в одну сторону и полный рейс туда‑обратно оформить уже не получится);
по субсидированному тарифу нельзя оформить услугу Extra Seat, а также забронировать дополнительное место на борту для провоза багажа или для перевозки питомца.
Где можно купить субсидированные билеты S7 Airlines
Купить субсидированные авиабилеты S7 Airlines на 2026 год можно несколькими способами, и набор доступных каналов зависит от категории льготника. Часть пассажиров может оформить льготный билет полностью онлайн, а некоторым потребуется лично обратиться в офис или к агенту с оригиналами документов.
Для молодежи, пенсионеров и жителей Дальнего Востока по большинству маршрутов субсидированные билеты доступны:
на официальном сайте S7 Airlines в разделе субсидированных тарифов;
в мобильном приложении авиакомпании;
в офисах продаж и уполномоченных авиакассах.
Для многодетных семей, пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих, а также детей, направляющихся по путевкам в детские центры, субсидированные билеты чаще всего продаются только через офисы продаж S7 или аккредитованных агентов, чтобы специалисты могли проверить документы на льготу. Для отдельных региональных категорий (например, студентов и жителей Калининградской области на определенных маршрутах) авиакомпания также предусматривает покупку билетов через колл‑центр, чат на сайте или по телефону горячей линии.
Начать дискуссию