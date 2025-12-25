МРОТ и прожиточный минимум постоянно всплывают в новостях, в расчетах пособий и при обсуждении «минимальной зарплаты», из‑за чего многие воспринимают их как одно и то же. На деле это не одно и то же. Чем именно отличаются эти показатели, как они связаны между собой и на что влияют для работника и работодателя — разбираем в статье.
Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум
МРОТ и прожиточный минимум тесно связаны между собой, но это разные показатели: первый защищает зарплату работника, второй показывает минимальный уровень дохода для выживания. Проще всего запомнить так: прожиточный минимум — про стоимость жизни, МРОТ — про то, сколько минимум обязан заплатить работодатель.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум — это денежная оценка минимума, который нужен человеку, чтобы покрыть базовые потребности: еда, одежда, ЖКУ, транспорт и другие обязательные расходы. Его рассчитывают на основе потребительской корзины и медианного дохода, отдельно для трудоспособных, пенсионеров и детей, а также по регионам.
Размер прожиточного минимума используют, чтобы оценивать уровень бедности и планировать социальную политику. Также его применяют при расчете многих пособий и мер поддержки, так как часть выплат привязана к доле прожиточного минимума.
Что такое МРОТ
МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, ниже которого нельзя платить работнику за полный месяц работы при полной занятости. Это строго юридическая гарантия: если зарплата меньше федерального или регионального МРОТ с учетом доплат и коэффициентов, работодатель нарушает закон.
С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц без учета региональных коэффициентов. Субъекты РФ вправе устанавливать более высокий МРОТ на своей территории по соглашениям с работодателями.
Главные отличия МРОТ и прожиточного минимума
Основные различия показателей удобно свести в таблицу.
Критерий
Прожиточный минимум
МРОТ
Суть показателя
Оценка минимального дохода для выживания
Минимально допустимая зарплата за полный рабочий месяц
Основа расчета
Потребительская корзина, медианный доход
Политическое и правовое решение государства
Для кого устанавливается
В целом по стране и регионам, по группам населения
Для всех работников (федеральный и региональный уровни)
На что влияет
Пособия, льготы, критерии нуждаемости
Фонд оплаты труда, взносы, НДФЛ, штрафные риски для работодателя
Связь друг с другом
Базовый социальный ориентир
Не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения
Согласно ст. 133 Трудового кодекса, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Это сделано для того, чтобы человек на минимальной зарплате хотя бы формально мог покрыть базовые потребности.
Почему МРОТ и прожиточный минимум путают
Понятия звучат похоже и фигурируют в одних и тех же разговорах о «минимальных доходах», из‑за чего их часто используют как взаимозаменяемые.
На практике прожиточный минимум — это ориентир «сколько нужно, чтобы жить», а МРОТ — порог «сколько минимум обязаны заплатить».
В бухгалтерии и кадровом учете критичен именно МРОТ: от него зависят зарплаты, доплаты до минимального уровня, расчет больничных, декретных и ряд других выплат, а нарушение грозит проверками и штрафами. Прожиточный минимум чаще «работает» в социальной сфере — при назначении пособий, льгот и региональной поддержки.
Начать дискуссию