8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Общество
Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума

Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума

Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум, как их считают, на что они влияют и почему важно не путать эти два показателя.

Автор

МРОТ и прожиточный минимум постоянно всплывают в новостях, в расчетах пособий и при обсуждении «минимальной зарплаты», из‑за чего многие воспринимают их как одно и то же. На деле это не одно и то же. Чем именно отличаются эти показатели, как они связаны между собой и на что влияют для работника и работодателя — разбираем в статье.

Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум

МРОТ и прожиточный минимум тесно связаны между собой, но это разные показатели: первый защищает зарплату работника, второй показывает минимальный уровень дохода для выживания. Проще всего запомнить так: прожиточный минимум — про стоимость жизни, МРОТ — про то, сколько минимум обязан заплатить работодатель.

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это денежная оценка минимума, который нужен человеку, чтобы покрыть базовые потребности: еда, одежда, ЖКУ, транспорт и другие обязательные расходы. Его рассчитывают на основе потребительской корзины и медианного дохода, отдельно для трудоспособных, пенсионеров и детей, а также по регионам.

Размер прожиточного минимума используют, чтобы оценивать уровень бедности и планировать социальную политику. Также его применяют при расчете многих пособий и мер поддержки, так как часть выплат привязана к доле прожиточного минимума.

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, ниже которого нельзя платить работнику за полный месяц работы при полной занятости. Это строго юридическая гарантия: если зарплата меньше федерального или регионального МРОТ с учетом доплат и коэффициентов, работодатель нарушает закон.

С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц без учета региональных коэффициентов. Субъекты РФ вправе устанавливать более высокий МРОТ на своей территории по соглашениям с работодателями.

Главные отличия МРОТ и прожиточного минимума

Основные различия показателей удобно свести в таблицу.

Критерий

Прожиточный минимум

МРОТ

Суть показателя

Оценка минимального дохода для выживания

Минимально допустимая зарплата за полный рабочий месяц

Основа расчета

Потребительская корзина, медианный доход

Политическое и правовое решение государства

Для кого устанавливается

В целом по стране и регионам, по группам населения

Для всех работников (федеральный и региональный уровни)

На что влияет

Пособия, льготы, критерии нуждаемости

Фонд оплаты труда, взносы, НДФЛ, штрафные риски для работодателя

Связь друг с другом

Базовый социальный ориентир

Не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения

Согласно ст. 133 Трудового кодекса, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Это сделано для того, чтобы человек на минимальной зарплате хотя бы формально мог покрыть базовые потребности.

Почему МРОТ и прожиточный минимум путают

Понятия звучат похоже и фигурируют в одних и тех же разговорах о «минимальных доходах», из‑за чего их часто используют как взаимозаменяемые.

На практике прожиточный минимум — это ориентир «сколько нужно, чтобы жить», а МРОТ — порог «сколько минимум обязаны заплатить».

В бухгалтерии и кадровом учете критичен именно МРОТ: от него зависят зарплаты, доплаты до минимального уровня, расчет больничных, декретных и ряд других выплат, а нарушение грозит проверками и штрафами. Прожиточный минимум чаще «работает» в социальной сфере — при назначении пособий, льгот и региональной поддержки.

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш