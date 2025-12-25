Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум

МРОТ и прожиточный минимум тесно связаны между собой, но это разные показатели: первый защищает зарплату работника, второй показывает минимальный уровень дохода для выживания. Проще всего запомнить так: прожиточный минимум — про стоимость жизни, МРОТ — про то, сколько минимум обязан заплатить работодатель.

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это денежная оценка минимума, который нужен человеку, чтобы покрыть базовые потребности: еда, одежда, ЖКУ, транспорт и другие обязательные расходы. Его рассчитывают на основе потребительской корзины и медианного дохода, отдельно для трудоспособных, пенсионеров и детей, а также по регионам.

Размер прожиточного минимума используют, чтобы оценивать уровень бедности и планировать социальную политику. Также его применяют при расчете многих пособий и мер поддержки, так как часть выплат привязана к доле прожиточного минимума.