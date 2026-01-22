8061 ОК НДС на УСН деск
Можно ли делать ремонт в выходные и праздничные дни — что говорит закон 

Разбираем, когда в выходные и праздничные дни можно шуметь при ремонте, какие работы считаются нарушением тишины, какие штрафы грозят и как узнать правила именно в своем регионе.

Ремонт в выходные и праздники делать можно не всегда: все зависит от времени, характера работ и региона. Когда именно можно шуметь, какие работы считаются ремонтом и чем грозит нарушение закона о тишине — разбираем в этой статье.​

Что говорит закон в целом

Единого федерального «закона о тишине» в России нет: режим тишины и допустимое время для ремонта устанавливает каждый регион своими законами и кодексами об административных правонарушениях.

Обычно ночным временем считается период примерно с 22:00–23:00 до 7:00–8:00, но конкретные часы и запреты на ремонт в выходные и праздники нужно смотреть в законе о тишине именно вашего субъекта РФ или муниципалитета.​

На федеральном уровне режим тишины регулируют:

Важно:

  • конкретные часы, когда можно и нельзя шуметь, устанавливают субъекты РФ — свои законы о тишине есть у Москвы, Московской области, Санкт‑Петербурга и других регионов;​

  • штрафы за нарушение тишины тоже региональные, но почти везде предусмотрены санкции для граждан, должностных и юридических лиц.​

Правила по будням, выходным и праздникам

Несмотря на региональные различия, по стране прослеживается общая логика.​

Чаще всего:

  • будни (понедельник–пятница): шумные ремонтные работы разрешены примерно с 9:00 до 19:00–21:00;

  • суббота: либо приравнивается к будням, либо время для шумных работ сокращают (например, до 17:00–19:00);

  • воскресенье и праздничные дни: как правило, шумный ремонт полностью запрещен или сильно ограничен по времени.​

В ряде регионов дополнительно вводят дневной «тихий час» — обычно с 13:00 до 15:00, когда запрещено использовать перфоратор и иные особо шумные инструменты, даже если в остальное дневное время ремонт разрешен.​

Чтобы точно понимать свои права, нужно найти закон о тишине именно своего региона на сайте правительства субъекта, регионального парламента или администрации города — там же часто приводят таблицы с часами тишины по будням и выходным.​ 

Часто управляющие компании размещают правила тишины прямо в лифтах и на информационных стендах в подъездах.

Какие работы считаются шумным ремонтом

Для закона важен не сам факт «ремонта», а уровень шума. Нарушением тишины могут признать:

  • сверление и штробление стен перфоратором, отбойным молотком;

  • демонтаж полов, перегородок, замена окон с выбиванием рам;

  • работу громких электроинструментов, резку плитки, бетона;

  • вынос крупного строительного мусора с грохотом по лестнице.​

К «тихим» обычно относят поклейку обоев, покраску, сборку мебели без активной механики. Но если шум от таких работ сопоставим с полноценным ремонтом и мешает соседям, жалоба и проверка тоже возможны.​

Чтобы снизить риск конфликта, в разрешенные часы стоит:

  • заранее предупредить соседей (объявление в подъезде, договоренность по времени особо шумных работ);

  • не включать перфоратор впритык к началу и концу разрешенного периода;

  • соблюдать дневной тихий час.​

Ответственность за нарушение тишины

Ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным законодательством. Обычно она выражается в административном штрафе для:​

  • граждан;

  • должностных лиц (например, управляющей компании или подрядчика);

  • юридических лиц.

В большинстве регионов штрафы для граждан начинаются примерно от 500–1 000 рублей и могут увеличиваться при повторных нарушениях, а для организаций суммы значительно выше.​

Типичный порядок действий при нарушении:

  • соседи вызывают полицию, участкового или обращаются в управляющую компанию;

  • составляется протокол об административном правонарушении;

  • при систематическом шуме или подозрении на превышение санитарных норм можно жаловаться в Роспотребнадзор — тогда возможны замеры уровня шума.​

Если спор доходит до проверки, уровень шума могут измерить шумомером: санитарные нормы для жилых помещений устанавливают:

  • Уровень фонового (постоянного) шума с 23:00 до 07:0030 дБ; с 07:00 до 23:00 40 дБ;

  • Уровень непостоянного шума (резкие звуки) с 23:00 до 07:0045 дБ; с 07:00 до 23:0055 дБ.

По итогам проверок принимается решение о штрафе и иных мерах воздействия.

Комментарии

