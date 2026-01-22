Ремонт в выходные и праздники делать можно не всегда: все зависит от времени, характера работ и региона. Когда именно можно шуметь, какие работы считаются ремонтом и чем грозит нарушение закона о тишине — разбираем в этой статье.
Что говорит закон в целом
Единого федерального «закона о тишине» в России нет: режим тишины и допустимое время для ремонта устанавливает каждый регион своими законами и кодексами об административных правонарушениях.
Обычно ночным временем считается период примерно с 22:00–23:00 до 7:00–8:00, но конкретные часы и запреты на ремонт в выходные и праздники нужно смотреть в законе о тишине именно вашего субъекта РФ или муниципалитета.
На федеральном уровне режим тишины регулируют:
ст. 23 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
нормы СанПиН.
Важно:
конкретные часы, когда можно и нельзя шуметь, устанавливают субъекты РФ — свои законы о тишине есть у Москвы, Московской области, Санкт‑Петербурга и других регионов;
штрафы за нарушение тишины тоже региональные, но почти везде предусмотрены санкции для граждан, должностных и юридических лиц.
Правила по будням, выходным и праздникам
Несмотря на региональные различия, по стране прослеживается общая логика.
Чаще всего:
будни (понедельник–пятница): шумные ремонтные работы разрешены примерно с 9:00 до 19:00–21:00;
суббота: либо приравнивается к будням, либо время для шумных работ сокращают (например, до 17:00–19:00);
воскресенье и праздничные дни: как правило, шумный ремонт полностью запрещен или сильно ограничен по времени.
В ряде регионов дополнительно вводят дневной «тихий час» — обычно с 13:00 до 15:00, когда запрещено использовать перфоратор и иные особо шумные инструменты, даже если в остальное дневное время ремонт разрешен.
Чтобы точно понимать свои права, нужно найти закон о тишине именно своего региона на сайте правительства субъекта, регионального парламента или администрации города — там же часто приводят таблицы с часами тишины по будням и выходным.
Часто управляющие компании размещают правила тишины прямо в лифтах и на информационных стендах в подъездах.
Какие работы считаются шумным ремонтом
Для закона важен не сам факт «ремонта», а уровень шума. Нарушением тишины могут признать:
сверление и штробление стен перфоратором, отбойным молотком;
демонтаж полов, перегородок, замена окон с выбиванием рам;
работу громких электроинструментов, резку плитки, бетона;
вынос крупного строительного мусора с грохотом по лестнице.
К «тихим» обычно относят поклейку обоев, покраску, сборку мебели без активной механики. Но если шум от таких работ сопоставим с полноценным ремонтом и мешает соседям, жалоба и проверка тоже возможны.
Чтобы снизить риск конфликта, в разрешенные часы стоит:
заранее предупредить соседей (объявление в подъезде, договоренность по времени особо шумных работ);
не включать перфоратор впритык к началу и концу разрешенного периода;
соблюдать дневной тихий час.
Ответственность за нарушение тишины
Ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным законодательством. Обычно она выражается в административном штрафе для:
граждан;
должностных лиц (например, управляющей компании или подрядчика);
юридических лиц.
В большинстве регионов штрафы для граждан начинаются примерно от 500–1 000 рублей и могут увеличиваться при повторных нарушениях, а для организаций суммы значительно выше.
Типичный порядок действий при нарушении:
соседи вызывают полицию, участкового или обращаются в управляющую компанию;
составляется протокол об административном правонарушении;
при систематическом шуме или подозрении на превышение санитарных норм можно жаловаться в Роспотребнадзор — тогда возможны замеры уровня шума.
Если спор доходит до проверки, уровень шума могут измерить шумомером: санитарные нормы для жилых помещений устанавливают:
Уровень фонового (постоянного) шума с 23:00 до 07:00 — 30 дБ; с 07:00 до 23:00 — 40 дБ;
Уровень непостоянного шума (резкие звуки) с 23:00 до 07:00 — 45 дБ; с 07:00 до 23:00 — 55 дБ.
По итогам проверок принимается решение о штрафе и иных мерах воздействия.
