Что говорит закон в целом

Единого федерального «закона о тишине» в России нет: режим тишины и допустимое время для ремонта устанавливает каждый регион своими законами и кодексами об административных правонарушениях.

Обычно ночным временем считается период примерно с 22:00–23:00 до 7:00–8:00, но конкретные часы и запреты на ремонт в выходные и праздники нужно смотреть в законе о тишине именно вашего субъекта РФ или муниципалитета.​

На федеральном уровне режим тишины регулируют:

Важно: