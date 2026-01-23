24 января 2026 года отмечают Международный день образования, Международный день эскимо, а в православном календаре вспоминают преподобного Феодосия Великого и Пахомия Кенского.
Какой сегодня праздник в России 24 января
В России сегодня отмечают такие важные даты:
Международный день образования. Учрежден ООН, чтобы подчеркнуть роль образования в развитии общества, борьбе с бедностью и неравенством; в школах и вузах проводят уроки, лекции и тематические мероприятия.
Международные праздники 24 января
Праздники в мире:
Международный день образования (International Day of Education). Отмечается конференциями, открытыми лекциями и акциями в поддержку доступного и качественного обучения для всех.
Международный день эскимо. Неформальный гастрономический праздник, посвященный пломбирному мороженому в шоколадной глазури; кафе и магазины устраивают акции и спецпредложения на эскимо.
Церковные праздники 24 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
День памяти преподобного Феодосия Великого. Один из отцов монашества, основатель общежительного монастыря, почитается как образец смирения, милосердия и заботы о бедных и странниках.
День памяти преподобного Пахомия Кенского. Русский северный святой, основатель Спасо‑Преображенского Кенского монастыря, к которому обращались за советом и благословением.
Народные праздники и приметы на сегодня 24 января
С 24 января связаны несколько народных примет и праздников:
В народном календаре 24 января связывают с серединой зимы: по морозу, снегу и оттепели судят о будущем урожае и силе весенних разливов рек.
Примета: сильный мороз и ясное солнце считались признаком холодной, затяжной весны и поздних посевов, тогда как теплый зимний день обещал раннюю, но нестабильную весну и возможные разливы.
Кто родился в этот день
Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776). Немецкий писатель и композитор, автор фантастических повестей и сказок, среди которых история, легшая в основу балета «Щелкунчик».
Михаил Ромм (1901). Советский кинорежиссер, постановщик фильмов «Ленин в Октябре» и «Обыкновенный фашизм», педагог, воспитавший многих известных режиссеров.
Юрий Башмет (1953). Советский и российский альтист и дирижер, один из самых известных классических музыкантов мира, руководитель оркестров и фестивалей.
Анна Банщикова (1975). Российская актриса театра и кино, узнаваема по ролям в детективных, семейных и драматических сериалах и полнометражных фильмах.
