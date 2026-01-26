27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в мире — Международный день памяти жертв Холокоста. В православном календаре на эту дату приходится Отдание праздника Богоявления и день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, а в народной традиции — Нинин день. День сочетает траурное историческое осмысление событий Второй мировой войны, важные церковные даты и народные зимние приметы о здоровье и погоде.
Какой сегодня праздник в России 27 января
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День воинской славы, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Памятная дата, установленная в честь снятия блокады Ленинграда в 1944 году. В городах проходят возложения цветов, минуты молчания, уроки памяти и встречи с ветеранами.
Международный день памяти жертв Холокоста. В России его также отмечают траурными церемониями, возложением цветов к мемориалам, уроками истории и просветительскими акциями, посвященными недопущению геноцида и разжигания ненависти.
Международные праздники 27 января
Праздники в мире:
Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Отмечается по решению Генассамблеи ООН в годовщину освобождения лагеря Освенцим; в разных странах проходят церемонии у мемориалов, встречи с выжившими, тематические выставки и образовательные программы о трагедии Холокоста и борьбе с антисемитизмом.
День памяти жертв нацизма и других геноцидов. В ряде государств эту дату используют как более широкий день памяти обо всех жертвах нацистских преступлений и массовых репрессий, сопровождая ее конференциями, показами документальных фильмов и уроками толерантности в школах и университетах.
Церковные праздники 27 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
Отдание праздника Богоявления. Завершение праздничного цикла, связанного с Крещением Господним. В храмах снова вспоминают евангельское событие Крещения в Иордане, подчеркивают тему обновления и просвещения мира светом Христа.
День памяти святой равноапостольной Нины. Нина считается одной из ключевых фигур, принесших христианство в Грузию; ее почитают как пример миссионерского служения, стойкости и милосердия, к ней обращаются с молитвами о укреплении веры и благополучии семьи.
День памяти преподобного Иоанна (Кевролетина) исповедника. Праведник, прославившийся верностью Православию несмотря на гонения и скорби; его жизнь приводят как пример тихого, но твердого исповедания веры.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 января
С 27 января связаны несколько народных праздников и примет:
Нинин день. В народном календаре дата посвящена заботе о домашнем скоте: считалось, что в этот день особенно важно кормить и ухаживать за животными, чтобы весь год был благополучным для хозяйства. Примета: нельзя ругаться возле животных и лениться по хозяйству, иначе скот будет болеть и плохо переносить зиму.
В некоторых регионах Нинин день связывали с запретами на выбрасывание мусора и ссор в доме. Уборку старались закончить заранее, а в сам день ограничивались только легким наведением порядка.
Приметы: деревья, облитые инеем, обещают скорое потепление, утреннее громкое карканье ворон — к метели, а сильный ветер сулит сырой и дождливый год.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Вольфганг Амадей Моцарт (1756). Австрийский композитор, один из главных представителей венской классической школы, автор опер, симфоний, концертов и камерной музыки, ставших мировым наследием.
Михаил Салтыков-Щедрин (1826). Русский писатель-сатирик, журналист и государственный деятель, классик литературы, известный острыми произведениями о бюрократии и общественных пороках.
Льюис Кэрролл (1832). Английский писатель, математик и философ, создатель сказок про Алису, а также автор научных и логических трудов, повлиявших на детскую литературу и культуру ХХ века.
Марат Сафин (1980). Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров Большого шлема и один из самых ярких игроков своего поколения.
Елена Ваенга (1977). Российская певица и автор песен, известная своими эстрадными и авторскими композициями, активной концертной деятельностью и участием в телепроектах.
