27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в мире — Международный день памяти жертв Холокоста. В православном календаре на эту дату приходится Отдание праздника Богоявления и день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, а в народной традиции — Нинин день. День сочетает траурное историческое осмысление событий Второй мировой войны, важные церковные даты и народные зимние приметы о здоровье и погоде.