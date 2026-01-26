8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Общество
27 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 27 января и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в мире — Международный день памяти жертв Холокоста. В православном календаре на эту дату приходится Отдание праздника Богоявления и день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, а в народной традиции — Нинин день. День сочетает траурное историческое осмысление событий Второй мировой войны, важные церковные даты и народные зимние приметы о здоровье и погоде.

Какой сегодня праздник в России 27 января

В России сегодня отмечают такие важные даты:

  • День воинской славы, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Памятная дата, установленная в честь снятия блокады Ленинграда в 1944 году. В городах проходят возложения цветов, минуты молчания, уроки памяти и встречи с ветеранами.

  • Международный день памяти жертв Холокоста. В России его также отмечают траурными церемониями, возложением цветов к мемориалам, уроками истории и просветительскими акциями, посвященными недопущению геноцида и разжигания ненависти.

Международные праздники 27 января

Праздники в мире:

  • Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Отмечается по решению Генассамблеи ООН в годовщину освобождения лагеря Освенцим; в разных странах проходят церемонии у мемориалов, встречи с выжившими, тематические выставки и образовательные программы о трагедии Холокоста и борьбе с антисемитизмом.

  • День памяти жертв нацизма и других геноцидов. В ряде государств эту дату используют как более широкий день памяти обо всех жертвах нацистских преступлений и массовых репрессий, сопровождая ее конференциями, показами документальных фильмов и уроками толерантности в школах и университетах.

Церковные праздники 27 января по православному календарю

Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

  • Отдание праздника Богоявления. Завершение праздничного цикла, связанного с Крещением Господним. В храмах снова вспоминают евангельское событие Крещения в Иордане, подчеркивают тему обновления и просвещения мира светом Христа.

  • День памяти святой равноапостольной Нины. Нина считается одной из ключевых фигур, принесших христианство в Грузию; ее почитают как пример миссионерского служения, стойкости и милосердия, к ней обращаются с молитвами о укреплении веры и благополучии семьи.

  • День памяти преподобного Иоанна (Кевролетина) исповедника. Праведник, прославившийся верностью Православию несмотря на гонения и скорби; его жизнь приводят как пример тихого, но твердого исповедания веры.

Народные праздники и приметы на сегодня 27 января

С 27 января связаны несколько народных праздников и примет:

  • Нинин день. В народном календаре дата посвящена заботе о домашнем скоте: считалось, что в этот день особенно важно кормить и ухаживать за животными, чтобы весь год был благополучным для хозяйства. Примета: нельзя ругаться возле животных и лениться по хозяйству, иначе скот будет болеть и плохо переносить зиму.

  • В некоторых регионах Нинин день связывали с запретами на выбрасывание мусора и ссор в доме. Уборку старались закончить заранее, а в сам день ограничивались только легким наведением порядка.

  • Приметы: деревья, облитые инеем, обещают скорое потепление, утреннее громкое карканье ворон — к метели, а сильный ветер сулит сырой и дождливый год.

Кто родился в этот день

В этот день родились многие известные люди:

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756). Австрийский композитор, один из главных представителей венской классической школы, автор опер, симфоний, концертов и камерной музыки, ставших мировым наследием.

  • Михаил Салтыков-Щедрин (1826). Русский писатель-сатирик, журналист и государственный деятель, классик литературы, известный острыми произведениями о бюрократии и общественных пороках.

  • Льюис Кэрролл (1832). Английский писатель, математик и философ, создатель сказок про Алису, а также автор научных и логических трудов, повлиявших на детскую литературу и культуру ХХ века.

  • Марат Сафин (1980). Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров Большого шлема и один из самых ярких игроков своего поколения.

  • Елена Ваенга (1977). Российская певица и автор песен, известная своими эстрадными и авторскими композициями, активной концертной деятельностью и участием в телепроектах.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум