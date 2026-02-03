8146 ОК БСН моб
Какого числа Масленица в 2026 году в России: масленичная неделя по дням

Масленица 2026 года продлится с 16 по 22 февраля. Это время ярких гуляний, ароматных блинов и веселых традиций, помогающих проводить зиму. Завершением станет Прощеное воскресенье — день взаимного прощения и духовной подготовки к Великому посту.

Что такое Масленица

Масленица — древний восточнославянский праздник проводов зимы и встречи весны, который в христианской традиции совпадает с Сырной (Маслопустной) седмицей — последней неделей перед Великим постом. В этот период мясо уже под запретом, но молочные продукты, яйца и рыба еще разрешены, поэтому к столам подают блины и другими сытные, но не мясные блюда. .

История и традиции праздника

Истоки Масленицы уходят в языческие культы солнца и плодородия, когда яркими кострами, песнями и хороводами «подталкивали» уход зимы и пробуждение земли. С принятием христианства праздник вошел в церковный календарь, сохранив народные обряды, но получив новый смысл — радостную подготовку к духовному очищению в пост.

К основным масленичным традициям относятся распространенные обычаи.

  • Выпекание блинов как символа солнца.

  • Ряжение и маскарады.

  • Катание с ледяных горок.

  • Катание на санях и лошадях.

  • Кулачные бои по правилам.

  • Перетягивание каната (зима против весны).

  • Хороводы, песни‑заклички и пляски.

  • Гадания, особенно у молодежи.

  • Сожжение чучела Масленицы и развеивание пепла по полям.

Почему Масленица каждый год в разное время

Масленица — праздник с подвижными датами, так как она напрямую зависит от даты православной Пасхи. От Пасхи отсчитывают назад 56 дней (восемь недель), и полученная дата понедельника и есть начало Масленичной недели перед Великим постом.

Поскольку Пасха ежегодно рассчитывается по сложной пасхалии и приходится на разные числа марта–апреля, Масленица каждый раз «переезжает» в интервал примерно с середины февраля до середины марта.

Когда начинается Масленица в 2026 году

В 2026 году Масленица в России продлится с понедельника 16 февраля по воскресенье 22 февраля. Начало Масленичной недели — 16 февраля 2026 года.

Завершение и главный итог праздника — 22 февраля, Прощеное воскресенье. Именно в этот период традиционно проводят массовые гулянья, фестивали, семейные застолья и готовятся к вступлению в Великий пост.

Масленичная неделя по дням в 2026 году

В народной традиции каждый день Масленицы имеет свое имя и сценарий. Первые три дня называют «узкой» Масленицей (идет подготовка), с четверга начинается «широкая» Масленица — время больших гуляний.

Ниже — таблица по дням Масленичной недели в 2026 году.

Дата и день недели

Название дня

Краткое описание

16 февраля, понедельник

Встреча

Начало Масленицы, выпекают первые блины, делают чучело, готовят горки и украшения

17 февраля, вторник

Заигрыши

Игры, гулянья, знакомства, первые смотрины и сватовство

18 февраля, среда

Лакомка

Щедрые застолья, угощения блинами родне и гостям

19 февраля, четверг

Разгуляй (Широкий четверг)

Старт «широкой» Масленицы, самые шумные народные гулянья и забавы

20 февраля, пятница

Тещины вечерки

Зять угощает тещу блинами, подчеркивая уважение к ее семье

21 февраля, суббота

Золовкины посиделки

Встречи невесток с сестрами мужа и подругами, девичьи посиделки и разговоры

22 февраля, воскресенье

Проводы Масленицы, Прощеное воскресенье

Сожжение чучела, прощание с зимой, взаимное прощение обид

Понедельник, 16 февраля: Встреча

В этот день «встречают» Масленицу: начинают печь первые блины, сооружают снежные горки, лепят снеговиков и делают соломенное чучело, которое станет главным символом недели. Его устанавливают на площади или во дворе, наряжают в яркую одежду и украшают лентами.

Понедельник — время подготовок: распределяют, у кого собираются гости, планируют гулянья, закупают продукты и продумывают программы для детей.

Вторник, 17 февраля: Заигрыши

Вторник посвящен играм, забавам и знакомствам. По традиции в этот день начинались смотрины: молодежь каталась с горок, участвовала в хороводах и ряженых шествиях, присматривалась к будущим женихам и невестам.

Сейчас вторник — удобный день для школьных и дворовых праздников, конкурсов костюмов, небольших ярмарок и активностей во дворах и на катках.

Среда, 18 февраля: Лакомка

В день «Лакомки» центр внимания смещается к щедрому столу. В традиции этот день ассоциируется с тещами, которые зовут в гости зятьев, угощают блинами, варениками, пирогами и другими блюдами с молочными продуктами.

Сегодня среда — удачный повод для семейных посиделок, корпоративных чаепитий и тематических меню в кафе и ресторанах.

Четверг, 19 февраля: Разгуляй (Широкий четверг)

С широкого четверга начинается собственно «широкая» Масленица. По традиции с этого дня прекращали тяжелые хозяйственные работы и полностью отдавались празднику.

В этот день особенно распространены массовые активности.

  • Массовые гулянья, хороводы, концерты и ярмарки.

  • Катания с горок, на санях и лошадях.

  • Кулачные бои, перетягивание каната, спортивные состязания.

Во многих городах именно на четверг и ближайшие выходные приходятся основные уличные мероприятия.

Пятница, 20 февраля: Тещины вечерки

В пятницу обязанности меняются: теперь уже зять приглашает тещу на блины, демонстрируя уважение к родителям жены. В идеальном варианте он сам участвует в приготовлении стола и заботится о том, чтобы гостья была довольна.

В современном формате это удобный повод для «семейного дня», когда устраивают общие застолья с родителями и старшим поколением.

Суббота, 21 февраля: Золовкины посиделки

Суббота традиционно считалась «женским днем» Масленицы. Молодая жена приглашала к себе золовок — сестер мужа — и других родственниц, а также подруг, накрывали стол, обменивались новостями, пели, устраивали небольшие игры и гадания.

Сегодня формат посиделок легко превращается во встречи с друзьями, девичники и совместные походы на городские фестивали Масленицы.

Воскресенье, 22 февраля: Проводы Масленицы (Прощеное воскресенье)

Заключительный день Масленицы — самый смысловой и эмоционально насыщенный. В этот день подводят итоги недели и готовятся к началу Великого поста.

Традиционно в Прощеное воскресенье делают несколько важных вещей.

  • Сжигают чучело Масленицы, провожая зиму и символически избавляясь от всего старого и тяжелого.

  • Развеивают пепел по земле или по снегу как пожелание плодородия.

  • Просят друг у друга прощения за обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой совестью.

Даже те, кто не соблюдает пост, часто сохраняют традицию позвонить родным и друзьям в этот день.

Что готовят на Масленицу кроме блинов

Хотя блины — главный символ праздника, масленичная кухня гораздо шире. На столе появляются разные сытные блюда без мяса.

Помимо блинов, чаще всего готовят следующие блюда.

  • Вареники с творогом, картофелем, ягодами, сметаной — еще одно «переходное» блюдо между сытной и постной пищей.

  • Пироги и пирожки: кулебяки с рыбой и капустой, расстегаи, сладкие пироги с яблоками, ягодами, творогом.

  • Молочные продукты: домашний творог, запеканку, сырники, сыры, сметану, сливки.

  • Каши и мучное: гурьевскую и пшенную кашу с тыквой и медом, оладьи, пряники.

  • Напитки: квас, чай из самовара, медовуху как символ достатка и здоровья.

Когда сжигают чучело на Масленицу

Сожжение чучела Масленицы — один из ключевых обрядов праздника. Чаще всего его привязывают к финалу масленичной недели.

Классический момент сожжения чучела Масленицы приходится на финал праздника — в воскресенье, 22 февраля 2026 года, в Прощеное воскресенье. На городских площадках костры обычно разжигают днем или в ранние сумерки, сопровождая обряд концертом, хороводами и финальными поздравлениями.

В некоторых местах чучело могут возить и показывать в течение всей недели, а сжечь только в воскресенье. В сельской традиции после обряда пепел иногда развевают по полям или закапывают.

Игры на Масленицу на улице

Уличные игры — обязательная часть «широкой» Масленицы, особенно с четверга по воскресенье. Они помогают задать праздничное настроение и вовлекают в участие всех возрастов.

Популярные забавы на Масленицу включают разные форматы активности.

  • Катание с ледяных горок: чем дальше прокатился, тем удачнее год; для девушек это считалось приметой к скорому замужеству, для земледельцев — к хорошему урожаю.

  • Кулачные бои «стенка на стенку» по установленным правилам — проверка силы и смелости.

  • Перетягивание каната, символизирующее борьбу зимы и весны.

  • Взятие «снежного городка» — командная игра с «осадой» снежной крепости.

  • Катание на тройках и санях, иногда — конные прогулки.

  • Хороводы, круглые танцы, массовые «цепочки» по площади.

  • Конкурсы на лучший костюм ряженого и маску, детские эстафеты и соревнования.

Во многих регионах к этому добавляют местный колорит: казачьи забавы на Кубани, ледовые городки в Сибири, моржевание и «зимние заплывы» в северных регионах.

Масленица в арт‑парке «Никола‑Ленивец»

Отдельный масштабный формат праздника — Масленица в арт‑парке «Никола‑Ленивец» в Калужской области. Это событие сочетает народные традиции и современное искусство.

Главные особенности Масленицы в этом арт‑парке можно описать так.

  • Вместо классического соломенного чучела здесь ежегодно создают гигантский арт‑объект из дерева и других материалов, который сжигают в финале.

  • Инсталляции придумывают современные художники, часто с актуальными темами и сложной символикой.

  • Программа включает концерты, перформансы, мастер‑классы, лекции, ярмарки, ночевку в кемпинге и экскурсии по парку.

Масленица в «Никола‑Ленивце» обычно проходит в выходные «широкой» недели и собирает гостей из разных регионов. Билеты и подробное расписание публикуют на официальном сайте парка.

