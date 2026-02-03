Поскольку Пасха ежегодно рассчитывается по сложной пасхалии и приходится на разные числа марта–апреля, Масленица каждый раз «переезжает» в интервал примерно с середины февраля до середины марта.

Масленица — праздник с подвижными датами, так как она напрямую зависит от даты православной Пасхи. От Пасхи отсчитывают назад 56 дней (восемь недель), и полученная дата понедельника и есть начало Масленичной недели перед Великим постом.

Почему Масленица каждый год в разное время

Сожжение чучела Масленицы и развеивание пепла по полям.

Гадания, особенно у молодежи.

Катание на санях и лошадях.

Истоки Масленицы уходят в языческие культы солнца и плодородия, когда яркими кострами, песнями и хороводами «подталкивали» уход зимы и пробуждение земли. С принятием христианства праздник вошел в церковный календарь, сохранив народные обряды, но получив новый смысл — радостную подготовку к духовному очищению в пост.

Масленица — древний восточнославянский праздник проводов зимы и встречи весны, который в христианской традиции совпадает с Сырной (Маслопустной) седмицей — последней неделей перед Великим постом. В этот период мясо уже под запретом, но молочные продукты, яйца и рыба еще разрешены, поэтому к столам подают блины и другими сытные, но не мясные блюда. .

Что такое Масленица

Завершение и главный итог праздника — 22 февраля, Прощеное воскресенье. Именно в этот период традиционно проводят массовые гулянья, фестивали, семейные застолья и готовятся к вступлению в Великий пост.

В 2026 году Масленица в России продлится с понедельника 16 февраля по воскресенье 22 февраля . Начало Масленичной недели — 16 февраля 2026 года.

Когда начинается Масленица в 2026 году

Масленичная неделя по дням в 2026 году

В народной традиции каждый день Масленицы имеет свое имя и сценарий. Первые три дня называют «узкой» Масленицей (идет подготовка), с четверга начинается «широкая» Масленица — время больших гуляний. Ниже — таблица по дням Масленичной недели в 2026 году. Дата и день недели Название дня Краткое описание 16 февраля, понедельник Встреча Начало Масленицы, выпекают первые блины, делают чучело, готовят горки и украшения 17 февраля, вторник Заигрыши Игры, гулянья, знакомства, первые смотрины и сватовство 18 февраля, среда Лакомка Щедрые застолья, угощения блинами родне и гостям 19 февраля, четверг Разгуляй (Широкий четверг) Старт «широкой» Масленицы, самые шумные народные гулянья и забавы 20 февраля, пятница Тещины вечерки Зять угощает тещу блинами, подчеркивая уважение к ее семье 21 февраля, суббота Золовкины посиделки Встречи невесток с сестрами мужа и подругами, девичьи посиделки и разговоры 22 февраля, воскресенье Проводы Масленицы, Прощеное воскресенье Сожжение чучела, прощание с зимой, взаимное прощение обид

Понедельник, 16 февраля: Встреча

В этот день «встречают» Масленицу: начинают печь первые блины, сооружают снежные горки, лепят снеговиков и делают соломенное чучело, которое станет главным символом недели. Его устанавливают на площади или во дворе, наряжают в яркую одежду и украшают лентами. Понедельник — время подготовок: распределяют, у кого собираются гости, планируют гулянья, закупают продукты и продумывают программы для детей.

Вторник, 17 февраля: Заигрыши

Вторник посвящен играм, забавам и знакомствам. По традиции в этот день начинались смотрины: молодежь каталась с горок, участвовала в хороводах и ряженых шествиях, присматривалась к будущим женихам и невестам. Сейчас вторник — удобный день для школьных и дворовых праздников, конкурсов костюмов, небольших ярмарок и активностей во дворах и на катках.

Среда, 18 февраля: Лакомка

В день «Лакомки» центр внимания смещается к щедрому столу. В традиции этот день ассоциируется с тещами, которые зовут в гости зятьев, угощают блинами, варениками, пирогами и другими блюдами с молочными продуктами. Сегодня среда — удачный повод для семейных посиделок, корпоративных чаепитий и тематических меню в кафе и ресторанах.

Четверг, 19 февраля: Разгуляй (Широкий четверг)

С широкого четверга начинается собственно «широкая» Масленица. По традиции с этого дня прекращали тяжелые хозяйственные работы и полностью отдавались празднику. В этот день особенно распространены массовые активности. Массовые гулянья, хороводы, концерты и ярмарки.

Катания с горок, на санях и лошадях.

Кулачные бои, перетягивание каната, спортивные состязания. Во многих городах именно на четверг и ближайшие выходные приходятся основные уличные мероприятия.

Пятница, 20 февраля: Тещины вечерки

В пятницу обязанности меняются: теперь уже зять приглашает тещу на блины, демонстрируя уважение к родителям жены. В идеальном варианте он сам участвует в приготовлении стола и заботится о том, чтобы гостья была довольна. В современном формате это удобный повод для «семейного дня», когда устраивают общие застолья с родителями и старшим поколением.

Суббота, 21 февраля: Золовкины посиделки

Суббота традиционно считалась «женским днем» Масленицы. Молодая жена приглашала к себе золовок — сестер мужа — и других родственниц, а также подруг, накрывали стол, обменивались новостями, пели, устраивали небольшие игры и гадания. Сегодня формат посиделок легко превращается во встречи с друзьями, девичники и совместные походы на городские фестивали Масленицы.

Воскресенье, 22 февраля: Проводы Масленицы (Прощеное воскресенье)