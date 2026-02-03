Что такое Масленица
Масленица — древний восточнославянский праздник проводов зимы и встречи весны, который в христианской традиции совпадает с Сырной (Маслопустной) седмицей — последней неделей перед Великим постом. В этот период мясо уже под запретом, но молочные продукты, яйца и рыба еще разрешены, поэтому к столам подают блины и другими сытные, но не мясные блюда. .
История и традиции праздника
Истоки Масленицы уходят в языческие культы солнца и плодородия, когда яркими кострами, песнями и хороводами «подталкивали» уход зимы и пробуждение земли. С принятием христианства праздник вошел в церковный календарь, сохранив народные обряды, но получив новый смысл — радостную подготовку к духовному очищению в пост.
К основным масленичным традициям относятся распространенные обычаи.
Выпекание блинов как символа солнца.
Ряжение и маскарады.
Катание с ледяных горок.
Катание на санях и лошадях.
Кулачные бои по правилам.
Перетягивание каната (зима против весны).
Хороводы, песни‑заклички и пляски.
Гадания, особенно у молодежи.
Сожжение чучела Масленицы и развеивание пепла по полям.
Почему Масленица каждый год в разное время
Масленица — праздник с подвижными датами, так как она напрямую зависит от даты православной Пасхи. От Пасхи отсчитывают назад 56 дней (восемь недель), и полученная дата понедельника и есть начало Масленичной недели перед Великим постом.
Поскольку Пасха ежегодно рассчитывается по сложной пасхалии и приходится на разные числа марта–апреля, Масленица каждый раз «переезжает» в интервал примерно с середины февраля до середины марта.
Когда начинается Масленица в 2026 году
В 2026 году Масленица в России продлится с понедельника 16 февраля по воскресенье 22 февраля. Начало Масленичной недели — 16 февраля 2026 года.
Завершение и главный итог праздника — 22 февраля, Прощеное воскресенье. Именно в этот период традиционно проводят массовые гулянья, фестивали, семейные застолья и готовятся к вступлению в Великий пост.
Масленичная неделя по дням в 2026 году
В народной традиции каждый день Масленицы имеет свое имя и сценарий. Первые три дня называют «узкой» Масленицей (идет подготовка), с четверга начинается «широкая» Масленица — время больших гуляний.
Ниже — таблица по дням Масленичной недели в 2026 году.
Дата и день недели
Название дня
Краткое описание
16 февраля, понедельник
Встреча
Начало Масленицы, выпекают первые блины, делают чучело, готовят горки и украшения
17 февраля, вторник
Заигрыши
Игры, гулянья, знакомства, первые смотрины и сватовство
18 февраля, среда
Лакомка
Щедрые застолья, угощения блинами родне и гостям
19 февраля, четверг
Разгуляй (Широкий четверг)
Старт «широкой» Масленицы, самые шумные народные гулянья и забавы
20 февраля, пятница
Тещины вечерки
Зять угощает тещу блинами, подчеркивая уважение к ее семье
21 февраля, суббота
Золовкины посиделки
Встречи невесток с сестрами мужа и подругами, девичьи посиделки и разговоры
22 февраля, воскресенье
Проводы Масленицы, Прощеное воскресенье
Сожжение чучела, прощание с зимой, взаимное прощение обид
Понедельник, 16 февраля: Встреча
В этот день «встречают» Масленицу: начинают печь первые блины, сооружают снежные горки, лепят снеговиков и делают соломенное чучело, которое станет главным символом недели. Его устанавливают на площади или во дворе, наряжают в яркую одежду и украшают лентами.
Понедельник — время подготовок: распределяют, у кого собираются гости, планируют гулянья, закупают продукты и продумывают программы для детей.
Вторник, 17 февраля: Заигрыши
Вторник посвящен играм, забавам и знакомствам. По традиции в этот день начинались смотрины: молодежь каталась с горок, участвовала в хороводах и ряженых шествиях, присматривалась к будущим женихам и невестам.
Сейчас вторник — удобный день для школьных и дворовых праздников, конкурсов костюмов, небольших ярмарок и активностей во дворах и на катках.
Среда, 18 февраля: Лакомка
В день «Лакомки» центр внимания смещается к щедрому столу. В традиции этот день ассоциируется с тещами, которые зовут в гости зятьев, угощают блинами, варениками, пирогами и другими блюдами с молочными продуктами.
Сегодня среда — удачный повод для семейных посиделок, корпоративных чаепитий и тематических меню в кафе и ресторанах.
Четверг, 19 февраля: Разгуляй (Широкий четверг)
С широкого четверга начинается собственно «широкая» Масленица. По традиции с этого дня прекращали тяжелые хозяйственные работы и полностью отдавались празднику.
В этот день особенно распространены массовые активности.
Массовые гулянья, хороводы, концерты и ярмарки.
Катания с горок, на санях и лошадях.
Кулачные бои, перетягивание каната, спортивные состязания.
Во многих городах именно на четверг и ближайшие выходные приходятся основные уличные мероприятия.
Пятница, 20 февраля: Тещины вечерки
В пятницу обязанности меняются: теперь уже зять приглашает тещу на блины, демонстрируя уважение к родителям жены. В идеальном варианте он сам участвует в приготовлении стола и заботится о том, чтобы гостья была довольна.
В современном формате это удобный повод для «семейного дня», когда устраивают общие застолья с родителями и старшим поколением.
Суббота, 21 февраля: Золовкины посиделки
Суббота традиционно считалась «женским днем» Масленицы. Молодая жена приглашала к себе золовок — сестер мужа — и других родственниц, а также подруг, накрывали стол, обменивались новостями, пели, устраивали небольшие игры и гадания.
Сегодня формат посиделок легко превращается во встречи с друзьями, девичники и совместные походы на городские фестивали Масленицы.
Воскресенье, 22 февраля: Проводы Масленицы (Прощеное воскресенье)
Заключительный день Масленицы — самый смысловой и эмоционально насыщенный. В этот день подводят итоги недели и готовятся к началу Великого поста.
Традиционно в Прощеное воскресенье делают несколько важных вещей.
Сжигают чучело Масленицы, провожая зиму и символически избавляясь от всего старого и тяжелого.
Развеивают пепел по земле или по снегу как пожелание плодородия.
Просят друг у друга прощения за обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой совестью.
Даже те, кто не соблюдает пост, часто сохраняют традицию позвонить родным и друзьям в этот день.
Что готовят на Масленицу кроме блинов
Хотя блины — главный символ праздника, масленичная кухня гораздо шире. На столе появляются разные сытные блюда без мяса.
Помимо блинов, чаще всего готовят следующие блюда.
Вареники с творогом, картофелем, ягодами, сметаной — еще одно «переходное» блюдо между сытной и постной пищей.
Пироги и пирожки: кулебяки с рыбой и капустой, расстегаи, сладкие пироги с яблоками, ягодами, творогом.
Молочные продукты: домашний творог, запеканку, сырники, сыры, сметану, сливки.
Каши и мучное: гурьевскую и пшенную кашу с тыквой и медом, оладьи, пряники.
Напитки: квас, чай из самовара, медовуху как символ достатка и здоровья.
Когда сжигают чучело на Масленицу
Сожжение чучела Масленицы — один из ключевых обрядов праздника. Чаще всего его привязывают к финалу масленичной недели.
Классический момент сожжения чучела Масленицы приходится на финал праздника — в воскресенье, 22 февраля 2026 года, в Прощеное воскресенье. На городских площадках костры обычно разжигают днем или в ранние сумерки, сопровождая обряд концертом, хороводами и финальными поздравлениями.
В некоторых местах чучело могут возить и показывать в течение всей недели, а сжечь только в воскресенье. В сельской традиции после обряда пепел иногда развевают по полям или закапывают.
Игры на Масленицу на улице
Уличные игры — обязательная часть «широкой» Масленицы, особенно с четверга по воскресенье. Они помогают задать праздничное настроение и вовлекают в участие всех возрастов.
Популярные забавы на Масленицу включают разные форматы активности.
Катание с ледяных горок: чем дальше прокатился, тем удачнее год; для девушек это считалось приметой к скорому замужеству, для земледельцев — к хорошему урожаю.
Кулачные бои «стенка на стенку» по установленным правилам — проверка силы и смелости.
Перетягивание каната, символизирующее борьбу зимы и весны.
Взятие «снежного городка» — командная игра с «осадой» снежной крепости.
Катание на тройках и санях, иногда — конные прогулки.
Хороводы, круглые танцы, массовые «цепочки» по площади.
Конкурсы на лучший костюм ряженого и маску, детские эстафеты и соревнования.
Во многих регионах к этому добавляют местный колорит: казачьи забавы на Кубани, ледовые городки в Сибири, моржевание и «зимние заплывы» в северных регионах.
Масленица в арт‑парке «Никола‑Ленивец»
Отдельный масштабный формат праздника — Масленица в арт‑парке «Никола‑Ленивец» в Калужской области. Это событие сочетает народные традиции и современное искусство.
Главные особенности Масленицы в этом арт‑парке можно описать так.
Вместо классического соломенного чучела здесь ежегодно создают гигантский арт‑объект из дерева и других материалов, который сжигают в финале.
Инсталляции придумывают современные художники, часто с актуальными темами и сложной символикой.
Программа включает концерты, перформансы, мастер‑классы, лекции, ярмарки, ночевку в кемпинге и экскурсии по парку.
Масленица в «Никола‑Ленивце» обычно проходит в выходные «широкой» недели и собирает гостей из разных регионов. Билеты и подробное расписание публикуют на официальном сайте парка.
