Изменения в охране труда в 2026 году, проверки ГИТ, штрафы: на что обратить внимание и как избежать нарушений

Изменения в охране труда – 2026
Для удобства регулятор сделал все изменения с двух основных дат: с 1 сентября и 1 марта. Это не единственные даты, когда вступают в силу нормативные документы по охране труда, но это те даты, когда важные для всех отраслей документы вступают в силу.
Это было сделано для того, чтобы человек, отвечающий за охрану труда в организации не пропустил важные изменения. С 1 января и с 1 февраля также произошел ряд изменений в законодательстве, которые можно увидеть в таблице.
В зависимости от сферы деятельности вашей организации можно увидеть, требуется ли изменение каких-то документов или нет.
Январь — это время отчетности по охране труда. С 1 января начала действовать обновленная форма отчетности 1-Т (условия труда) — это наиболее распространенное изменение, действующее в отношении всех работодателей.
С 1 марта также вступает в силу ряд приказов Минтруда и Минздрава, которые касаются установления степени утраты трудоспособности, появляется возможность выдавать такие справки электронно, вводятся новые предельные нормы переноски и передвижения тяжестей несовершеннолетними работниками, если у вас таковые есть, то нужно обратить на это внимание.
Вводятся особенности труда и отдыха для отдельных категорий работников железнодорожного транспорта.
Минздрав обновляет порядок обязательного медосвидетельствования и психосвидетельствования. В отраслях, таких как гражданская авиация утвердят медицинские противопоказания для работы, приказом Минздрава.
Важное изменение, которое затронет большинство работодателей — это изменения в области пожарной безопасности, связанное в том числе и с изменением основного документа, который утверждает типовые отраслевые программы.
На что ГИТ обращает внимание при проведении проверок в 2026 году
Лидером по нарушениям являются вопросы, связанные с обучением по охране труда, с проведением инструктажей, с обеспечением средствами индивидуальной защиты, в частности, связанных с неправильным подбором средств индивидуальной защиты.
Много нарушений выявляется и с точки зрения неправильной организации обучения по охране труда: начиная от неверного определения категорий работников (кто и по какой программе должен пройти обучение) и заканчивая нарушениями, связанными с проведением внутри организации, инструктажей по охране труда.
Одно из типичный нарушений — невыделение академических часов, которые должны быть потрачены работодателем и реализованы на практические занятия по охране труда.
Часто выявляется тот факт, что специалист по охране труда прошел обучение, но не сдал тестирование на сайте Минтруда.
Уже несколько лет действует требование, которое распространяется на определенные категории работников — специалист по охране труда, руководитель службы охраны труда, члены комиссий по проверки знаний (не работодатель, а учебного центра), пройдя обучение по соответствующей программе, должны пройти проверку знаний не просто в учебном центре, а в единой информационной системе по охране труда (ЕИСОТ) и сдать тестирование на платформе Минтруда.
К сожалению, не все проходят это тестирование. Протокол проверки знаний без тестирования является нелегитимным и не может подтверждать проведение обучения СОТа. При выявлении такого нарушения работодатель привлекается к ответственности по ч. 3. ст. 5.27.1 КоАП.
Штрафы за непроведение или неправильную организацию проведения обучения по охране труда достигают 130 000 руб. за одного не обученного сотрудника.
Пройдите обучение сразу по пяти программам, сдайте тестирование на сайте Минтруда России, если вы – специалист по охране труда или руководитель службы охраны труда, а также если вы являетесь членом комиссии по проверке знаний по охране труда Учебного центра.
Получите выписки из протоколов проверки знаний требований охраны труда, чтобы выполнить требования закона и не попасть на штрафы.
С 2022 года по каждому лицу, прошедшему обучение по охране труда по любой программе, работодатель (учебный центр), который провел обучение, передает сведения в реестр обученных лиц.
У проверяющих органов есть возможность зайти в этот реестр, выбрать определенную организацию и посмотреть:
какое количество сотрудников обучено по охране труда;
в какие сроки предстоит очередное обучение.
Соответственно, это еще один инструмент привлечения к ответственности и наложения штрафных санкций для тех работодателей, кто не организовал для всех категорий работников обучение по соответствующим программам.
В 2026 году ГИТ будет проверять наличие записей в реестре обученных лиц по организациям со среднесписочной численностью более 15 человек.
Если инспектор не найдет записи или их будет недостаточно, он направит в организацию предостережение о недопустимости нарушения.
Также работодатели системно допускают нарушения в организации медицинских осмотров и проведения психиатрических освидетельствований.
Например, работодатели не направляют на периодический медицинский осмотр в центр профпатологии сотрудников, которые отработали 5 лет во вредных и опасных условиях труда. Стаж работы во вредных условиях рассчитывается с даты заключения трудового договора и учитывает все периоды фактической работы во вредных и опасных условиях.
Основной документ для подсчета стажа — это трудовая книжка работника.
Традиционное мероприятие, которое необходимо выполнять — это специальная оценка условий труда (СОУТ), есть закон 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», который и регламентирует процедуру специальной оценки условий труда, в том числе устанавливает основания, когда работодатель помимо плановой должен провести и внеплановую СОУТ.
Инспекторы часто отмечают, что когда происходит несчастный случай, работодатели не организуют проведение внеплановой СОУТ, что тоже является нарушением.
Проверьте свои организации на наличие перечисленных нарушений, если они обнаружатся, то оперативно их устраните.
