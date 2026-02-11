Изменения в охране труда в 2026 году, проверки ГИТ, штрафы: на что обратить внимание и как избежать нарушений

Изменения в охране труда – 2026

Для удобства регулятор сделал все изменения с двух основных дат: с 1 сентября и 1 марта. Это не единственные даты, когда вступают в силу нормативные документы по охране труда, но это те даты, когда важные для всех отраслей документы вступают в силу.

Это было сделано для того, чтобы человек, отвечающий за охрану труда в организации не пропустил важные изменения. С 1 января и с 1 февраля также произошел ряд изменений в законодательстве, которые можно увидеть в таблице.

Изменения в законодательстве по охране труда

В зависимости от сферы деятельности вашей организации можно увидеть, требуется ли изменение каких-то документов или нет.

Январь — это время отчетности по охране труда. С 1 января начала действовать обновленная форма отчетности 1-Т (условия труда) — это наиболее распространенное изменение, действующее в отношении всех работодателей.

С 1 марта также вступает в силу ряд приказов Минтруда и Минздрава, которые касаются установления степени утраты трудоспособности, появляется возможность выдавать такие справки электронно, вводятся новые предельные нормы переноски и передвижения тяжестей несовершеннолетними работниками, если у вас таковые есть, то нужно обратить на это внимание.

Вводятся особенности труда и отдыха для отдельных категорий работников железнодорожного транспорта.

Изменения в законодательстве по охране труда для работников железнодорожного транспорта

Минздрав обновляет порядок обязательного медосвидетельствования и психосвидетельствования. В отраслях, таких как гражданская авиация утвердят медицинские противопоказания для работы, приказом Минздрава.

Важное изменение, которое затронет большинство работодателей — это изменения в области пожарной безопасности, связанное в том числе и с изменением основного документа, который утверждает типовые отраслевые программы.