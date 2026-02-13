Битва за внимание: как компании борются с цифровым шумом в коммуникации сотрудников

Что создает цифровой шум в компании

Если для получения документов, чтения новостей организации и общения задействовано много каналов, сотруднику приходится часто проверять их все. Ему нужно сортировать задачи, отсеивать то, что не важно конкретно для его работы. Кроме того, сотрудникам приходится постоянно отвлекаться из-за уведомлений.

О цифровом шуме в числах

Как показало исследование, опубликованное в журнале «Вестник науки», 38% из опрошенных сотрудников отвлекаются от работы до 10–20 раз в день. А 19% сотрудников — до 20–50 раз.

18% из всех опрошенных нужно примерно 5–10 минут, чтобы снова вернуться к основной задаче после прочтения уведомлений. А 4% и вовсе необходимо от 10 минут до получаса, чтобы снова включиться в рабочий процесс.

Как рассказывает «Ривелти», общение между офисными сотрудниками происходит с использованием 10–15 корпоративных порталов, личных кабинетов, а также 2–5 сторонних платформ (мессенджеров, сервисов и т.д.). И это еще не предел.

Кроме того, у каждого четвертого сотрудника есть боязнь пропустить что-то важное — чаще эта проблема встречается у работников старше 45 лет.