Битва за внимание: как компании борются с цифровым шумом в коммуникации сотрудников

Влияние цифрового шума не стоит недооценивать. Давайте разбираться, каковы последствия его воздействия и как их минимизировать.
Что создает цифровой шум в компании
Если для получения документов, чтения новостей организации и общения задействовано много каналов, сотруднику приходится часто проверять их все. Ему нужно сортировать задачи, отсеивать то, что не важно конкретно для его работы. Кроме того, сотрудникам приходится постоянно отвлекаться из-за уведомлений.
О цифровом шуме в числах
Как показало исследование, опубликованное в журнале «Вестник науки», 38% из опрошенных сотрудников отвлекаются от работы до 10–20 раз в день. А 19% сотрудников — до 20–50 раз.
18% из всех опрошенных нужно примерно 5–10 минут, чтобы снова вернуться к основной задаче после прочтения уведомлений. А 4% и вовсе необходимо от 10 минут до получаса, чтобы снова включиться в рабочий процесс.
Как рассказывает «Ривелти», общение между офисными сотрудниками происходит с использованием 10–15 корпоративных порталов, личных кабинетов, а также 2–5 сторонних платформ (мессенджеров, сервисов и т.д.). И это еще не предел.
Кроме того, у каждого четвертого сотрудника есть боязнь пропустить что-то важное — чаще эта проблема встречается у работников старше 45 лет.
Главные недостатки традиционных каналов для общения в бизнесе
В компаниях для общения применяют в основном мессенджеры, социальные сети, электронную почту и телефонные звонки.
Основные минусы традиционного подхода к коммуникациям:
Децентрализация. Сложно отследить важную информацию, иногда происходит дублирование сообщений (что отвлекает и раздражает сотрудников). Кроме того, приходится постоянно переключаться между каналами, держать множество вкладок открытыми.
Большой поток информации. Отдельные каналы предназначены для общения или информирования всех сотрудников компании. Из-за большого объема сообщений многие работники читают только их заголовки, а в общих каналах общения могут пропускать значимые для них сведения именно из-за большого количества публикаций.
Слабые возможности фильтрации. Важные сообщения в традиционных мессенджерах можно пересылать в избранное, закреплять. Но если круг общения человека обширный, этих возможностей для эффективной коммуникации недостаточно. Как итог — сообщения теряются, много времени приходится тратить на поиск нужного даже среди отфильтрованной информации.
Сложности управления. Руководителям сложнее ставить задачи и проверять их выполнение, если они используют большое количество каналов общения.
Смешение личной и рабочей информации. В универсальных мессенджерах может происходить путаница среди рабочих и личных чатов и каналов.
Ослабленный контроль за аккаунтами удаленных сотрудников. При использовании большого количества каналов для коммуникации бывает сложно оперативно удалить бывшего сотрудника из корпоративных чатов — и какое-то время он все еще может иметь доступ к данным организации.
Структурированные платформы для уменьшения цифрового шума
Структурированные платформы объединяют функционал разных каналов коммуникации в одном.
Основные возможности структурированных платформ:
создание каналов или комнат по темам и проектам;
возможность общения по задаче непосредственно в ее карточке;
продвинутый поиск по ключевым словам;
создание задач с назначением ответственных сотрудников;
интеграция с разными рабочими инструментами;
фильтрация задач;
установления приоритета задач;
отслеживание этапов работы с задачей.
Преимущества структурированных платформ:
фокусировка внимания сотрудника на его личных актуальных задачах, а также новостях, касающихся его непосредственно;
повышение продуктивности работы команд через упорядочивание информации о проекте;
постановка задач и простое отслеживание их выполнения;
возможность четкого установления границ рабочего времени;
снижение уровня стресса за счет уменьшения потока информации;
возможность установить статус (например, с его помощью можно обозначить время, когда человек на встрече или максимально сконцентрирован на текущей задаче и не может отвлекаться);
масса возможностей коммуникации в одном месте — от переписки до видеозвонков и отсылки файлов.
Выбор структурированных платформ для общения в бизнесе
Выбор цифрового решения для общения зависит от особенностей работы компании и размера ее штата. Для малого бизнеса хорошим вариантом может стать корпоративный мессенджер — в нем можно очень удобно управлять чатами. Кроме того, можно использовать разные настройки приватности — например, установить запрет на скачивание файлов, использовать продвинутый поиск по сообщениям и так далее.
Подойдет этот вариант и тем компаниям, у которых у каждого специалиста есть четко очерченный спектр задач. Сотрудники перестают отвлекаться от дел на чтение новостей и личных переписок, при этом они меньше устают.
Компаниям, работа которых требует частой постановки задач сотрудниками друг другу, могут подойти low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов. В них можно не только за пару кликов создавать задания для работников, но и назначать ответственных за них, устанавливать сроки выполнения.
Будущее корпоративной коммуникации
Корпоративный цифровой шум будет расти. И все больше организаций будет задумываться об использовании специализированных инструментов для упрощения и улучшения коммуникации сотрудников друг с другом.
Популярность будут набирать решения, предоставляющие доступ не только с компьютера, но и с мобильного. Конечно, если они будут сделаны в этом варианте не для галочки, и разработчики действительно постараются над удобством и функциональностью. С помощью таких платформ сотрудник сможет быстро решать задачи и общаться с командой, даже не находясь непосредственно на рабочем месте.
Вероятно также продолжение роста спроса на решения, делающие ставку на максимальную безопасность корпоративной информации — например, хранение всех переписок только на серверах организации.
Скорее всего, сохранится тренд на переход от большого количества каналов общения к использованию структурированных платформ, позволяющих улучшить бизнес-процессы. Также в их арсенале богатый набор инструментов для взаимодействия сотрудников — от комментариев до быстрого создания новых проектов.
Что в итоге
Цифровой шум может значительно снижать продуктивность работников, что ведет к снижению прибыли компании и неэффективному использованию ее ресурсов. Поэтому бизнесу важно изучить, насколько их каналы общения отвечают потребностям сотрудников.
Использование структурированных решений помогает уменьшить информационный поток для сотрудника, а также позволяет емко описывать задачи и обеспечивает прозрачность в оценке загруженности сотрудников. И именно за структурированными платформами — будущее корпоративной коммуникации.
