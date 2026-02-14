В народном календаре Сретение Господне воспринималось как важный рубеж зимы и весны. Считалось, что если в этот день тепло и солнечно, весна придет рано и будет дружной, а сильный мороз и ветер обещают затяжную зиму и позднее тепло. Примета: солнце на Сретение — к ранней весне, метель и мрак — к долгим холодам.