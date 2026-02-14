15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также Всемирный день детей, больных раком и Всемирный день операционной медсестры. В православном календаре это один из двунадесятых праздников — Сретение Господне, а молодежные организации отмечают Всемирный день православной молодежи. День сочетает важную военную и социальную повестку, крупный церковный праздник и тему надежды для тяжелобольных детей.
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Государственная памятная дата, посвященная военным и другим силовым специалистам, участвовавшим в боевых действиях и спецоперациях за рубежом; приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В этот день проходят возложения цветов, уроки мужества в школах, встречи ветеранов и акции памяти.
Международные праздники 15 февраля
Сегодня в мире отмечают такие даты:
Всемирный день детей, больных раком. Во многих странах его отмечают конференциями, флешмобами, благотворительными забегами и мероприятиями в детских онкоцентрах; цель — рассказать о современных возможностях лечения, поддержать семьи и добиться равного доступа к медицинской помощи.
Всемирный день православной молодежи. Приурочен к празднику Сретения Господня и отмечается как церковно‑общественная дата: проходят молодежные службы, форумы, фестивали, встречи с духовенством, добровольческие акции. Подчеркивается роль молодых людей в жизни Церкви и общества, тема выбора пути и личной ответственности.
Всемирный день операционной медсестры. Профессиональные ассоциации и медицинские учреждения подчеркивают роль операционных медсестер в безопасности пациентів, обмене опытом и развитии стандартов лечения, организуют обучающие программы и кампании признательности.
Всемирный день бегемота. Неформальный экологический праздник, который используют зоопарки, заповедники и эко‑организации, чтобы привлечь внимание к сохранению крупных африканских животных и их естественной среды обитания. Проводятся тематические экскурсии, лекции и детские программы.
Церковные праздники 15 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
Сретение Господне. Один из двунадесятых праздников, посвященный встрече Богомладенца Иисуса Христа с праведным Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме на сороковой день после Рождества. В богослужебных текстах подчеркивается тема встречи Ветхого и Нового Завета, явления миру истинного Света и надежды; в храмах совершаются торжественные литургии и освящение свечей.
День памяти священномученика Василия Залесского, протоиерея. Православный священник XX века, пострадавший в годы гонений за веру; его почитают как одного из новых мучеников и исповедников, чьи жизни напоминают о сохранении веры в сложных исторических обстоятельствах.
День памяти преподобного Шио (Симеона) Мгвимского. Грузинский подвижник VI века, один из основателей монашества в Грузии, основавший Шио‑Мгвимский монастырь; его чтят как пример строгой аскезы и молитвы, а также как покровителя монашествующих и паломников.
Народные праздники и приметы на сегодня 15 февраля
С 15 февраля связаны несколько народных праздников и примет:
В народном календаре Сретение Господне воспринималось как важный рубеж зимы и весны. Считалось, что если в этот день тепло и солнечно, весна придет рано и будет дружной, а сильный мороз и ветер обещают затяжную зиму и позднее тепло. Примета: солнце на Сретение — к ранней весне, метель и мрак — к долгим холодам.
Сретение считалось благоприятным днем для освящения свечей и воды, которым приписывали особую силу защиты дома и семьи. Люди старались не ссориться, не затевать тяжких работ и уделяли внимание молитве, просьбам о здоровье и благополучии. Считалось, что тот, кто проведет день спокойно и с благодарностью, встретит весну в лучшем расположении духа и с меньшими потерями.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Галилео Галилей (1564). Итальянский ученый, один из основателей современной экспериментальной науки, астроном и физик, сделавший ключевые открытия в области движения тел и наблюдений за небом.
Людовик XV (1710). Король Франции из династии Бурбонов, правление которого пришлось на середину XVIII века и сопровождалось как блеском двора, так и нарастанием кризиса, предшествовавшего революции.
Савва Мамонтов (1841). Русский предприниматель и меценат, поддерживающий художников, музыкантов и актеров, создатель знаменитого Абрамцевского художественного кружка.
Алексей Макаров (1972). Российский актер театра и кино, сыгравший разнообразные роли в драматических и детективных фильмах и сериалах.
Мария Бойко (1997). Российская певица и блогер, более известная как MIA BOYKA, прославившаяся хитами в жанре поп и рэп, с миллионами просмотров на YouTube.
