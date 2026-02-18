Куда вложить деньги в 2026 году: обзор рынков от инвестора

Недвижимость — фундаментальный актив на все времена

В 2026 году рынок недвижимости не теряет статуса одного из самых надежных способов сохранения капитала, особенно в долгосрочной перспективе. На фоне постепенного удешевления кредитов и дефицита достойных вариантов для крупных вложений интерес к «квадратным метрам» продолжает подогреваться. При этом порог входа остается высоким, поэтому это направление все еще уступает фондовому рынку по массовости.

Я убежден, что стоимость жилья будет только повышаться. Ключевые драйверы здесь — инфляционное давление, смягчение денежно-кредитной политики и трансформация условий ипотечного кредитования. Чем лояльнее становятся условия по займам, тем активнее растет спрос, а это дает продавцам возможность диктовать цены.

Плюс ко всему, девелоперы неизбежно закладывают в ценник возросшие расходы на строительство — это тоже добавит инерции росту.

Коммерческая недвижимость продолжает быть самым перспективным сегментом с точки зрения инвестирования. В частности, речь идет о складских помещения, так как в России по-прежнему наблюдается их дефицит. Именно этот сегмент, на мой взгляд, будет наращивать обороты в противовес офисной недвижимости и так называемого стрит-ритейла, где коммерческие помещения занимают первый этаж зданий — хотя и они сохраняют потенциал роста.

В исследовании трендов недвижимости конца 2025 года эксперты отмечают, что спрос на складские комплексы остается устойчивым.

Географическое положение объекта сегодня становится едва ли не главным критерием для принятия решения инвестировать. Самую ясную картину дают Москва и Санкт-Петербург: здесь с ликвидностью все стабильно, а спрос просчитывается с высокой точностью. Но и в регионах вполне реально отыскать перспективные варианты, если вы детально изучите, какие именно изменения ждут рынок недвижимости в конкретном месте.