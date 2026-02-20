Мифы проектов бюджетирования

Миф 1. Автоматизация процессов бюджетирования «как есть» — рабочий вариант

Первое заблуждение многих топ-менеджеров заключается в том, что нет ничего плохого в автоматизации существующих процессов бюджетирования в их текущем состоянии. У клиентов с таким видением, как правило, процесс выстроен на основе некоей «хорошей» бюджетной модели на базе Excel, только не автоматизирован. Компания хочет лишь обогатить действующий процесс бюджетирования современными технологиями.

В этой ситуации кажется логичным сформулировать задачу словами: «Вот действующая методология, оставьте все как есть, только воспроизведите в автоматизированной среде».

При реализации подобного подхода клиент получает ряд рисков. Воспроизвести полностью аналогичный процесс в целевой системе оказывается сложным, поскольку формульный аппарат Excel и любой ИТ-системы отличаются. Excel оперирует значениями конкретных ячеек, а в информационной системе есть понятие сущности, что подразумевает комбинацию из бюджетного показателя и тех аналитик, в которых он раскрывается.

Иными словами, требуется адаптация методологии для перехода от логики формул с адресов ячеек Excel к операциям с показателями системы и сущностями справочников.

Показательный пример: требуется запланировать выручку на основе объема продаж, базисной цены, поправки на коэффициент инфляции. В Excel это произойдет путем простого перемножения значений заданных ячеек. Систему же мы «учим» сопоставлять аналитики разного уровня и формата, когда один показатель записан на организацию в целом, другой — на ЦФО, третий — на конкретную группу номенклатуры, в результате чего они не могут быть применены без дополнительных преобразований.

Другой пример — наличие ограничений информационной системы по числу аналитик (это известная особенность платформы «1С»), а емкость таблиц Excel практически ничем не лимитирована. Встречаются очень насыщенные аналитиками таблицы, которые невозможно воспроизвести в стандартной функциональности системы. Благодаря грамотной компоновке модели данных можно укрупнить аналитики, переведя их основную часть в реквизиты родительских справочников. Методологическая адаптация бюджетной модели под целевую систему поможет избежать большого числа проблем на фазе внедрения.

Следующий аспект, который необходимо прорабатывать на этапе адаптации текущей методологии клиента под целевую информационную систему, — это оценка объема данных, которые потенциально должна будет обрабатывать система. С ростом бизнеса компания неизбежно столкнется с увеличением объема данных.

Если при внедрении системы бюджетирования заранее рассчитать планирование нагрузки и предусмотреть развитие функциональности с расчетом на будущее масштабирование, от риска можно уйти за счет тех возможностей, которых в Excel нет в принципе, но есть в информационной системе.

Другой ситуацией, когда клиент может посчитать допустимым сохранить прежнюю методологию, является миграция системы бюджетирования со старой на новую ИТ-платформу. Но, во-первых, старые проблемы в новую систему переносить нельзя, во-вторых, нужно учитывать особенности целевой платформы.