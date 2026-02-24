Алексей Рыбный. В народном календаре этот день посвящали памяти митрополита Алексия, и он считался удачным для рыбалки: говорили, что на Алексея начинается таяние снега и «рыба идет к берегу». Хозяйки традиционно готовили рыбные блюда, особенно расстегаи. Считалось, что у кого в этот день на столе есть рыба, у того год будет сытым.