25 февраля больших государственных и профессиональных праздников немного, но дата богата на тематические и церковные поводы. В мире отмечают Международный день кохлеарного импланта, а в России эта дата связана с Иверской иконой Божией Матери и памятью святителя Алексия, митрополита Московского. В народном календаре 25 февраля известно как день Алексия Рыбного, связанный с первыми оттепелями и хорошей рыбалкой.
Какой сегодня праздник в России 25 февраля
В России сегодня отмечают такие поводы:
День Государственного флага Республики Башкортостан.
Официальный праздник 25 февраля в честь флага с синими, белыми и зелеными полосами, утвержденного в 1992 году как символ республики; отмечается жителями Башкортостана для почитания национальной идентичности и гордости за родной край. Флаг почитают как знак единства, свободы и гармонии природы, к нему обращаются в церемониях о сохранении традиций, процветании края и укреплении духа башкирского народа.
Международные праздники 25 февраля
Сегодня в мире отмечают такие важные даты:
Международный день кохлеарного импланта
Ежегодный праздник 25 февраля в честь первой в мире операции по установке кохлеарного импланта в 1957 году во Франции хирургами Шарлем Эйрисом и Андре Дюрно; отмечается пользователями имплантов, семьями и специалистами для повышения осведомленности о технологии. Кохлеарный имплант почитают как спасительное средство для людей с глубокой глухотой или тугоухостью, к нему обращаются семьи и пациенты за помощью в восстановлении слуха, речи и полноценной жизни.
Церковные праздники 25 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
Один из самых почитаемых образов Богородицы, связанный с афонским Иверским монастырем и множеством чудес; февральский праздник связан с перенесением списка иконы в Москву. Иверскую икону почитают как покровительницу дома и города, к ней обращаются с молитвами о защите, помощи в бедах и укреплении веры.
День памяти святителя Алексия, митрополита Московского, всея Руси чудотворца.
Крупный церковный и государственный деятель XIV века, сыгравший важную роль в укреплении Москвы, урегулировании конфликтов и защите Русской Церкви; его житие подчеркивает сочетание духовного служения и дипломатического таланта. Святителя Алексия почитают как молитвенника за Русь, покровителя правителей и всех, кто несет ответственность за других.
День памяти святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского, и других святителей и преподобных.
В ряде церковных календарей в этот день также вспоминают преподобную Марию‑Марина и ее отца Евгения, принявших иноческий постриг и ставших примером жертвенной любви и верности Богу.
Народные праздники и приметы на сегодня 25 февраля
С 25 февраля связывают несколько народных сюжетов:
Алексей Рыбный. В народном календаре этот день посвящали памяти митрополита Алексия, и он считался удачным для рыбалки: говорили, что на Алексея начинается таяние снега и «рыба идет к берегу». Хозяйки традиционно готовили рыбные блюда, особенно расстегаи. Считалось, что у кого в этот день на столе есть рыба, у того год будет сытым.
По приметам, если 25 февраля начинал заметно подтаивать снег и с крыш стекала вода, ждали раннюю весну, а если мороз держался крепко, говорили, что зима задержится до Благовещения. Солнечный день без ветра считался хорошим знаком для будущего урожая, а сильный ветер и метель — к скорой весне.
Кто родился в этот день
25 февраля родились многие известные люди:
Пьер Огюст Ренуар (1841). Французский художник, один из ключевых представителей импрессионизма, автор ярких, живых полотен с мягкой передачей света и человеческих фигур.
Энрико Карузо (1873). Итальянский оперный тенор, один из самых знаменитых певцов начала XX века, выступавший на ведущих оперных сценах мира и ставший одной из первых глобальных звезд звукозаписи.
Джордж Харрисон (1943). Британский музыкант, гитарист группы The Beatles, автор песен, позже успешный сольный артист и продюсер, сыгравший важную роль в распространении интереса к индийской музыке и культуре.
Алексей Балабанов (1959). Российский кинорежиссер, автор фильмов «Брат», «Брат‑2» и других лент, заметно повлиявших на постсоветский кинематограф и ставших частью культурного кода 1990‑х.
Всеволод Санаев (1912). Советский актер театра и кино, запомнившийся яркими ролями в серьезных и характерных образах, народный артист СССР.
