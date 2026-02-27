28 февраля в России и мире отмечают День Арктики, День ИТ‑специалиста, Международный день редких заболеваний и День общественного сна. В православном календаре на 28 февраля приходится празднование Виленской иконы Божией Матери, а также память мученика Аверкия и других святых.
Какой сегодня праздник в России 28 февраля
В России сегодня отмечают такие даты:
День Арктики
Этот день посвящен уникальному природному региону Арктики, его экосистеме и роли в климате планеты. Праздник подчеркивает важность научных исследований, экологической безопасности и ответственного освоения северных территорий. К дате приурочивают тематические лекции, выставки, образовательные программы о Севере и климате.
День ИТ‑специалиста
Неофициальный профессиональный праздник людей, работающих в сфере информационных технологий: программистов, администраторов, аналитиков, тестировщиков. Дата стала популярной благодаря IT‑сообществам и компаниям, которые в конце зимы подводят итоги проектов и устраивают внутренние награждения и корпоративные активности.
Международные праздники 28 февраля
В мире 28 февраля отмечают:
Международный день редких заболеваний
Международный день редких заболеваний проводят в последний день февраля, обычно 28-го, чтобы привлечь внимание к людям, живущим с орфанными болезнями. Инициатива появилась в конце 2000‑х годов по инициативе пациентских организаций и поддерживается во многих странах мира. В этот день проходят просветительские кампании, конференции, благотворительные акции в поддержку исследований и доступного лечения.
День общественного сна
День общественного сна призван напомнить о важности полноценного отдыха для физического и психического здоровья. В разных странах к нему приурочивают флешмобы, лекции сомнологов, акции работодателей, призывающих сотрудников не перерабатывать и соблюдать режим сна. Неформальный и немного ироничный характер праздника помогает говорить о проблеме хронического недосыпа более легко и заметно.
Всемирный день портного
Всемирный день портного — профессиональный праздник мастеров по пошиву одежды, дизайнеров и закройщиков. Дату используют, чтобы подчеркнуть важность ручного труда и индивидуального подхода к созданию одежды в эпоху массового производства. В ателье и учебных заведениях моды проводят мастер‑классы, показы и тематические мероприятия.
Церковные праздники 28 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери
Виленская икона Божией Матери относится к особо почитаемым образам, традиция связывает ее с евангелистом Лукой. Долгое время икона считалась родовой святыней византийских императоров, а в XV веке была перенесена на Русь вместе с Софьей Палеолог. В этот день верующие посещают богослужения, молятся перед образом о защите, мире в семье и укреплении веры.
Праздник иконы Божией Матери Далматская
Икона Божией Матери Далматская также почитается как чудотворная и связана с монастырской традицией. Верующие обращаются к этому образу с молитвами о избавлении от болезней и житейских бед. К празднику приурочивают молебны и крестные ходы в храмах, где есть списки иконы.
Память мученика Аверкия
Мученик Аверкий почитается как христианин, пострадавший за веру в ранние века. В житиях подчеркиваются его стойкость, отказ от поклонения языческим богам и готовность претерпеть страдания ради Христа. Верующие просят святого о твердости в вере и помощи в трудных обстоятельствах.
Память святого апостола Онисима
Святой апостол Онисим, согласно церковному преданию, входит в число семидесяти апостолов, посланных Христом на проповедь. Его жизнь связана с обращением к вере и последующим служением Церкви. В этот день его вспоминают в молитвах и богослужениях, прося о духовном укреплении и покаянии.
Народные праздники и приметы на сегодня 28 февраля
С 28 февраля связаны несколько народных примет:
В народном календаре день известен как Онисим‑овчарник и считается временем заботы о скоте, особенно об овцах. Считалось, что пастух вечером обращается к звездам с особой «окличкой», чтобы в новом сезоне ягнята рождались здоровыми и крепкими. Хозяева в ответ старались щедро угощать и одаривать овчаров, надеясь на хороший приплод и благополучие стада.
Верили, что по небесным и погодным признакам 28 февраля можно судить о весне и осени. Множество ярких звезд обещало сильных и здоровых ягнят, а алый закат — метель и ненастье. Яркая и полная луна в этот день считалась приметой скорых холодов, а погода вообще «задавала тон» сентябрю: какой день, такой и первый осенний месяц.
Считалось, что в последний день зимы холода становятся «безрогими» — начинают отступать и терять силу. Сны в ночь на 28 февраля называли вещими, но о них не рекомендовалось рассказывать, чтобы не спугнуть исполнение. Гадания в этот день, по поверьям, считались особенно правдивыми, поэтому молодежь часто собиралась для обрядов и «вопросов» будущему.
Кто родился в этот день
28 февраля родились многие известные люди:
Мишель де Монтень (1533) — французский философ и писатель эпохи Возрождения, автор знаменитых «Опытов», один из первых мастеров эссеистики в европейской литературе.
Светлана Аллилуева (1926) — советская и американская писательница, дочь Иосифа Сталина, автор мемуаров, в которых рассказала о личной и политической стороне жизни вождя.
Алексей Смирнов (1920) — советский актер театра и кино, любимый зрителями по комедийным ролям, в том числе в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
Татьяна Васильева (1947) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, известная по множеству комедийных и драматических ролей на сцене и в кино.
Каролина Куркова (1984) — чешская супермодель и актриса, одна из самых узнаваемых участниц показов Victoria’s Secret и рекламных кампаний мировых модных брендов.
Наталья Водянова (1982) — российская супермодель, предприниматель и благотворитель, основательница фонда «Обнаженные сердца», поддерживающего семьи детей с особенностями развития.
