28 февраля в России и мире отмечают День Арктики, День ИТ‑специалиста, Международный день редких заболеваний и День общественного сна. В православном календаре на 28 февраля приходится празднование Виленской иконы Божией Матери, а также память мученика Аверкия и других святых.

Неофициальный профессиональный праздник людей, работающих в сфере информационных технологий: программистов, администраторов, аналитиков, тестировщиков. Дата стала популярной благодаря IT‑сообществам и компаниям, которые в конце зимы подводят итоги проектов и устраивают внутренние награждения и корпоративные активности.

Этот день посвящен уникальному природному региону Арктики, его экосистеме и роли в климате планеты. Праздник подчеркивает важность научных исследований, экологической безопасности и ответственного освоения северных территорий. К дате приурочивают тематические лекции, выставки, образовательные программы о Севере и климате.

Всемирный день портного — профессиональный праздник мастеров по пошиву одежды, дизайнеров и закройщиков. Дату используют, чтобы подчеркнуть важность ручного труда и индивидуального подхода к созданию одежды в эпоху массового производства. В ателье и учебных заведениях моды проводят мастер‑классы, показы и тематические мероприятия.

День общественного сна призван напомнить о важности полноценного отдыха для физического и психического здоровья. В разных странах к нему приурочивают флешмобы, лекции сомнологов, акции работодателей, призывающих сотрудников не перерабатывать и соблюдать режим сна. Неформальный и немного ироничный характер праздника помогает говорить о проблеме хронического недосыпа более легко и заметно.

Международный день редких заболеваний проводят в последний день февраля, обычно 28-го, чтобы привлечь внимание к людям, живущим с орфанными болезнями. Инициатива появилась в конце 2000‑х годов по инициативе пациентских организаций и поддерживается во многих странах мира. В этот день проходят просветительские кампании, конференции, благотворительные акции в поддержку исследований и доступного лечения.

Церковные праздники 28 февраля по православному календарю

Сегодня в православном календаре:

Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери

Виленская икона Божией Матери относится к особо почитаемым образам, традиция связывает ее с евангелистом Лукой. Долгое время икона считалась родовой святыней византийских императоров, а в XV веке была перенесена на Русь вместе с Софьей Палеолог. В этот день верующие посещают богослужения, молятся перед образом о защите, мире в семье и укреплении веры.

Праздник иконы Божией Матери Далматская

Икона Божией Матери Далматская также почитается как чудотворная и связана с монастырской традицией. Верующие обращаются к этому образу с молитвами о избавлении от болезней и житейских бед. К празднику приурочивают молебны и крестные ходы в храмах, где есть списки иконы.

Память мученика Аверкия

Мученик Аверкий почитается как христианин, пострадавший за веру в ранние века. В житиях подчеркиваются его стойкость, отказ от поклонения языческим богам и готовность претерпеть страдания ради Христа. Верующие просят святого о твердости в вере и помощи в трудных обстоятельствах.

Память святого апостола Онисима