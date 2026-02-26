Как сдать отчетность за 2025 г., изменения для НКО, переход на КЭДО, что нового в налоговом контроле и работе с онлайн-ККТ. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

3 марта — 4 марта. Якутия: отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г. Изменения в ФСБУ и налоговом контроле

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

Первый день. Налоговая реформа, бухгалтерский учет и новые ФСБУ: налоговая реформа 2026 г.

Все изменения в расчете налога на прибыль. Все изменения в расчете НДС. Изменения в расчете НДФЛ. Изменения в расчете страховых взносов. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2025 «Расходы». ФСБУ 5/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства», 14/2022 «Нематериальные активы», 25/2018 «Аренда». Отчетность и аудит.

Второй день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

Результаты проверок НДС. Упрощенная система налогообложения — новые изменения в 2026 г. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика. Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

