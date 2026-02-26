Как сдать отчетность за 2025 г., изменения для НКО, переход на КЭДО, что нового в налоговом контроле и работе с онлайн-ККТ. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

3 марта — 4 марта. Якутия: отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г. Изменения в ФСБУ и налоговом контроле
Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
Первый день. Налоговая реформа, бухгалтерский учет и новые ФСБУ: налоговая реформа 2026 г.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2025 «Расходы».
ФСБУ 5/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства», 14/2022 «Нематериальные активы», 25/2018 «Аренда».
Отчетность и аудит.
Второй день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам. Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
Упрощенная система налогообложения — новые изменения в 2026 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
4 марта. Якутск: строительство: все изменения 2026 г.
Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.
Стоимость: 28 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2026 г.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2026 г. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
4 марта. Отчетность за 2025 год. Новые требования, практика составления
Время: с 10:00 до 16:30
Формат: онлайн
Стоимость: 8 820 ₽
Формирование бухгалтерской отчетности за 2025 год
Нововведения в формах бухгалтерской отчётности
Актуальные вопросы формирования пояснений к отчётности
Бухгалтерский баланс за 2025 год. На что обратить внимание.
Отчет о финансовых результатах за 2025 год. На что обратить внимание.
Отчет об изменениях капитала за 2025 год. На что обратить внимание.
Отчет о движении денежных средств за 2025 год. На что обратить внимание.
5 марта. Переход на КЭДО с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Правовое регулирование.
Электронная подпись для сотрудника: какую выбрать (УНЭП, УКЭП, Госключ), чтобы это было бесплатно и законно.
Какие проблемы решает КЭДО.
Преимущества для бухгалтера: чем 1С:Кабинет сотрудника удобнее сторонних сервисов.
Результаты наших клиентов: как мы запускаем 1С:Кабинет сотрудника за 5 дней.
Демонстрация сервиса.
Варианты поставки сервиса.
1С:Архив: долговременное хранение документов в экосистеме 1С:
Ответы на вопросы и розыгрыш призов.
9 марта — 27 апреля. Курс «Системные продажи для финансиста в эпоху ИИ»
Время: с 09:00 до 23:59
Формат: онлайн
Стоимость: 24 900 ₽
Модуль 1. Вводный.
Модуль 2. Услуги, упаковка, цены.
Модуль 3. Продажи: базовый пакет инструментов для успешного старта.
Модуль 4. Поиск клиентов: с 0 до 3–5 заявок в месяц.
Модуль 5. Клиенты через личный бренд: когда за ваше имя платят дорого.
Модуль 6. Техники переговоров: как зарабатывать больше и отстаивать свои условия сотрудничества.
Модуль 7. Команда и делегирование.
10 марта. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.
Регистрация некоммерческой организации.
Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.
Налогообложение доходов некоммерческих организаций.
Налогообложение выплат в пользу физических лиц.
11 марта — 12 марта. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2026 г.
Формат: офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 65 000 ₽
Первый день: изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам. Налоговая реформа 2026 г. и бизнес.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
Второй день: анализ схем оптимизации бизнеса . Упрощенная система налогообложения – новые изменения в 2026 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
13 марта. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Применение ККТ.
Контроль работы с ККТ.
Операции с денежной наличностью.
Расчеты с подотчетными лицами.
