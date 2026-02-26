Весенняя школа моб
Как сдать отчетность за 2025 г., изменения для НКО, переход на КЭДО, что нового в налоговом контроле и работе с онлайн-ККТ. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

3 марта — 4 марта. Якутия: отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г. Изменения в ФСБУ и налоговом контроле

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

Первый день. Налоговая реформа, бухгалтерский учет и новые ФСБУ: налоговая реформа 2026 г.

  1. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  2. Все изменения в расчете НДС.

  3. Изменения в расчете НДФЛ.

  4. Изменения в расчете страховых взносов.

  5. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2025 «Расходы».

  6. ФСБУ 5/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства», 14/2022 «Нематериальные активы», 25/2018 «Аренда».

  7. Отчетность и аудит.

Второй день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  1. Результаты проверок НДС.

  2. Упрощенная система налогообложения — новые изменения в 2026 г.

  3. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  4. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  5. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  6. Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.

  7. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  8. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

4 марта. Якутск: строительство: все изменения 2026 г.

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.

Стоимость: 28 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2026 г.

  2. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  3. Изменения в бухгалтерском учете застройщика.

  4. Налоговая реформа 2026 г. для строительных организаций.

  5. ККТ в строительстве.

  6. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.

  7. Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  8. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  9. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

4 марта. Отчетность за 2025 год. Новые требования, практика составления

Время: с 10:00 до 16:30

Формат: онлайн

Стоимость: 8 820 ₽

Программа:

  1. Формирование бухгалтерской отчетности за 2025 год

  2. Нововведения в формах бухгалтерской отчётности

  3. Актуальные вопросы формирования пояснений к отчётности

  4. Бухгалтерский баланс за 2025 год. На что обратить внимание.

  5. Отчет о финансовых результатах за 2025 год. На что обратить внимание.

  6. Отчет об изменениях капитала за 2025 год. На что обратить внимание.

  7. Отчет о движении денежных средств за 2025 год. На что обратить внимание.

5 марта. Переход на КЭДО с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Правовое регулирование.

  2. Электронная подпись для сотрудника: какую выбрать (УНЭП, УКЭП, Госключ), чтобы это было бесплатно и законно.

  3. Какие проблемы решает КЭДО.

  4. Преимущества для бухгалтера: чем 1С:Кабинет сотрудника удобнее сторонних сервисов.

  5. Результаты наших клиентов: как мы запускаем 1С:Кабинет сотрудника за 5 дней.

  6. Демонстрация сервиса.

  7. Варианты поставки сервиса.

  8. 1С:Архив: долговременное хранение документов в экосистеме 1С:

  9. Ответы на вопросы и розыгрыш призов.

9 марта — 27 апреля. Курс «Системные продажи для финансиста в эпоху ИИ»

Время: с 09:00 до 23:59

Формат: онлайн

Стоимость: 24 900 ₽

Программа:

  1. Модуль 1. Вводный.

  2. Модуль 2. Услуги, упаковка, цены.

  3. Модуль 3. Продажи: базовый пакет инструментов для успешного старта.

  4. Модуль 4. Поиск клиентов: с 0 до 3–5 заявок в месяц.

  5. Модуль 5. Клиенты через личный бренд: когда за ваше имя платят дорого.

  6. Модуль 6. Техники переговоров: как зарабатывать больше и отстаивать свои условия сотрудничества.

  7. Модуль 7. Команда и делегирование.

10 марта. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.

  2. Регистрация некоммерческой организации.

  3. Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.

  4. Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.

  5. Налогообложение доходов некоммерческих организаций.

  6. Налогообложение выплат в пользу физических лиц.

11 марта — 12 марта. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2026 г.

Время: —

Формат: офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 65 000 ₽

Программа:

Первый день: изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам. Налоговая реформа 2026 г. и бизнес.

  1. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  2. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  3. Результаты проверок НДС.

Второй день: анализ схем оптимизации бизнеса . Упрощенная система налогообложения – новые изменения в 2026 г.

  1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  2. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  3. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  4. Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.

  5. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  6. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  7. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

13 марта. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Применение ККТ.

  2. Контроль работы с ККТ.

  3. Операции с денежной наличностью.

  4. Расчеты с подотчетными лицами.

