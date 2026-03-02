Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением

Что такое отработка перед увольнением
«Отработка» — неофициальный термин, который не указан в ТК. Однако он широко используется в обиходе. Отработкой называют период, который начинается с момента подачи заявления об уходе и заканчивается окончательным расчетом и выдачей документов.
ТК запрещает принудительный труд, поэтому сотрудник волен покинуть рабочее место в любое удобное для себя время. Тем не менее существуют требования по заблаговременному извещению работодателя о предстоящем увольнении, что и называют отработкой.
Стандартный срок уведомления по ч. 1 ст. 80 ТК составляет две недели, хотя возможно его уменьшение по взаимной договоренности. Стоит отметить важный нюанс: отказ от отработки означает лишь освобождение от обязательного периода труда, но инициатором увольнения остается сотрудник, а не компания.
Последний рабочий день считается датой официального прекращения трудовых отношений. В этот день работодатель обязан завершить оформление увольнения: подписать приказ, выдать трудовую книжку или справку о трудовой деятельности, произвести полный расчет.
Можно ли считать день увольнения рабочим — читайте в статье.
Для чего нужна отработка
Основное назначение отработки заключается в защите интересов обеих сторон трудовых отношений:
Для работодателя
Для работника
Возможность попытаться удержать ценного специалиста
Дополнительное время для принятия взвешенного решения об уходе
Время на подбор замены уходящему сотруднику
Завершение текущих проектов и передача накопленных материалов
Организация передачи дел и подготовка необходимых документов
Возможности поиска нового рабочего места
Пересмотр рабочих процессов и перераспределение обязанностей
Самостоятельное предложение кандидатуры на должность, если имеется такая потребность
Несмотря на формальное название «отработка», это скорее этап подготовки к расставанию, выгодный обеим сторонам процесса.
Как отозвать заявление на увольнение мы рассказывали в этой статье.
Какие сроки отработки установлены законом
Продолжительность периода отработки зависит от конкретной ситуации и категории работника:
Общий срок уведомления руководителя об увольнении составляет две недели по ч. 1 ст. 80 ТК.
Сокращенная продолжительность — всего три дня по ч. 1 ст. 71 ТК, ст. 292, ст. 296 ТК предусмотрена для сотрудников, которые находятся на испытательном сроке, работают по срочному трудовому договору длительностью до двух месяцев или выполняют сезонные работы.
Руководители организаций обязаны известить учредителей или акционеров не позднее чем за один месяц до планируемого ухода по ст. 280 ТК.
Спортсмены и тренеры, работающие по контракту на четыре месяца и дольше, также соблюдают месяц отработки по ч. 1 и ч. 2 ст. 348.12 ТК.
Важно помнить, что сроки начинают исчисляться со следующего дня после вручения работодателю заявления об увольнении. Исключение составляют случаи увольнения по основаниям, когда отработка сокращается или вовсе отменяется.
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Основания освобождения от отработки
Существуют ситуации, при которых закон позволяет сотруднику освободить себя от обязательной отработки. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.
Согласие работодателя
Работник вправе попросить о немедленном расторжении трудового договора, а работодатель может согласиться с такой просьбой. Достаточно написать заявление с указанием желаемого дня увольнения, и руководитель ставит отметку согласия.
Установленные факты нарушений закона работодателем
Если доказано нарушение норм трудового законодательства, условий трудового или коллективного договоров, сотрудника освобождают от отработки. Факты нарушений должны быть подтверждены официальными органами (судом, инспекцией труда).
Примером служит ситуация, когда несвоевременно выплачивают зарплату или в организации не могут обеспечить необходимые условия труда.
Невозможность продолжения работы
Имеют значение объективные препятствия, которые мешают дальнейшему выполнению должностных обязанностей. Наиболее очевидные причины по ч. 3 ст. 80 ТК:
Зачисление в образовательное учреждение.
Выход на пенсию.
Инвалидность.
Переезд в другой город.
Ухудшение состояния здоровья.
Семейные обстоятельства.
Каждое обстоятельство лучше подкреплять подтверждающими документами, такими как: медицинская справка, справка из учебного заведения или приказ о назначении пенсии.
Процедура правильного составления заявления
Хотя единого шаблона для заявлений об увольнении не существует, крайне важно соблюдать общие принципы заполнения документа:
Четко обозначьте вашу просьбу об увольнении и поставьте личную подпись.
Включите желаемую дату увольнения, особенно если вы стремитесь уйти без дополнительной отработки.
В случае наличия уважительных причин (например, смена места проживания или тяжелое состояние здоровья) приведите их в тексте заявления.
Если работодатель примет положительное решение, он может поставить соответствующую отметку.
Начать дискуссию