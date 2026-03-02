Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением

Что такое отработка перед увольнением

«Отработка» — неофициальный термин, который не указан в ТК. Однако он широко используется в обиходе. Отработкой называют период, который начинается с момента подачи заявления об уходе и заканчивается окончательным расчетом и выдачей документов.

ТК запрещает принудительный труд, поэтому сотрудник волен покинуть рабочее место в любое удобное для себя время. Тем не менее существуют требования по заблаговременному извещению работодателя о предстоящем увольнении, что и называют отработкой.

Стандартный срок уведомления по ч. 1 ст. 80 ТК составляет две недели, хотя возможно его уменьшение по взаимной договоренности. Стоит отметить важный нюанс: отказ от отработки означает лишь освобождение от обязательного периода труда, но инициатором увольнения остается сотрудник, а не компания.

Последний рабочий день считается датой официального прекращения трудовых отношений. В этот день работодатель обязан завершить оформление увольнения: подписать приказ, выдать трудовую книжку или справку о трудовой деятельности, произвести полный расчет.