5 марта в России отмечают профессиональный праздник мореходных училищ. В мире к этой дате приурочены Всемирный день энергоэффективности и Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Православный календарь празднует День памяти преподобного Тимофея и других подвижников, а народная мудрость связывает день с примета о наступлении весны.
Какой сегодня праздник в России 5 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День мореходных училищ
Профессиональный праздник педагогов и курсантов мореходных и высших мореходных училищ, который ведет отсчет с 1946 года: тогда приказом Народного комиссара морского флота 5 марта официально утвердили датой ежегодного празднования учебных заведений для подготовки кадров морского флота. Этот день посвящен людям, которые обеспечивают работу торгового и военного флота — от штурманов и механиков до капитанов дальнего плавания. В мореходных училищах проводят торжественные собрания, встречи выпускников, тематические выставки, а курсанты принимают поздравления от преподавателей и ветеранов.
Международные праздники 5 марта
В мире 5 марта отмечают:
Всемирный день энергоэффективности
Международная дата, направленная на популяризацию бережного отношения к ресурсам и внедрение технологий, которые позволяют экономить электроэнергию, тепло и топливо. Эксперты и экологи напоминают, что энергоэффективные здания, бытовая техника и транспорт снижают выбросы парниковых газов и помогают в борьбе с изменением климата.
Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения
Эта дата учреждена ООН, чтобы напомнить о рисках, связанных с распространением оружия массового уничтожения и обычных вооружений. В школах, университетах и общественных организациях проходят лекции и дискуссии о ядерной безопасности, контроле над вооружениями и миротворчестве. Праздник призван показать, что отказ от гонки вооружений и развитие дипломатии — долгосрочная инвестиция в стабильность и безопасность будущих поколений.
Международный день осведомленности о диссоциативном расстройстве идентичности
Неформальная дата, посвященная одному из самых сложных и стигматизированных расстройств психики, которое долгое время окружали мифы и стереотипы. Психологи, пациенты и их близкие делятся историями, рассказывают о реальных симптомах, механизмах лечения и важности поддержки. Цель дня — снизить стигму, побудить к своевременному обращению за помощью и сделать обсуждение ментального здоровья более открытым.
Церковные праздники 5 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Празднование иконы Божией Матери «Козельщанская»
Почитаемая икона прославилась чудесными исцелениями, в частности избавлением от тяжелых болезней и укреплением в скорбях.
День памяти преподобного Тимофея
Преподобный Тимофей почитается как монах‑подвижник, всю жизнь проведший в строгом посте, молитве и труде. Его житие подчеркивает смирение, терпение и готовность служить другим, что делает святого примером для монахов и мирян, стремящихся к более осознанной духовной жизни.
День памяти святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского
Святитель Евстафий жил в IV веке и известен как твердый защитник православного учения во время арианских споров. За непримиримую позицию к ереси он подвергался гонениям и был отправлен в ссылку, но остался в памяти Церкви как образец исповедничества.
День памяти святого Георгия, епископа Амастридского
Святой Георгий Амастридский, живший в IV–V веках, прославился пастырской заботой о своей пастве и миссионерской деятельностью. Предание приписывает ему множество чудес и проявлений милосердия к бедным и обездоленным.
Народные праздники и приметы на сегодня 5 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Услышать ранним утром пение овсянок — к скорому наступлению весны и ранней пахоте.
Если снег серый, рыхлый и быстро оседает, год обещает быть урожайным на хлеб.
Мокрый снег и слякоть под ногами — к дождливому, но теплому лету.
Ясное небо и легкий морозец сулят сухую весну и удобное время для полевых работ.
Кто родился в этот день
5 марта родились многие известные люди:
Семен Гудзенко (1922). Советский поэт‑фронтовик, автор проникновенной военной лирики, в которой звучат темы товарищества, боли потерь и памяти о войне. Его стихи стали голосом поколения, прошедшего через окопы Великой Отечественной войны.
Тамара Миансарова (1931). Советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка, одна из ярких звезд сцены 1960‑х годов. Стала всесоюзно известной благодаря песням «Черный кот», «Солнечный круг» и другим популярным хитам.
Владимир Маслаченко (1936). Советский футболист, вратарь, выступавший за сборную СССР, позже ставший известным спортивным комментатором и тележурналистом. Для нескольких поколений болельщиков его голос стал неотъемлемой частью футбольных трансляций.
Талгат Нигматулин (1949). Советский актер театра и кино, мастер ролей в приключенческих и исторических фильмах, а также специалист по восточным единоборствам. Широкую известность получил по ленте «Пираты ХХ века» и другим популярным картинам.
Ева Мендес (1974). Американская актриса и модель, прославившаяся ролями в фильмах «Двойной форсаж», «Правила съема: Метод Хитча» и других голливудских проектах. Обладает ярким экранным образом и регулярно входит в списки самых стильных и привлекательных знаменитостей.
Тейлор Хилл (1996). Американская топ‑модель, одна из самых узнаваемых лиц мировых подиумов в 2010‑е годы. Участвовала в показах крупнейших модных домов, снималась в рекламных кампаниях и стала символом новой волны супермоделей.
