5 марта в России отмечают профессиональный праздник мореходных училищ. В мире к этой дате приурочены Всемирный день энергоэффективности и Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Православный календарь празднует День памяти преподобного Тимофея и других подвижников, а народная мудрость связывает день с примета о наступлении весны.

Профессиональный праздник педагогов и курсантов мореходных и высших мореходных училищ, который ведет отсчет с 1946 года: тогда приказом Народного комиссара морского флота 5 марта официально утвердили датой ежегодного празднования учебных заведений для подготовки кадров морского флота. Этот день посвящен людям, которые обеспечивают работу торгового и военного флота — от штурманов и механиков до капитанов дальнего плавания. В мореходных училищах проводят торжественные собрания, встречи выпускников, тематические выставки, а курсанты принимают поздравления от преподавателей и ветеранов.

Международные праздники 5 марта

В мире 5 марта отмечают:

Всемирный день энергоэффективности

Международная дата, направленная на популяризацию бережного отношения к ресурсам и внедрение технологий, которые позволяют экономить электроэнергию, тепло и топливо. Эксперты и экологи напоминают, что энергоэффективные здания, бытовая техника и транспорт снижают выбросы парниковых газов и помогают в борьбе с изменением климата.

Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения

Эта дата учреждена ООН, чтобы напомнить о рисках, связанных с распространением оружия массового уничтожения и обычных вооружений. В школах, университетах и общественных организациях проходят лекции и дискуссии о ядерной безопасности, контроле над вооружениями и миротворчестве. Праздник призван показать, что отказ от гонки вооружений и развитие дипломатии — долгосрочная инвестиция в стабильность и безопасность будущих поколений.

Международный день осведомленности о диссоциативном расстройстве идентичности