ИП закрывает одно из направлений деятельности: как уволить сотрудников

Когда уведомлять службу занятости и сотрудников

Согласно п. 4 ст. 53 ФЗ от 12.12.2023 № 565-ФЗ ИП должен предупредить службу занятости не позже, чем за 2 недели до начала сокращения штата. Если сокращение может привести к масовому увольнению, проинформировать службу занятости нужно не позже, чем за 3 месяца до начала.

Если ИП передумал или изменил свое решение, он должен уведомить службу занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения.

Работников уведомляют за 2 месяца до начала процедуры. Документ заполняют в двух экземплярах, на одном из которых сотрудник расписывается в получении документа.