ИП закрывает одно из направлений деятельности: как уволить сотрудников

Какие должности можно предложить работникам
В данной ситуации будет расторжение трудовых договоров в связи с сокращением штата согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК.
Перед увольнением по сокращению, ИП должен предложить работникам другие должности по ч. 3 ст. 81 ТК.
Можно предложить ставки, которые:
соответствуют квалификации;
ниже квалификации — при согласии сотрудника;
находятся в другом городе;
временно свободны (например, если основной сотрудник в декрете).
Рекомендуем направлять информацию о свободных вакансиях в письменном виде. В документе стоит поставить отметку, в которой сотрудник укажет — согласен ли он на новую должность. Об отсутствии вакансий также нужно сообщить в письменной форме.
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Кого нельзя увольнять при сокращении штата
Ст. 261 ТК запрещает увольнять при сокращении штата следующие категории работников:
беременных женщин;
матерей детей до 3-х лет;
одиноких матерей или других лиц, которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 14 лет;
единственных кормильцев ребенка-инвалида до 18 лет;
родителей или опекунов ребенка до 3-х лет, если в семье трое и больше малолетних детей, а второй родитель (опекун) не работает;
сотрудников на больничном или в отпуске по ч. 6 ст. 81 ТК. В этих случаях расторгнуть трудовой договор можно будет только после выхода специалиста на работу.
Когда уведомлять службу занятости и сотрудников
Согласно п. 4 ст. 53 ФЗ от 12.12.2023 № 565-ФЗ ИП должен предупредить службу занятости не позже, чем за 2 недели до начала сокращения штата. Если сокращение может привести к масовому увольнению, проинформировать службу занятости нужно не позже, чем за 3 месяца до начала.
Если ИП передумал или изменил свое решение, он должен уведомить службу занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения.
Работников уведомляют за 2 месяца до начала процедуры. Документ заполняют в двух экземплярах, на одном из которых сотрудник расписывается в получении документа.
Что выплачивать работникам при увольнении по сокращению
В последний рабочий день сотруднику выплачивают:
зарплату пропорционально отработанному времени;
компенсацию за неиспользованный отпуск;
выходное пособие — ИП обязан выплачивать его в размере среднемесячного заработка, если это предусмотрено трудовым договором по ч. 2 ст. 307 ТК.
Выходное пособие по ст. 178 ТК платят в размере среднемесячного заработка. Если сотрудник не трудоустроился в течение 3-х месяцев после увольнения, он может обратиться за выплатой к бывшему работодателю. Он вправе рассчитывать на выплату среднемесячного заработка за второй и третий месяцы.
За третий месяц без работы выплата происходит по решению центра занятости, если сотрудник встал на учет по безработице в течение 14 рабочих дней, и за 2 месяца после расторжения трудового договора не смог трудоустроиться.
Начать дискуссию