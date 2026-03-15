16 марта в России отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел, а также региональные памятные даты, связанные с историей Крыма. В мире эту дату связывают с Днём цветных карандашей и рядом профессиональных и творческих инициатив. По православному календарю вспоминают мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, а в народном — Евтропиев день, или Медвежье пробуждение, по которому судят о весне и начале активной жизни в природе.
Какой сегодня праздник в России 16 марта
День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации
Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются раскрытием экономических преступлений, борьбой с финансовыми махинациями, теневыми схемами и коррупцией в хозяйственной сфере. Эти подразделения проверяют деятельность компаний, отслеживают нелегальные финансовые потоки и помогают защищать бюджет от хищений.
День Общекрымского референдума 2014 года
Региональная памятная дата в Республике Крым, приуроченная к референдуму о воссоединении с Россией, который прошел 16 марта 2014 года. В Крыму в этот день проходят митинги, концерты, официальные мероприятия и церемонии поднятия флагов.
Международные праздники 16 марта
День цветных карандашей
Яркий творческий праздник, посвященный скромному, но любимому многими инструменту для рисования — цветным карандашам. Художники, иллюстраторы, дети и взрослые выкладывают в соцсетях рисунки, сделанные именно карандашами, делятся техниками штриховки и раскраски. Школы и студии устраивают конкурсы, мастер‑классы и выставки детских и любительских работ, напоминая, что творчество доступно каждому.
День информации о свободе
Неформальная дата, посвященная доступу к общественно значимой информации и праву граждан знать, как работают государственные органы, какие решения принимаются и на что тратятся бюджетные средства. Журналисты и правозащитники обсуждают законы о доступе к информации, работу открытых данных и прозрачность деятельности власти. Праздник призывает развивать культуру запросов, общественного контроля и ответственной журналистики.
Церковные праздники 16 марта по православному календарю
День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска
Эти христиане жили в III–IV веках в Малой Азии и пострадали за веру во время гонений: их подвергали пыткам, требуя отречься от Христа и поклониться языческим богам, но они остались непреклонны. В конце концов мучеников казнили, и их стойкость стала примером для многих верующих. В этот день христиане вспоминают их подвиг и молятся о мужестве и верности в испытаниях.
Почитание Волоколамской иконы Божией Матери
Этой иконе поклоняются как чудотворному образу, связанному с Иосифо‑Волоколамским монастырем и многочисленными рассказами о заступничестве Богородицы. По преданию, перед Волоколамской иконой молились о защите от нашествий, болезней и внутренних раздоров. В храмах совершаются молебны, верующие просят Божию Матерь о мире в семье и в стране, о здравии и укреплении в вере.
Продолжение Великого поста
Идет 22‑й день поста, когда богослужения отмечены особенно строгой, сосредоточенной атмосферой, а верующим предлагают усилить внимание к молитве и внутреннему состоянию. Церковь напоминает, что важно не только воздерживаться от скоромной пищи, но и работать над характером, избавляясь от гнева, осуждения и привычки к суете.
Народные праздники и приметы на 16 марта
Евтропиев день, Медвежье пробуждение, Евтропий‑крестовик. В народном календаре 16 марта отмечали Евтропиев день — память святого Евтропия, которую связывали с таянием снега и первым пробуждением медведей в лесу. Считалось, что к этому времени в берлогах становится жарко, и звери начинают понемногу выбираться наружу, что символизирует окончательный отход зимы. Люди наблюдали за следами в лесу, состоянием снега и воды, чтобы понять, когда можно начинать весенние работы и как будет складываться год.
Если 16 марта снег темнеет, оседает и активно тает — к ранней и теплой весне.
Снег остаётся белым и плотным, а ночами крепкий мороз — к затяжной зиме и позднему началу посевной.
Сильная капель и ручьи по дорогам сулят богатый урожай, особенно на корнеплоды и овощи.
Кто родился в этот день
Сергей Юрский (1935). Советский и российский актер, режиссёр и сценарист, народный артист РСФСР, прославившийся ролями в фильмах «Золотой телёнок», «Любовь и голуби», «Республика ШКИД» и десятках театральных постановок. Обладал яркой индивидуальностью, блестящей речью и тонким чувством иронии.
Бернардо Бертолуччи (1940). Итальянский кинорежиссёр и сценарист, один из крупнейших авторов европейского кино второй половины XX века. Создатель фильмов «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Последний император», лауреат премии «Оскар» и множества фестивальных наград.
Ольга Гобзева (1941). Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Сыграла десятки ролей в театральных спектаклях и кинофильмах, а позже стала известна и как церковный деятель и монахиня, посвятив жизнь служению.
Тамара Глоба (1953). Российский астролог, писатель и телеведущая, широко известная благодаря гороскопам, книгам и телевизионным программам об астрологии. Ее имя стало одним из самых узнаваемых в популярной астрологической культуре постсоветского пространства.
Нина Шацкая (1966). Российская певица, исполнительница джазовой и эстрадной музыки, известная бархатным тембром и камерной манерой исполнения. Выступает с сольными программами, сотрудничает с известными музыкантами и участвует в фестивалях.
Богдан Титомир (1967). Российский певец, рэпер и шоумен, один из пионеров поп‑рэпа и танцевальной музыки в России начала 1990‑х годов. Прославился благодаря дуэту «Кар‑Мен» и сольным хитам, запомнившимся ярким сценическим образом и необычным звучанием для своего времени.
Начать дискуссию