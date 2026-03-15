16 марта в России отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел, а также региональные памятные даты, связанные с историей Крыма. В мире эту дату связывают с Днём цветных карандашей и рядом профессиональных и творческих инициатив. По православному календарю вспоминают мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, а в народном — Евтропиев день, или Медвежье пробуждение, по которому судят о весне и начале активной жизни в природе.

Региональная памятная дата в Республике Крым, приуроченная к референдуму о воссоединении с Россией, который прошел 16 марта 2014 года. В Крыму в этот день проходят митинги, концерты, официальные мероприятия и церемонии поднятия флагов.

Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются раскрытием экономических преступлений, борьбой с финансовыми махинациями, теневыми схемами и коррупцией в хозяйственной сфере. Эти подразделения проверяют деятельность компаний, отслеживают нелегальные финансовые потоки и помогают защищать бюджет от хищений.

Неформальная дата, посвященная доступу к общественно значимой информации и праву граждан знать, как работают государственные органы, какие решения принимаются и на что тратятся бюджетные средства. Журналисты и правозащитники обсуждают законы о доступе к информации, работу открытых данных и прозрачность деятельности власти. Праздник призывает развивать культуру запросов, общественного контроля и ответственной журналистики.

Яркий творческий праздник, посвященный скромному, но любимому многими инструменту для рисования — цветным карандашам. Художники, иллюстраторы, дети и взрослые выкладывают в соцсетях рисунки, сделанные именно карандашами, делятся техниками штриховки и раскраски. Школы и студии устраивают конкурсы, мастер‑классы и выставки детских и любительских работ, напоминая, что творчество доступно каждому.

Церковные праздники 16 марта по православному календарю

В православном календаре:

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Эти христиане жили в III–IV веках в Малой Азии и пострадали за веру во время гонений: их подвергали пыткам, требуя отречься от Христа и поклониться языческим богам, но они остались непреклонны. В конце концов мучеников казнили, и их стойкость стала примером для многих верующих. В этот день христиане вспоминают их подвиг и молятся о мужестве и верности в испытаниях.

Почитание Волоколамской иконы Божией Матери

Этой иконе поклоняются как чудотворному образу, связанному с Иосифо‑Волоколамским монастырем и многочисленными рассказами о заступничестве Богородицы. По преданию, перед Волоколамской иконой молились о защите от нашествий, болезней и внутренних раздоров. В храмах совершаются молебны, верующие просят Божию Матерь о мире в семье и в стране, о здравии и укреплении в вере.

Продолжение Великого поста