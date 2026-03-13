Казахстанская налоговая: если удаленная работа выполняется вне Казахстана, ИПН платить не надо

Казахстанская налоговая сняла один из главных вопросов по удаленке: если сотрудник работает на казахстанскую компанию, но выполняет работу за пределами РК, ИПН в Казахстане платить не надо. Это важная позиция для россиян и других нерезидентов, которым работодатели в Казахстане пытаются удерживать налог только из-за местной регистрации компании.

Эта статья актуальна для россиян, которые работают удаленно на компании из Казахстана: она отвечает на главный вопрос последних лет — должен ли Казахстан удерживать ИПН, если сотрудник живет и работает из России. Позиция казахстанской налоговой выгодная для работника: если работа выполняется вне РК, налога в Казахстане быть не должно.

У тех, кто работает на казахстанскую компанию из России, появился сильный аргумент против удержания казахстанского ИПН. Комитет государственных доходов Минфина РК прямо разъяснил: если работа по найму выполняется за пределами Казахстана, доходы от такой работы не подлежат налогообложению в Республике Казахстан. Это сказано в публичном ответе КГД на вопрос № 758546 от 5 января 2023 года на госпортале Dialog.egov.kz.

ИПН — это индивидуальный подоходный налог, казахстанский аналог НДФЛ. Это налог с доходов физлиц: зарплаты, вознаграждений по договорам и некоторых других выплат. В статье речь именно о том, должен ли Казахстан удерживать такой налог с дохода нерезидента, который работает на казахстанскую компанию удаленно вне РК.

Почему это важно: у работодателей из Казахстана часто возникает соблазн удерживать ИПН просто потому, что они — казахстанская компания. Но КГД смотрит не на страну работодателя, а на место выполнения работы. Если сотрудник-нерезидент работает удаленно из другой страны, сам по себе трудовой договор с резидентом РК еще не делает этот доход облагаемым в Казахстане.

В ответе КГД сначала напоминает общую норму: по подп. 20 п. 1 ст. 644 НК РК доходом нерезидента из источников в Казахстане признается доход физлица-нерезидента от деятельности в Республике Казахстан по трудовому договору. А по п. 3 ст. 655 НК РК налоговый агент исчисляет ИПН с такого дохода по ставке 10%. То есть когда работа выполняется в Казахстане, налог есть. Когда работа выполняется вне Казахстана — логика уже другая.

Дальше КГД ссылается на международную конвенцию. В статье 15 Конвенции между РФ и Казахстаном сказано: зарплата и другие выплаты по найму облагаются только в государстве резидентства, если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве. То есть право облагать такой доход у второй страны появляется не из-за адреса работодателя, а из-за того, что работа реально выполняется на ее территории.

Именно поэтому КГД и делает ключевой для удаленщиков вывод: если работа по найму осуществляется за пределами Республики Казахстан, доходы от выполнения такой работы не подлежат налогообложению в Казахстане. Это прямо бьет по схеме, когда казахстанский работодатель пытается удержать ИПН с сотрудника, который вообще не работает на территории РК.

Для налоговых резидентов РФ это особенно полезно. Если человек живет и работает из России, а трудовой договор у него с компанией из Казахстана, позиция КГД подтверждает: в Казахстане такого работника облагать не должны. Но это не значит, что налог исчезает совсем. Это значит только, что его не надо платить в Казахстане — дальше включаются правила страны налогового резидентства, то есть российские нормы.

Практический смысл простой: в документах лучше прямо фиксировать дистанционный формат и место выполнения работы вне Казахстана. Иначе спор быстро уйдет в плоскость «а где именно работал сотрудник». А здесь это главный вопрос, от которого зависит, появится ли вообще казахстанский ИПН.

Источники: официальный ответ КГД РК на вопрос № 758546 на Dialog.egov.kz; статья 15 Конвенции между РФ и Казахстаном об устранении двойного налогообложения; Нaлоговый кодекс РК.