20 марта во всех уголках планеты отмечается Международный день счастья — дата, призванная напомнить каждому о важности благополучия и внутренней гармонии. Этот праздник, провозглашенный ООН, подчеркивает, что стремление к счастью является универсальной целью человечества. Отмечается он в день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи одинакова, символизируя равенство всех людей в праве на счастье.
Как появился праздник
Идея учреждения Дня счастья зародилась в Королевстве Бутан — небольшом государстве в Гималаях. Уже в 1970-х годах правящий монарх страны заявил, что прогресс нации должен измеряться не валовым внутренним продуктом, а уровнем удовлетворенности граждан. Так появился инновационный показатель — валовое национальное счастье (ВНС), учитывающий не только экономические, но и социальные, экологические, культурные и духовные аспекты жизни.
В 2011 году представители Бутана выступили с инициативой на Генеральной Ассамблее ООН, предложив признать счастье важным показателем развития общества. Поддержку инициативе оказал советник ООН Джейми Иллиен, вдохновленный идеей создания более гуманного мира. В результате 28 июня 2012 года была принята резолюция, утверждающая 20 марта как Международный день счастья.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июня 2012 года (A/RES/66/281) официально провозгласила 20 марта Международным днем счастья.
Роль ООН и глобальный контекст
ООН не только закрепила праздник на международном уровне, но и ежегодно публикует Мировой доклад о счастье, основанный на данных Всемирного опроса Гэллапа. В нем оценивается уровень благополучия в 193 странах-членах организации.
В отчет включаются такие параметры, как ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, социальная поддержка, щедрость, свобода принятия жизненных решений и уровень коррупции.
Счастливые страны по версии ООН
Ежегодно публикуемый рейтинг выявляет государства с наивысшим уровнем удовлетворенности жизнью. В последние годы лидирующую позицию удерживают страны Северной и Западной Европы, где высок уровень социальной защищенности и доверия между гражданами.
Рейтинг стран мира по Индексу счастья 2025:
Место
Страна
Основные факторы благополучия
1
Финляндия
Социальная поддержка, свобода, низкий уровень коррупции
2
Дания
Высокое качество жизни, здравоохранение, образование
3
Исландия
Сильные социальные связи, экологическая чистота
Россия в 2025 году заняла 66-е место. Это улучшение на шесть позиций по сравнению с 2024 годом.
Как празднуют в мире
Праздник счастья не имеет строгих ритуалов, но в разных странах формируются свои формы участия. Официальный сайт Международного дня счастья ежегодно запускает кампанию «Десять шагов к глобальному счастью», приглашая людей по всему миру пройти 10-дневный челлендж, направленный на развитие позитивных привычек.
Наиболее распространенные формы участия:
Проведение лекций и тренингов по психологии счастья в школах, вузах и библиотеках;
Благотворительные акции и флешмобы, организуемые волонтерами;
Публикация в социальных сетях под хэштегом #InternationalDayOfHappiness;
Обмен добрыми пожеланиями, письмами благодарности и виртуальными открытками;
Проведение массовых мероприятий — фестивалей, концертов, спортивных соревнований.
Почему именно 20 марта
Выбор даты не случаен. 20 марта приходится на день весеннего равноденствия — момент, когда день и ночь по продолжительности равны во всех точках Земли. Это символизирует баланс и равенство.
Организаторы праздника намеренно связали его с этим астрономическим явлением, чтобы подчеркнуть, что право на счастье принадлежит каждому человеку, независимо от национальности, вероисповедания или социального статуса.
Факторы, влияющие на счастье
Исследования показывают, что уровень счастья зависит от целого ряда факторов. Согласно модели устойчивого счастья, предложенной психологами Соней Любомирски, Кеном Шелдоном и Дэвидом Шкаде в работе Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change, условно можно выделить три составляющих:
50% уровня счастья обусловлены генетическими особенностями;
10% связаны с внешними обстоятельствами жизни;
40% зависят от личных действий, образа мышления и повседневного поведения.
Важно понимать, что эти цифры отражают не «жесткое распределение» счастья в жизни каждого человека, а примерную оценку вклада разных факторов в вариативность субъективного благополучия в популяции.
К биологическим механизмам счастья относятся выработка гормонов: серотонина (отвечает за стабильное настроение), дофамина (связан с удовольствием и мотивацией) и эндорфинов (вызывают эйфорию). Физическая активность, пребывание на солнце, искренняя улыбка и добрые поступки способствуют их выработке.
Анализ данных также показал, что люди, тратящие деньги на других, чувствуют себя счастливее, чем те, кто тратит на себя. Кроме того, опыт (путешествия, события) приносит больше удовлетворения, чем приобретение вещей.
Международный день счастья — лишь отметка в календаре, которая раз в году напоминает: быть счастливым важно не раз в году, а каждый день. Пусть каждый вложится в свое личное валовое национальное счастье — временем для себя, теплыми словами для близких или хотя бы парой минут, проведенных за тем, чтобы погладить домашнего питомца.
