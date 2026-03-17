Как появился праздник

Идея учреждения Дня счастья зародилась в Королевстве Бутан — небольшом государстве в Гималаях. Уже в 1970-х годах правящий монарх страны заявил, что прогресс нации должен измеряться не валовым внутренним продуктом, а уровнем удовлетворенности граждан. Так появился инновационный показатель — валовое национальное счастье (ВНС), учитывающий не только экономические, но и социальные, экологические, культурные и духовные аспекты жизни.

В 2011 году представители Бутана выступили с инициативой на Генеральной Ассамблее ООН, предложив признать счастье важным показателем развития общества. Поддержку инициативе оказал советник ООН Джейми Иллиен, вдохновленный идеей создания более гуманного мира. В результате 28 июня 2012 года была принята резолюция, утверждающая 20 марта как Международный день счастья.