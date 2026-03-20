ИП продает машиноместа: как исчислять НДФЛ и учитывать в целях УСН

Как отражать в целях УСН
Доход от продажи машиноместа, которое сдавали в аренду, включают в налоговую базу по УСН. Имущественный вычет по этой операции не используют. В декларации по УСН отражают доход от продажи.
В письме Минфина от 28.06.2023 № 03-04-05/60201 указано, что ИП на УСН при продаже имущества (которое использовали в предпринимательской деятельности), учитывают его доход при определении налога. Если объект не использовали, а при регистрации ИП не было указано ОКВЭДа по продаже недвижимости, то доходы от реализации облагают НДФЛ.
Заполнять декларацию по УСН, исчислять и уплачивать единый налог научим на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2026: от учета и отчетности до 1С». На нем вы сможете узнать, как заполнять отчетность без ошибок, корректно исчислять НДС и защищать бизнес от претензий и штрафов ФНС.
Цена
курса
со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо
15 950 рублей. Срок акции ограничен.
Как облагать НДФЛ
Другое машиноместо, которое не использовали в деятельности, облагают НДФЛ согласно письму Минфина от 17.11.2023 № 03-04-05/110523. ИП вправе использовать льготы или имущественный вычет. Например, если ИП владел машиноместом более 5 лет, то доход от продажи освобождается от НДФЛ по п. 17.1 ст. 217 НК.
Если срок владения меньше 5 лет, то ИП может использовать имущественный вычет в размере 250 тыс. руб. или уменьшить доход на сумму расходов по покупке машиноместа. Для этого у ИП должны быть подтверждающие документы — платежки и договор.
В данной ситуации есть риск, что и продажу второго машиноместа ФНС признает доходом от предпринимательской деятельности. Тогда нужно будет предоставить ФНС пояснения и доказательства, которые подтвердят использование объекта в личных целях.
