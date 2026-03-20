ИП продает машиноместа: как исчислять НДФЛ и учитывать в целях УСН

Как облагать НДФЛ

Другое машиноместо, которое не использовали в деятельности, облагают НДФЛ согласно письму Минфина от 17.11.2023 № 03-04-05/110523. ИП вправе использовать льготы или имущественный вычет. Например, если ИП владел машиноместом более 5 лет, то доход от продажи освобождается от НДФЛ по п. 17.1 ст. 217 НК.

Если срок владения меньше 5 лет, то ИП может использовать имущественный вычет в размере 250 тыс. руб. или уменьшить доход на сумму расходов по покупке машиноместа. Для этого у ИП должны быть подтверждающие документы — платежки и договор.

В данной ситуации есть риск, что и продажу второго машиноместа ФНС признает доходом от предпринимательской деятельности. Тогда нужно будет предоставить ФНС пояснения и доказательства, которые подтвердят использование объекта в личных целях.