Как автоматизировать учет заказов и производственных процессов в решениях 1С

Производственные компании каждый год сталкиваются с необходимостью усовершенствовать бизнес-процессы всех подразделений для того, чтобы оставаться на рынке, производить продукцию, которая будет конкурентоспособной, оптимизировать свои затраты.

Как не потерять заказы от клиентов? Как ускорить выполнение заказов? Какая себестоимость? Какие заказы выгодные? Загружено ли производство? Как справится с затоваренностью склада? Как обеспечить материалами производство, чтобы не срывать сроки? На все эти вопросы руководителя / собственника / финансового директора / начальника производства помогают ответить автоматизированные системы учета 1С. 

Программные решения на платформе 1С — гибкие, масштабируемые, удобные, эффективные — помогают выстроить сквозной учет от поступления заказа до выпуска продукции и ее отгрузки.

Для собственника бизнеса и руководителя — это всегда актуальные данные по себестоимости и корректная отчетность, слабые места и точки роста; а для начальника по производству — возможность понимать реальную загрузку производства, планировать графики работы, снижать количество внеплановых переработок.

Решения на платформе 1С:Предприятие 8.3 для малых и средних производств 

«1С:Управление нашей фирмой» подходит компаниям, которым важно быстро выстроить учет производства, продаж и складских операций в едином информационном пространстве. 

Почему 1С:УНФ?

  • Сквозной учет заказов, закупок, производства и финансов в одной системе.

  • Контроль складских остатков и затоваренности склада.

  • Планирование производственных мощностей и загрузки сотрудников.

  • Удобные инструменты управленческой отчетности в типовом функционале.

  • Быстрый старт, комплексная поддержка и обучение сотрудников работе в новой системе.

Комплексный учет и планирование производственных процессов в 1С

Для предприятий со сложной организационной структурой рекомендуем систему «1С:Комплексная автоматизация», которая обеспечивает автоматизацию всех основных подразделений в едином информационном пространстве.

Внедрение 1С:КА — плюсы и преимущества

  • Планирование производства в разрезе подразделений и этапов производства.

  • Расширенный учет затрат и формирование финансового результата.

  • Контроль взаимосвязи между объемами выпуска, затратами и прибылью.

  • Поддержка регламентированного и управленческого учета в единой системе.

  • Удобные инструменты анализа эффективности различных подразделений в типовом функционале. 

  • Весь учет в одной системе: производство, склад, продажи, бухучет, расчет зарплаты, кадровый учет, управление отношениями с клиентами (CRM).

  • Внедрение требует подключения опытной штатной команды внедренцев, который имеют опыт в соответствующей отрасли.

Автоматизация позаказного учета в бухгалтерской системе

Решение «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства» — программа для тех компаний, которые хотят вести бухгалтерский и оперативный учет в одной программе. Для работы требуется 1С:Бухгалтерия: пользователь продолжает работать в привычной программе, но получает дополнительный функционал, разработанный с учетом потребностей производств, который производят продукцию под заказ.

Бухгалтерия позаказного производства в 1С

  • Сквозной учет заказов — от получения заявки до отгрузки готовой продукции.

  • Расчет плановой и фактической себестоимости по каждому заказу.

  • Контроль незавершенного производства и детализация затрат.

  • Анализ валовой прибыли и финансового результата в несколько кликов.

  • Формирование планов производства и закупок на основании заказов.

  • Снижение количества ручных операций и ошибок.

  • Поддержка раздельного учета по ГОЗ (275-ФЗ) и автоматическое формирование отчетности по исполнению государственных контрактов.

  • Работа в единой информационной базе без обменов между системами.

Автоматизация учета заказов и производственных процессов с использованием решений 1С помогает предприятиям сокращать сроки выполнения заказов без потери качества, оптимизировать затраты, увеличивать прибыль и повышать управляемость бизнеса. 

1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи из Нижнего Новгорода, занимается автоматизацией учета и управления на базе 1С:Предприятие 8.3 с 1995 года, имеет дистанционный опыт внедрения в 50+ городах РФ, решает задачи производств успешно и в запланированные сроки. Мы помогаем подобрать решения 1С под отраслевую специфику и задачи бизнеса, благодаря которым производство сможет выпускать больше продукции на тех же производственных мощностях и увеличить прибыльность. 

