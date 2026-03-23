Как автоматизировать учет заказов и производственных процессов в решениях 1С

Как не потерять заказы от клиентов? Как ускорить выполнение заказов? Какая себестоимость? Какие заказы выгодные? Загружено ли производство? Как справится с затоваренностью склада? Как обеспечить материалами производство, чтобы не срывать сроки? На все эти вопросы руководителя / собственника / финансового директора / начальника производства помогают ответить автоматизированные системы учета 1С.
Программные решения на платформе 1С — гибкие, масштабируемые, удобные, эффективные — помогают выстроить сквозной учет от поступления заказа до выпуска продукции и ее отгрузки.
Для собственника бизнеса и руководителя — это всегда актуальные данные по себестоимости и корректная отчетность, слабые места и точки роста; а для начальника по производству — возможность понимать реальную загрузку производства, планировать графики работы, снижать количество внеплановых переработок.
Решения на платформе 1С:Предприятие 8.3 для малых и средних производств
«1С:Управление нашей фирмой» подходит компаниям, которым важно быстро выстроить учет производства, продаж и складских операций в едином информационном пространстве.
Почему 1С:УНФ?
Сквозной учет заказов, закупок, производства и финансов в одной системе.
Контроль складских остатков и затоваренности склада.
Планирование производственных мощностей и загрузки сотрудников.
Удобные инструменты управленческой отчетности в типовом функционале.
Быстрый старт, комплексная поддержка и обучение сотрудников работе в новой системе.
Комплексный учет и планирование производственных процессов в 1С
Для предприятий со сложной организационной структурой рекомендуем систему «1С:Комплексная автоматизация», которая обеспечивает автоматизацию всех основных подразделений в едином информационном пространстве.
Внедрение 1С:КА — плюсы и преимущества
Планирование производства в разрезе подразделений и этапов производства.
Расширенный учет затрат и формирование финансового результата.
Контроль взаимосвязи между объемами выпуска, затратами и прибылью.
Поддержка регламентированного и управленческого учета в единой системе.
Удобные инструменты анализа эффективности различных подразделений в типовом функционале.
Весь учет в одной системе: производство, склад, продажи, бухучет, расчет зарплаты, кадровый учет, управление отношениями с клиентами (CRM).
Внедрение требует подключения опытной штатной команды внедренцев, который имеют опыт в соответствующей отрасли.
Автоматизация позаказного учета в бухгалтерской системе
Решение «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства» — программа для тех компаний, которые хотят вести бухгалтерский и оперативный учет в одной программе. Для работы требуется 1С:Бухгалтерия: пользователь продолжает работать в привычной программе, но получает дополнительный функционал, разработанный с учетом потребностей производств, который производят продукцию под заказ.
Бухгалтерия позаказного производства в 1С
Сквозной учет заказов — от получения заявки до отгрузки готовой продукции.
Расчет плановой и фактической себестоимости по каждому заказу.
Контроль незавершенного производства и детализация затрат.
Анализ валовой прибыли и финансового результата в несколько кликов.
Формирование планов производства и закупок на основании заказов.
Снижение количества ручных операций и ошибок.
Поддержка раздельного учета по ГОЗ (275-ФЗ) и автоматическое формирование отчетности по исполнению государственных контрактов.
Работа в единой информационной базе без обменов между системами.
Автоматизация учета заказов и производственных процессов с использованием решений 1С помогает предприятиям сокращать сроки выполнения заказов без потери качества, оптимизировать затраты, увеличивать прибыль и повышать управляемость бизнеса.
1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи из Нижнего Новгорода, занимается автоматизацией учета и управления на базе 1С:Предприятие 8.3 с 1995 года, имеет дистанционный опыт внедрения в 50+ городах РФ, решает задачи производств успешно и в запланированные сроки. Мы помогаем подобрать решения 1С под отраслевую специфику и задачи бизнеса, благодаря которым производство сможет выпускать больше продукции на тех же производственных мощностях и увеличить прибыльность.
Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН 5262226484, erid: 2W5zFJX6GRo
