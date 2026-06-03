«Бумажный» НДС — налоговая петля для бизнеса

В середине апреля информационное пространство всколыхнула новость, которая заставила нервничать даже самых устойчивых финансистов. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Федеральная налоговая служба при содействии Генпрокуратуры объявили о раскрытии крупнейшей в истории России площадки «бумажного» НДС.
Масштаб цифр впечатляет и пугает: через сеть из 4,8 тыс. фирм-однодневок почти 40 тыс. предприятий реального сектора экономики — от строителей и продавцов топлива до клининговых компаний — получили фиктивные налоговые вычеты на сумму, превышающую 1,2 трлн рублей.
*Примечание от редакции: «Клерк» публиковал новости по этому громкому делу, подробности здесь и здесь.
По данным источников, в прошлом году возбуждено уголовное дело, правоохранители проводили обыски в офисах организаторов схемы, было арестовано более 50 человек. Настало время, когда налоговая начала массово приглашать «на ковер» руководителей компаний, попавших в цепочку.
Обычно вызов по «бумажному» НДС выглядит как рутина. Адвокаты и юристы регулярно представляют доверителей на рабочих встречах в налоговых инспекциях — это стандартная практика, когда инспектор высказывает предположения о недобросовестности того или иного контрагента. Такие встречи проходят по обычному уведомлению через ЭДО, как правило, один на один в кабинете инспектора.
Вам демонстрируют монитор с открытой программой АСК НДС, где можно увидеть воочию на каком «звене» случился «разрыв», все контрагенты и контрагенты ваших контрагентов подсвечены соответствующими цветами: зеленым — если фирма в глазах налоговой добросовестная, желтым — если к фирме есть вопросы и красным — если фирма отнесена к высокой степени риска.
Однако текущая кампания кардинально сломала этот привычный сценарий.
Автор этих строк лично присутствовал на одной из таких встреч в одной из московских инспекций. Увиденное напоминало скорее общественное порицание с рекомендациями, чем налоговый контроль. Когда мы вошли в здание налоговой, очередь была от входа: сначала всех записывали в списки, затем пригласили не в кабинет, а в актовый зал. К слову, в списках было под сотню компаний.
В зале присутствовало около 30 человек — представителей разных компаний. Такой подход глубоко нетипичен. Заместитель начальника инспекции без лишних предисловий обозначила тему: речь идет о той самой пресловутой площадке «бумажного» НДС, которую совместными усилиями ведомств недавно вскрыли.
Всем участникам было предложено «уточнить налоговые обязательства» — то есть подать уточненные декларации по НДС и добровольно уплатить налог вместе с пенями. Недвусмысленно намекнули на дальнейшее развитие ситуации с участием силовиков. По итогам встречи на руки всем выдали идентичные протоколы.
Что же делать, если ваша компания получила аналогичный сигнал
Ответ зависит от того, какое место занимает проблемный контрагент в вашей цепочке хозяйственных связей.
1. Если организация, фигурирующая в уведомлении, является вашим прямым контрагентом — так называемое «первое звено», — настоятельно рекомендуем трезво и без иллюзий оценить налоговые риски. Инспекция уже имеет на руках доказательства разрыва цепочки, и шансов доказать должную осмотрительность, при наличии возбужденного уголовного дела, а в дальнейшем и приговора суда — фактически невозможно.
В такой ситуации наиболее рациональной стратегией становится подача уточненной налоговой декларации. Это позволит минимизировать негативные последствия: избежать штрафов по статье 122 НК и снизить репутационные потери, показав налоговому органу готовность к сотрудничеству.
2. Иным образом обстоят дела, если ваша компания не имела прямых отношений с «проблемным лицом», и оно выступает для вас вторым или последующим звеном в цепочке. Здесь автоматическая подача «уточненки» может быть не только неоправданна, но и опасна, поскольку молчаливое согласие с претензиями создаст прецедент.
Вам следует сосредоточиться на поиске иных стратегий защиты: собирать доказательства реальности сделки, подтверждать факт движения товара и его последующего использования в деятельности, привлекать независимых экспертов для анализа реальности выполнения работ / поставки товара и т. п.
Что необходимо осознать каждому собственнику и главному бухгалтеру — это порог уголовной ответственности. Если общая сумма доначисленных налогов за три последовательных финансовых года превысит порог в 18 750 000 рублей, угроза уголовного преследования по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов) перестает быть абстрактной и приобретает вполне реальные, персонально значимые очертания.
В этой ситуации проволочки и попытки «пересидеть» могут стоить руководителю свободы, поэтому решение о тактике защиты следует принимать незамедлительно, привлекая квалифицированных адвокатов или юристов, специализирующихся именно на налоговых спорах.
Глядя на масштаб происходящего, необходимо сделать выводы на будущее. Если в вашей компании до сих пор не выстроена система должной осмотрительности — самое время срочно ее разработать и внедрить. Нужно взять за правило проверять каждого нового контрагента до подписания договора и перечисления предоплаты. Однако практика показывает, что силами даже опытного бухгалтера качественно провести такую проверку бывает трудно.
Помните: «бумажный» НДС, как инструмент, давно изжил себя — эта схема занижения налогооблагаемой базы и раньше была незаконной, а теперь, в эпоху цифрового контроля, стала для налоговой службы словно красная тряпка. Инспекторы и оперативники уже получили «верхнюю планку» ущерба в 1,2 трлн рублей и нацелены на результат, поэтому в текущей реальности использование спорных цепочек — это лишь вопрос времени, когда вам придется подавать уточненную декларацию и уплачивать налог с пенями и штрафами.
Не ждите уведомлений от налоговой — пересмотрите договорную базу прямо сейчас, чтобы успеть выйти из «серой» зоны до того, как к вам придут с обыском.
Отдельного тревожного разговора заслуживает и сама конструкция статьи 173.3 УК, введенной всего полтора года назад. Да, на сегодняшний день судебной практики по этой норме практически нет — суды и следствие пока присматриваются к формулировкам. Однако, учитывая специфическое мировоззрение и правосознание сотрудников правоохранительных органов, нельзя исключать риска, что судебная практика повернется в сторону обвинений не только организаторов «бумажных» площадок, но и рядовых «пользователей» указанных схем — то есть тех самых предпринимателей, которые, сами того не осознавая (или закрывая глаза), приняли фиктивный счет-фактуру к вычету.
Формально закон говорит об организации деятельности по представлению и сбыту подложных документов, но на местах следователи могут трактовать «участие в цепочке» как соучастие или пособничество, особенно если компания не просто получила документ, а инициировала его получение через проблемного контрагента.
Это, возможно, как минимум в целях давления на бизнес риском ареста: для преступлений средней тяжести, к которым относится часть 1 статьи 173.3 УК (доход в крупном размере), арест применяется лишь при наличии особых обстоятельств, но для тяжких преступлений по части 2 той же статьи (организованная группа или особо крупный доход) арест возможен уже без этих дополнительных условий — достаточно одного подозрения.
А значит, любая компания, попавшая в разверстку ФНС по этому делу, рискует получить не только требование об уплате налога и пеней, но и визит оперативников с реальным риском избрания меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
Правоохранительная система привыкла работать с «громкими» делами: сначала арест и прессинг, потом разбирательство. Именно поэтому решение о добровольном уточнении обязательств сегодня — это не только налоговая экономия, но во многом и страховка от уголовного преследования с неочевидным исходом.
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