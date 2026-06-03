«Бумажный» НДС — налоговая петля для бизнеса

В середине апреля информационное пространство всколыхнула новость, которая заставила нервничать даже самых устойчивых финансистов. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Федеральная налоговая служба при содействии Генпрокуратуры объявили о раскрытии крупнейшей в истории России площадки «бумажного» НДС.

Масштаб цифр впечатляет и пугает: через сеть из 4,8 тыс. фирм-однодневок почти 40 тыс. предприятий реального сектора экономики — от строителей и продавцов топлива до клининговых компаний — получили фиктивные налоговые вычеты на сумму, превышающую 1,2 трлн рублей.

*Примечание от редакции: «Клерк» публиковал новости по этому громкому делу, подробности здесь и здесь.

По данным источников, в прошлом году возбуждено уголовное дело, правоохранители проводили обыски в офисах организаторов схемы, было арестовано более 50 человек. Настало время, когда налоговая начала массово приглашать «на ковер» руководителей компаний, попавших в цепочку.

Обычно вызов по «бумажному» НДС выглядит как рутина. Адвокаты и юристы регулярно представляют доверителей на рабочих встречах в налоговых инспекциях — это стандартная практика, когда инспектор высказывает предположения о недобросовестности того или иного контрагента. Такие встречи проходят по обычному уведомлению через ЭДО, как правило, один на один в кабинете инспектора.

Вам демонстрируют монитор с открытой программой АСК НДС, где можно увидеть воочию на каком «звене» случился «разрыв», все контрагенты и контрагенты ваших контрагентов подсвечены соответствующими цветами: зеленым — если фирма в глазах налоговой добросовестная, желтым — если к фирме есть вопросы и красным — если фирма отнесена к высокой степени риска.

Однако текущая кампания кардинально сломала этот привычный сценарий.

Автор этих строк лично присутствовал на одной из таких встреч в одной из московских инспекций. Увиденное напоминало скорее общественное порицание с рекомендациями, чем налоговый контроль. Когда мы вошли в здание налоговой, очередь была от входа: сначала всех записывали в списки, затем пригласили не в кабинет, а в актовый зал. К слову, в списках было под сотню компаний.

В зале присутствовало около 30 человек — представителей разных компаний. Такой подход глубоко нетипичен. Заместитель начальника инспекции без лишних предисловий обозначила тему: речь идет о той самой пресловутой площадке «бумажного» НДС, которую совместными усилиями ведомств недавно вскрыли.

Всем участникам было предложено «уточнить налоговые обязательства» — то есть подать уточненные декларации по НДС и добровольно уплатить налог вместе с пенями. Недвусмысленно намекнули на дальнейшее развитие ситуации с участием силовиков. По итогам встречи на руки всем выдали идентичные протоколы.