ИП предоставил уточненную декларацию по УСН после пополнения ЕНС: будет ли штраф

Повлияет ли положительное сальдо на штрафы
Неуплата или неполная уплата налога не признается правонарушением, если у налогоплательщика было положительное сальдо ЕНС со срока уплаты налога до решения о привлечении к ответственности. Размер средств должен быть достаточным для полной или частичной уплаты налога.
Тогда налогоплательщика освобождают от ответственности в части, которая соответствует положительному сальдо ЕНС. По письму ФНС от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561 правило действует в том числе при наличии умысла.
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Будет ли ответственность при подаче уточненной декларации после истечения срока подачи
В письме от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@ ФНС напомнила, что если уточненную декларацию предоставили после истечения срока подачи и уплаты, то ответственность не наступит при обстоятельствах из п. 4 ст. 81 НК:
Декларацию представили до того, как налогоплательщик узнал об обнаружении недоплаты налога либо о назначении выездной налоговой проверки. При этом у налогоплательщика на момент подачи документа должно быть положительное сальдо ЕНС. При расчете учитывают суммы, которые зачли в счет исполнения предстоящей обязанности.
Уточненную декларацию предоставили после выездной налоговой проверки, которая не обнаружила недоплату налога.
Инспекторы вправе освободить налогоплательщика от ответственности, даже если перечисленные условия не соблюдены. Это возможно, если за период с установленного срока уплаты налога до предоставления уточненной декларации у него было достаточное положительное сальдо.
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