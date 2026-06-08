ИП предоставил уточненную декларацию по УСН после пополнения ЕНС: будет ли штраф

Повлияет ли положительное сальдо на штрафы

Неуплата или неполная уплата налога не признается правонарушением, если у налогоплательщика было положительное сальдо ЕНС со срока уплаты налога до решения о привлечении к ответственности. Размер средств должен быть достаточным для полной или частичной уплаты налога.

Тогда налогоплательщика освобождают от ответственности в части, которая соответствует положительному сальдо ЕНС. По письму ФНС от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561 правило действует в том числе при наличии умысла.