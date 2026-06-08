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Стандартный вычет
Двойной стандартный вычет по НДФЛ при отказе одного родителя: когда это выгодно

Двойной стандартный вычет по НДФЛ при отказе одного родителя: когда это выгодно

Получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ за ребенка может каждый родитель или кто-то один из них в двойном размере.

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Кому и в каком размере положен двойной вычет по НДФЛ в 2026 году

Размер стандартного налогового вычета на 2026 год такой:

Основание

Одинарный вычет

Двойной вычет

На первого ребенка

1 400

2 800

На второго ребенка

2 800

5 600

На третьего и последующих детей

6 000

12 000

На ребенка-инвалида

12 000

24 000

Вычет предоставляют с месяца рождения ребенка и до конца года, в котором ему исполнится 18 лет или 24, если он – студент-очник. Для недееспособных детей ограничения по возрасту нет.

Для определения размера вычета учитывают очередность рождения детей. Если старший ребенок уже взрослый, а второй – школьник, то на второго одинарный вычет будет 2 800 руб. То есть для права на вычет учитывают всех детей, а не только тех, кто младше 18 лет.

Получить стандартный вычет по НДФЛ в двойном размере можно в таком случае:

  • родитель одинокий;

  • один родитель отказался от вычета в пользу другого родителя.

Двойной вычет по НДФЛ по договоренности между родителями

Для двойного вычета в случае отказа одного родителя должны совпасть такие условия:

  • оба родителя имеют официальный доход, облагаемый НДФЛ;

  • оба родителя в конкретном месяце имеют доход менее 450 тыс. рублей.

Родитель, который отказывается от вычета, должен написать заявление на имя работодателя другого родителя.

Если муж отказывается от вычета в пользу жены, он должен написать заявление на имя работодателя жены.

Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28537 прокомментировал предложение об отмене требования о заявлении об отказе. Чтобы отменить такое заявление, надо вносить поправки в НК.

Таким образом, для получения двойного вычета женщина должна предоставить в бухгалтерию заявление от отца ребенка о том, что он отказывается от вычета в ее пользу.

Однако одного заявления мало. Отказаться от вычета в чужую пользу можно только в том случае, если такое право на вычет у родителя есть. А для этого надо иметь зарплату, облагаемую НДФЛ, должна быть не больше лимита в 450 тыс. рублей.

Этот лимит надо подтверждать ежемесячно, считает Минфин.

В письме от 22.06.2016 № 03-04-05/36143 Минфин утверждает, что отказник не только должен написать заявление, но и ежемесячно приносить на работу своей супруги справку о своих доходах.

Как только его доход превысит лимит в 450 тыс. рублей, право на двойной вычет у его жены прекращается. Но одинарный вычет она продолжает получать дальше.

Если по какой-то причине работодатель мамы не предоставлял ей двойной вычет, то она по итогам года может подать декларацию 3-НДФЛ и заявить этот вычет там (письмо Минфина от 21.02.2024 № 03-04-05/15319).

Когда выгодно отказаться от вычета в пользу другого родителя

Ранее депутат давал совет, что выгодно отказаться от вычета в пользу того родителя, у которого зарплата выше.

На самом деле все с точностью до наоборот. При высокой зарплату лимит в 450 тыс. рублей достигается быстрее, а значит и право на вычет закончится быстро.

При более низкой зарплате вычет будут предоставлять большее количество месяцев, и общая сумма вычета будет больше.

Однако согласно разъяснениям Минфина, как только право на одинарный вычет у родителя-«отказника» заканчивается, у другого родителя заканчивается право на двойной вычет.

То есть получение двойного вычета одним из родителей по сумме равнозначно получения одинарного вычета каждым из родителей.

Пример двойного вычета по НДФЛ при отказе одного родителя

Пример Ивановых двое детей. У папы зарплата 150 тыс. руб., у мамы – 50 тыс. Папа написал заявление об отказе от вычета в пользу своей жены. Кроме заявления он ежемесячно предоставляет справку о своих доходах.

 Месяц

 

Иванов

Иванова

Январь 2026

Доход с начала года

160 000

50 000

Право на вычет

отказ

двойной

Размер вычета

8 400

НДФЛ

20 800

5 408

Февраль 2026

Доход с начала года

320 000

100 00

Право на вычет

отказ

двойной

Размер вычета

8 400

НДФЛ

20 800

5 408

Март 2026

Доход с начала года

480 000

150 000

Право на вычет

нет

одинарный

Размер вычета

4 200

НДФЛ

20 800

5 954

Таким образом, Иванова может получать двойной вычет только в январе и феврале, а в марте права на двойной вычет у нее уже нет, потому что доход ее мужа достиг лимит в 450 тыс. рублей. Начиная с марта, она будет получать вычет в одинарном размере. В октябре ее доход превысит 450 тыс. рублей и одинарный вычет прекратится.

Комментарии

1
  • M
    mon19880
    Главный бухгалтер

    А если родители небыли в браке, отца лешили родительских прав, какой документ нужен для двойного вычета на ребенка.

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