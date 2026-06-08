Двойной стандартный вычет по НДФЛ при отказе одного родителя: когда это выгодно

Кому и в каком размере положен двойной вычет по НДФЛ в 2026 году
Размер стандартного налогового вычета на 2026 год такой:
Основание
Одинарный вычет
Двойной вычет
На первого ребенка
1 400
2 800
На второго ребенка
2 800
5 600
На третьего и последующих детей
6 000
12 000
На ребенка-инвалида
12 000
24 000
Вычет предоставляют с месяца рождения ребенка и до конца года, в котором ему исполнится 18 лет или 24, если он – студент-очник. Для недееспособных детей ограничения по возрасту нет.
Для определения размера вычета учитывают очередность рождения детей. Если старший ребенок уже взрослый, а второй – школьник, то на второго одинарный вычет будет 2 800 руб. То есть для права на вычет учитывают всех детей, а не только тех, кто младше 18 лет.
Получить стандартный вычет по НДФЛ в двойном размере можно в таком случае:
родитель одинокий;
один родитель отказался от вычета в пользу другого родителя.
Двойной вычет по НДФЛ по договоренности между родителями
Для двойного вычета в случае отказа одного родителя должны совпасть такие условия:
оба родителя имеют официальный доход, облагаемый НДФЛ;
оба родителя в конкретном месяце имеют доход менее 450 тыс. рублей.
Родитель, который отказывается от вычета, должен написать заявление на имя работодателя другого родителя.
Если муж отказывается от вычета в пользу жены, он должен написать заявление на имя работодателя жены.
Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28537 прокомментировал предложение об отмене требования о заявлении об отказе. Чтобы отменить такое заявление, надо вносить поправки в НК.
Таким образом, для получения двойного вычета женщина должна предоставить в бухгалтерию заявление от отца ребенка о том, что он отказывается от вычета в ее пользу.
Однако одного заявления мало. Отказаться от вычета в чужую пользу можно только в том случае, если такое право на вычет у родителя есть. А для этого надо иметь зарплату, облагаемую НДФЛ, должна быть не больше лимита в 450 тыс. рублей.
Этот лимит надо подтверждать ежемесячно, считает Минфин.
В письме от 22.06.2016 № 03-04-05/36143 Минфин утверждает, что отказник не только должен написать заявление, но и ежемесячно приносить на работу своей супруги справку о своих доходах.
Как только его доход превысит лимит в 450 тыс. рублей, право на двойной вычет у его жены прекращается. Но одинарный вычет она продолжает получать дальше.
Если по какой-то причине работодатель мамы не предоставлял ей двойной вычет, то она по итогам года может подать декларацию 3-НДФЛ и заявить этот вычет там (письмо Минфина от 21.02.2024 № 03-04-05/15319).
Когда выгодно отказаться от вычета в пользу другого родителя
Ранее депутат давал совет, что выгодно отказаться от вычета в пользу того родителя, у которого зарплата выше.
На самом деле все с точностью до наоборот. При высокой зарплату лимит в 450 тыс. рублей достигается быстрее, а значит и право на вычет закончится быстро.
При более низкой зарплате вычет будут предоставлять большее количество месяцев, и общая сумма вычета будет больше.
Однако согласно разъяснениям Минфина, как только право на одинарный вычет у родителя-«отказника» заканчивается, у другого родителя заканчивается право на двойной вычет.
То есть получение двойного вычета одним из родителей по сумме равнозначно получения одинарного вычета каждым из родителей.
Пример двойного вычета по НДФЛ при отказе одного родителя
Пример Ивановых двое детей. У папы зарплата 150 тыс. руб., у мамы – 50 тыс. Папа написал заявление об отказе от вычета в пользу своей жены. Кроме заявления он ежемесячно предоставляет справку о своих доходах.
Месяц
Иванов
Иванова
Январь 2026
Доход с начала года
160 000
50 000
Право на вычет
отказ
двойной
Размер вычета
–
8 400
НДФЛ
20 800
5 408
Февраль 2026
Доход с начала года
320 000
100 00
Право на вычет
отказ
двойной
Размер вычета
–
8 400
НДФЛ
20 800
5 408
Март 2026
Доход с начала года
480 000
150 000
Право на вычет
нет
одинарный
Размер вычета
–
4 200
НДФЛ
20 800
5 954
Таким образом, Иванова может получать двойной вычет только в январе и феврале, а в марте права на двойной вычет у нее уже нет, потому что доход ее мужа достиг лимит в 450 тыс. рублей. Начиная с марта, она будет получать вычет в одинарном размере. В октябре ее доход превысит 450 тыс. рублей и одинарный вычет прекратится.
Комментарии1
А если родители небыли в браке, отца лешили родительских прав, какой документ нужен для двойного вычета на ребенка.