Двойной стандартный вычет по НДФЛ при отказе одного родителя: когда это выгодно

Двойной вычет по НДФЛ по договоренности между родителями

Для двойного вычета в случае отказа одного родителя должны совпасть такие условия:

оба родителя имеют официальный доход, облагаемый НДФЛ;

оба родителя в конкретном месяце имеют доход менее 450 тыс. рублей.

Родитель, который отказывается от вычета, должен написать заявление на имя работодателя другого родителя.

Если муж отказывается от вычета в пользу жены, он должен написать заявление на имя работодателя жены.

Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28537 прокомментировал предложение об отмене требования о заявлении об отказе. Чтобы отменить такое заявление, надо вносить поправки в НК.

Таким образом, для получения двойного вычета женщина должна предоставить в бухгалтерию заявление от отца ребенка о том, что он отказывается от вычета в ее пользу.

Однако одного заявления мало. Отказаться от вычета в чужую пользу можно только в том случае, если такое право на вычет у родителя есть. А для этого надо иметь зарплату, облагаемую НДФЛ, должна быть не больше лимита в 450 тыс. рублей.

Этот лимит надо подтверждать ежемесячно, считает Минфин.

В письме от 22.06.2016 № 03-04-05/36143 Минфин утверждает, что отказник не только должен написать заявление, но и ежемесячно приносить на работу своей супруги справку о своих доходах.

Как только его доход превысит лимит в 450 тыс. рублей, право на двойной вычет у его жены прекращается. Но одинарный вычет она продолжает получать дальше.

Если по какой-то причине работодатель мамы не предоставлял ей двойной вычет, то она по итогам года может подать декларацию 3-НДФЛ и заявить этот вычет там (письмо Минфина от 21.02.2024 № 03-04-05/15319).