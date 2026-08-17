НДС — самый сложный налог. Обсудим споры о нем с ФНС

Механизм контроля вычетов через АСК НДС-2

Сопоставление счетов-фактур между участниками сделок. Если счет-фактура, зафиксированный в книге покупок у покупателя, отсутствует в книге продаж у поставщика, это сигнализирует о разрыве в цепочке документооборота.

Анализ цепочки поставок. АСК НДС-2 не ограничивается проверкой прямых контрагентов — она анализирует всю цепочку движения товаров или услуг. Это позволяет выявлять «транзитеров» (посредников, не добавляющих ценности) и фирмы-однодневки, которые часто используются для налоговых махинаций.

Автоматическая камеральная проверка деклараций. Как только декларация подана, система сразу приступает к ее проверке. Если обнаруживаются расхождения, АСК НДС-2 присваивает декларации один из трех уровней риска: высокий, средний или низкий.