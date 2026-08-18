Реформа процедуры банкротства: что изменилось в 2026 году

Изменения

Как следует из пояснений к законопроекту во втором чтении, «документ стал носить совершенно отчетливый характер, направленный на восстановление платежеспособности предприятий, сохранение предприятий от конкурсного производства, от распродажи активов, сохранение трудовых коллективов и соблюдение баланса прав и интересов за счет введения процедуры санации и финансовой реструктуризации, а также за счет повышения ответственности арбитражных управляющих...».

Исходя из данного вектора, мы видим следующие изменения:

1. Появляется внесудебная санация. Т. е., кредитор и должник смогут урегулировать ситуацию, не прибегая к процедуре несостоятельности. При соблюдении условий соглашение о внесудебной санации нельзя будет оспорить в суде. Одно из требований — участник не должен быть аффилирован с должником, а его требования не должны превышать 20%. Также необходимо, чтобы сведения о соглашении были публично раскрыты.

2. Комплексной санации — также новая процедура, которую будет утверждать суд. Срок проведения не должен превышать четыре года, при этом его можно продлить еще на два года.

Этот механизм предназначен для крупных должников со стоимостью активов от 1 млрд руб. Условия такой санации будут действовать на всех кредиторов, в том числе на несогласных с ними. Для реализации этого механизма потребуется поддержка независимых кредиторов, на которых приходится более 50% обязательств без учета санкций и процентов.

3. Следующая новая процедура – реструктуризация долгов юридического лица. Данная процедура становится приоритетной. Она направлена на восстановление платежеспособности юридических лиц, урегулирование задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации. Заявление о введение процедуры может быть направлено в суд как самим должником, так и кредиторами, равно, как и заявление о банкротстве.

4. Появляется новый вид управляющих — антикризисный управляющий. Именно он и будет заниматься процедурой реструктуризации долгов.

5. Создается регистр арбитражных управляющих — централизованная база, которую ведет госорган. Арбитражным управляющим может быть только тот, кто включен в данную базу (внесен в регистр).

6. Вводится деление СРО на 3 группы в зависимости от размера компенсационного фонда. Логика в то, что что арбитражные управляющие — члены СРО каждой группы могут быть утверждены только в делах о банкротстве должников соответствующей группы.

7. Изменяется (существенно увеличивается) размер вознаграждения арбитражных управляющих, а также изменяются проценты по вознаграждению конкурсного управляющего (от суммы удовлетворенных требований кредиторов). Отдельно определяются проценты для антикризисных управляющих с развилкой на наличие или отсутствие полномочий руководителя.

8. Уточняется порядок дисквалификации арбитражных управляющих.

9. Ограничен срок деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве. Он составит девять месяцев.

10. При реализации имущества должника разрешены аукционы с плавающим ценообразованием. Торги смогу проводить не только на повышение, но и на понижение.

Изменений много. Можно даже сказать, что изменяется система банкротства РФ. Основной вектор изменений — это восстановить платежеспособность компании, а не обанкротить ее. Полагаю, что предложенные изменения отразятся и на подходах управляющих, сделав их деятельность более прозрачной, а ответственность более ощутимой.

Увеличение суммы вознаграждения также должно мотивировать управляющих не формально подходить к процедуре, а более конструктивно. Безусловно, будет переходный период, пока все адаптируются к изменениям. Но, заданный вектор достаточно интересен.