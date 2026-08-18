Наследование бренда и патента в 2026 году: новые риски и разъяснения Верховного Суда

Общий порядок наследования и особенности ИС как объекта наследования

По общему правилу, патенты и товарные знаки включаются в наследственную массу на тех же основаниях, что и привычные вещи — квартиры или автомобили. Здесь действует единый механизм правопреемства:

Есть завещание — активы достаются тем, кого в нем указали.

Нет завещания — вступает в силу очередность наследников по ГК.

Звучит просто, но на деле все сложнее. В отличие от материальных объектов, наследование патентов или брендов имеет свои особенности, о которых важно знать заранее.

Товарный знак становится отдельным объектом наследования, только если он оформлен на физлицо или ИП. Если правообладатель — ООО, то наследуется не сам знак, а доля в компании. Это принципиально разные вещи.

Верховный Суд в своих разъяснениях обращает внимание на важную деталь: срок действия товарного знака — 10 лет, и он может истечь раньше, чем наследник успеет вступить в права. В завещании рекомендуется поручать исполнителю завещания подать заявление о продлении охраны товарного знака еще до открытия наследства, чтобы товарный знак не аннулировали. Аналогичная ситуация и с патентом, его могут аннулировать даже раньше срока из-за неуплаты пошлины за поддержание.

Практика:

Изобретатель Ю.А. Филиппов скончался 16.11.2011 года. К моменту его кончины патент уже числился «мертвым», действие прекратили еще 21.04.2011 года из-за неоплаченной пошлины. Нотариус отказал наследникам, и это логично: умершему уже не принадлежал охраняемый объект, передавать было нечего.

Однако, когда родственники восстановили статус патента, они столкнулись со вторым барьером: нотариат заявил, что восстановление проведено с опозданием, а именно после смерти владельца.

Тут вмешался Суд по интеллектуальным правам, расставив точки над «i». Судьи пояснили: в наследственную массу входят не только действующие активы, но и возможности, которыми обладал покойный. Поскольку при жизни Филиппов имел законное право ходатайствовать о восстановлении, это право перешло к его преемникам как часть нематериального наследства. Задача нотариуса заключалась в том, чтобы узаконить именно это правомочие.

Если бы свидетельство было выдано на право на восстановление, то все дальнейшие манипуляции наследников (подача заявлений, уплата пошлин) считались бы абсолютно правомерными, что сняло бы все споры задним числом.

Если в завещании не описан порядок использования патента или товарного знака, наследник вправе использовать его любым законным способом. Однако если вы хотите сохранить бизнес-модель, вы обязаны прописать в завещании завещательный отказ или завещательное возложение.

Например, «обязать наследника использовать товарный знак только для производства товаров группы Х».

В завещании на патент или товарный знак можно прописать завещательный отказ или завещательное возложение. Источник: Лирейт

Также стоит учитывать, что если патент переходит к двум и более наследникам, они становятся сонаследниками и совладельцами исключительного права. К отношениям сонаследников применяются правила ГК о совладельцах патента.

Если один из наследников хочет использовать изобретение сам, например, создать производство, а другой хочет только продать лицензию, возникает конфликт. ВС РФ разъяснил, что при недостижении согласия между сонаследниками порядок владения и пользования исключительным правом определяется судом. Доходы от совместного использования патента, например, роялти от лицензии, должны распределяться соразмерно наследственным долям, если иное не установлено соглашением.

Если при вашем бизнесе есть дорогой патент или портфель товарных знаков, в завещании крайне желательно назначить профессионального управляющего, а именно юриста или патентного поверенного, который на период переоформления наследства до года фактически управлял бы активом: платил пошлины, следил за использованием, уведомлял лицензиатов. Только так можно обеспечить безопасность актива.