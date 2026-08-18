Наследование бренда и патента в 2026 году: новые риски и разъяснения Верховного Суда

В этой статье разберу, как сейчас обстоят дела с наследованием интеллектуальной собственности, опираясь на обзор судебной практики Верховного Суда № 1 за 2026 год и более ранние разъяснения.
Общий порядок наследования и особенности ИС как объекта наследования
По общему правилу, патенты и товарные знаки включаются в наследственную массу на тех же основаниях, что и привычные вещи — квартиры или автомобили. Здесь действует единый механизм правопреемства:
Есть завещание — активы достаются тем, кого в нем указали.
Нет завещания — вступает в силу очередность наследников по ГК.
Звучит просто, но на деле все сложнее. В отличие от материальных объектов, наследование патентов или брендов имеет свои особенности, о которых важно знать заранее.
Товарный знак становится отдельным объектом наследования, только если он оформлен на физлицо или ИП. Если правообладатель — ООО, то наследуется не сам знак, а доля в компании. Это принципиально разные вещи.
Верховный Суд в своих разъяснениях обращает внимание на важную деталь: срок действия товарного знака — 10 лет, и он может истечь раньше, чем наследник успеет вступить в права. В завещании рекомендуется поручать исполнителю завещания подать заявление о продлении охраны товарного знака еще до открытия наследства, чтобы товарный знак не аннулировали. Аналогичная ситуация и с патентом, его могут аннулировать даже раньше срока из-за неуплаты пошлины за поддержание.
Практика:
Изобретатель Ю.А. Филиппов скончался 16.11.2011 года. К моменту его кончины патент уже числился «мертвым», действие прекратили еще 21.04.2011 года из-за неоплаченной пошлины. Нотариус отказал наследникам, и это логично: умершему уже не принадлежал охраняемый объект, передавать было нечего.
Однако, когда родственники восстановили статус патента, они столкнулись со вторым барьером: нотариат заявил, что восстановление проведено с опозданием, а именно после смерти владельца.
Тут вмешался Суд по интеллектуальным правам, расставив точки над «i». Судьи пояснили: в наследственную массу входят не только действующие активы, но и возможности, которыми обладал покойный. Поскольку при жизни Филиппов имел законное право ходатайствовать о восстановлении, это право перешло к его преемникам как часть нематериального наследства. Задача нотариуса заключалась в том, чтобы узаконить именно это правомочие.
Если бы свидетельство было выдано на право на восстановление, то все дальнейшие манипуляции наследников (подача заявлений, уплата пошлин) считались бы абсолютно правомерными, что сняло бы все споры задним числом.
Если в завещании не описан порядок использования патента или товарного знака, наследник вправе использовать его любым законным способом. Однако если вы хотите сохранить бизнес-модель, вы обязаны прописать в завещании завещательный отказ или завещательное возложение.
Например, «обязать наследника использовать товарный знак только для производства товаров группы Х».
Также стоит учитывать, что если патент переходит к двум и более наследникам, они становятся сонаследниками и совладельцами исключительного права. К отношениям сонаследников применяются правила ГК о совладельцах патента.
Если один из наследников хочет использовать изобретение сам, например, создать производство, а другой хочет только продать лицензию, возникает конфликт. ВС РФ разъяснил, что при недостижении согласия между сонаследниками порядок владения и пользования исключительным правом определяется судом. Доходы от совместного использования патента, например, роялти от лицензии, должны распределяться соразмерно наследственным долям, если иное не установлено соглашением.
Если при вашем бизнесе есть дорогой патент или портфель товарных знаков, в завещании крайне желательно назначить профессионального управляющего, а именно юриста или патентного поверенного, который на период переоформления наследства до года фактически управлял бы активом: платил пошлины, следил за использованием, уведомлял лицензиатов. Только так можно обеспечить безопасность актива.
Процедура наследования товарных знаков и патентов
Процедура не сильно сложнее оформления квартиры, но требует внимания к срокам и специфическим документам. Выглядит она так:
Успеть к нотариусу в первые 6 месяцев после смерти наследодателя.
Собрать две группы документов: стандартные (смерть, родство, завещание) и специальные — подтверждение прав на ИС (патенты, свидетельства, выписки из реестров).
Получить у нотариуса свидетельство и сразу идти в Роспатент, чтобы официально переоформить права на себя, оплатив пошлину.
Что изменилось недавно и о чем важно помнить
До 2023 года наследник товарного знака обязательно должен был стать ИП или продать товарный знак в течение года. Сейчас наследником может быть просто физлицо. Но расслабляться не стоит.
Закон строго следит, чтобы бренды «работали». Если в течение трех лет не использовать ТЗ, его могут аннулировать по заявлению третьих лиц. А с осени 2026 года контроль ужесточается: Роспатент будет требовать письменное подтверждение, что вы действительно намерены использовать обозначение.
Получили товарный знак по наследству — у вас ровно 3 года на практическое применение, иначе нематериальный актив могут отобрать конкуренты.
С патентом проще: использовать не обязательно, достаточно платить пошлины за поддержание. Получили патент — просто следите за платежами, использовать разработку можно когда угодно.
Как избежать споров между наследниками
Если у вас несколько детей и супруг(а), и объект достается им в равных долях, практика говорит о том, что конфликт неизбежен. Самый надежный способ избежать споров — составить подробное завещание, в котором четко указано, какой именно объект интеллектуальной собственности и кому переходит.
Суды регулярно сталкиваются со спорами именно из-за неясности в документах. А еще многие просто игнорируют патенты и товарные знаки как активы при составлении завещания. Это зря, потому что объекты ИС — это реальные деньги, источники пассивного дохода, которые могут приносить пользу десятилетиями. Не стоит упускать их из виду.
Что нового в обзоре судебной практики ВС № 1 за 2026 год
В обзоре появилось важное процессуальное разъяснение. Речь идет о ситуации, когда обладатель патента или товарного знака умирает до вынесения судебного решения или в процессе разбирательства.
Судья имеет право заменить умершего ответчика на его наследника, даже если иск был подан уже после смерти правообладателя.
Это разъяснение ВС дал в рамках дела № 300-ЭС25-6531, рассмотренного Судебной коллегией по экономическим спорам.
Расскажу подробнее об этом деле. Истец подал иск о досрочном аннулировании товарного знака. Ответчик-предприниматель умер до того, как иск попал в суд. В процессе разбирательства Роспатент зафиксировал переход прав к наследнице.
СИП произвел замену стороны на наследницу.
Кассация отменила замену, указав, что иск предъявлен к лицу, утратившему правоспособность, а значит, процессуальное правопреемство невозможно.
ВС отменил кассационное определение и поддержал первую инстанцию. Суд указал, что отказ в замене ответчика фактически блокирует доступ истца к правосудию, поскольку на момент подачи иска реестр Роспатента еще не отражал наследника как правообладателя, а подача иска напрямую к наследнику была невозможна из-за отсутствия формальных реестровых сведений.
Делаем вывод, что исключительное право переходит к наследнику в день открытия наследства, а не в момент государственной перерегистрации. Регистрация в Роспатенте всего лишь подтверждает право, а не создает его заново.
Здесь важно отметить, что наследник, который не зарегистрировал переход прав в Роспатенте, не может законно распоряжаться наследуемым объектом.
Выводы
Патенты и товарные знаки наследуются по тем же правилам, что и недвижимость, транспорт или банковские вклады — на основании завещания или по закону.
Без записи в Роспатенте наследник не может распоряжаться объектом, но само право возникает с даты смерти владельца.
Товарный знак или патент могут прекратить действие до того, как наследник вступит в права. В завещании лучше назначить душеприказчика, который оперативно оплатит пошлины за продление.
Если патентообладателем являлось ООО, то наследуется не сам патент, а доля в уставном капитале компании. Исключительное право остается за юрлицом.
Если патент аннулирован при жизни автора из-за неуплаты, но срок на восстановление не истек, наследники получают не патент, а право на его восстановление. Нотариус обязан выдать свидетельство именно на это правомочие.
С 2023 года наследником ТЗ может быть любое физическое лицо (статус ИП не обязателен). Однако с сентября 2026 года ужесточается контроль: требуется декларация о намерении использовать знак, а трехлетний период неиспользования влечет досрочное аннулирование охраны.
Для патентов отсутствует требование об обязательном использовании, однако наследник должен ежегодно вносить госпошлину за поддержание охранного документа в силе. Пропуск платежа ведет к досрочному прекращению действия охраны.
Верховный Суд подтвердил: суд вправе заменить умершего ответчика на наследника, даже если иск подали после смерти владельца. Главное — не формальный момент подачи иска, а наличие перехода прав по существу.
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