Утренний бухгалтер № 6194. За несообщение об утечке данных можно получить штраф до 3 млн руб.

Юрист напомнила, чем грозит несообщение Роскомнадзору об утечке данных.
Как перейти с 1С:УПП на 1С:ERP без стресса и автоматизировать управленческую отчетность, узнаете здесь.
Первую зарплату можно выплатить спустя месяц работы — Роструд поддержал работодателя.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
Работодатель не может направлять сотрудника на диспансеризацию в выходной день без согласия.
Региональное УФНС рассказало о рисках при переводе по номеру телефона.
👾 Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач
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Разборы законов
— Электронные перевозочные документы: как работать с 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026 года бумажные транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы уходят в прошлое. Электронный формат становится обязательным для всех участников перевозки — не только для перевозчиков, но и для грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов. Разбираем, что меняется, кому подключаться и как не ошибиться.
— Законно ли на испытательном сроке снижать работнику зарплату. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, можно ли устанавливать пониженную зарплату на испытательном сроке, как законно мотивировать нового сотрудника и что делать, если работник заболел во время испытания.
— Цифровой рубль: главные отличия от безналичного рубля и криптовалюты в 2026 году
Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты согласно последним данным.
— Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Разобрали, как взаимодействовать с налоговым органом в процессе выездной налоговой проверки от первого требования до итоговых актов.
— Нужно ли платить НДФЛ при переводе денег между родственниками в 2026 году
Снимать наличные не всегда удобно, а сделать подарок члену семьи хочется. Перевод на карту — проще, но многих пугает налог. Разбираем на реальных ситуациях, есть НДФЛ с подаренных денег или нет.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро, юаня на 19 августа 2026 года
2 Депутаты предложили отменить плату за эвакуацию и штрафстоянки
3 Строительные СРО могут получить механизм обжалования закупок
4 Что можно продавать садоводам без НДФЛ и регистрации бизнеса
5 С 1 сентября 2026 года системно значимые банки начнут проводить операции с цифровыми рублями
6 Эксперты назвали признаки из-за которых ФНС может заподозрить подмену трудовых отношений
7 Большинство россиян считает свои доходы недостаточными для комфортной жизни
8 Дагестан получит полмиллиарда рублей на компенсации жителям после весенних наводнений в 2026 году
9 Самозапрет не работает для поручительства — депутаты предлагают новый механизм
10 Депутаты предлагают распространить налоговый «кешбэк» 7% НДФЛ на все малообеспеченные семьи с 2027 года
11 Роструд: первая зарплата через месяц работы — это законно
12 ВТБ в Таиланде запустил оплату по QR-коду с автоматической конвертацией рублей
13 Добровольные перечисления предпринимателей в 2026 году превысили сборы от сверхприбыли — эксперт считает, что это не заменит налоги
14 Как работает минимальная пенсия в 2026 году: разбираем систему доплат до регионального минимума. Выпуск № 105 подкаста «Налоговое утро»
15 Почти 40% мощностей российских НПЗ оказались в простое
16 Россияне смогут открывать кошельки для цифровых рублей через мобильные приложения банков
17 Можно ли установить испытательный срок при переименовании должности: ответ Роструда
18 57% молодых предпринимателей выбирают запускать бизнес в одиночку
19 Каждый десятый торговый центр в России может закрыться или сменить профиль до 2027 года
20 СФР может не принять отчет, подписанный старой КЭП, начиная с 1 сентября 2026 года
21 Юрист предупредила о штрафе до 3 млн рублей за несообщение об утечке данных
22 Депутаты предлагают повысить лимит доходов для самозанятых
23 Лучший вебинар месяца по нейросетям: повтор для бухгалтеров — сегодня в 13:00
24 Юрист предупредил работодателей о штрафах за незаконные выговоры
25 ФНС разъяснила, когда жителям новых регионам придется платить налог на имущество и земельный налог
26 Аванс на УСН с НДС, а отгрузка на АУСН: эксперт пояснила, как выставлять УПД
27 Слуцкий предложил заменить трудовых мигрантов роботами
28 Что первично: спецоценка условий труда или оценка профессиональных рисков?
29 Эксперт предупредил экс-директоров о риске отвечать по долгам компании
30 Банки получат возможность апгрейдить карты «Мир» до премиальных без перевыпуска
31 Компании сокращают рост зарплат и делают ставку на повышение эффективности в 2026 году. Эксперт дала советы, как найти баланс
32 Почему россияне боятся акций и золота: эксперт назвал главные барьеры для инвестиций
33 Банк России установит лимит на пополнение кошельков с цифровыми рублями
34 Минпромторг: бизнес заплатит 22,7 млрд рублей в год на технологический сбор
35 Банкоматов в России становится все меньше, наличные выдают другим способом
36 Налоговики рассказали о рисках при переводе по номеру: банк может отказать в проведении операции
37 💸 Перевод денег родственнику: когда НДФЛ не будет
38 ФНС разъяснила правила налогообложения российских участников МГК в 2026 году
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40 Путин: власти помогут с восстановлением логистики и складов после атак БПЛА
41 Новак назвал главную задачу российской экономики
42 Союз торговых центров опроверг прогнозы о массовом закрытии объектов
43 Роструд пояснил, почему нельзя принудительно учить сотрудников в выходные
44 Путин поручил выделить регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией дополнительные 100 млрд рублей
45 Силуанов: 43 региона полностью избавились от рыночной задолженности
46 Мошенники адаптировали схемы под интересы школьников: Ozon Банк назвал самые опасные ловушки
47 Рост потребительского спроса станет основным драйвером экономического развития – Новак
48 Российский рынок ИИ может дать нового миллиардера для списка Forbes
49 В России могут ограничить экспорт ароматических углеводородов из-за дефицита сырья
50 Сегодня в 18:00 — повтор лучшего вебинара месяца по нейросетям для бухгалтеров
51 Письмо Минфина: включать ли в базу по страховым взносам расходы на страхование командированного работника на время перелета
Мероприятия
Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027
Дата проведения: 20 августа, четверг
Работа бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 21 августа, пятница
Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов
Дата проведения: 25 августа, вторник
Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок
Дата проведения: 25 августа, вторник
Построение и расчет юнит-экономики. Онлайн-встреча с экспертом Екатериной Барсуковой
Дата проведения: 25 августа, вторник
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— Утренний бухгалтер № 6193. С 1 сентября СФР не будет принимать отчеты, если их подписали старой КЭП
С 1 сентября СФР начнет работать новое требование к КЭП: в сертификате должен быть указан параметр «Согласование ключей». При отсутствии этого реквизита отчетность могут не принять.
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В 2026 году проиндексируют и страховые, и социальные пенсии: страховые выплаты вырастут на 7,6% с 1 января, а социальные — на 6,8% с 1 апреля. В чем между ними разница, как формируется сумма каждой выплаты и какие условия влияют на то, какой вид пенсии назначат именно вам.
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Разбираемся, как правильно учесть расходы на капитальный ремонт и не получить претензии от проверяющих? В статье — понятный алгоритм, как отличить капитальный ремонт от текущего и понять, нужно ли капитализировать затраты. Разберем ключевые нормы, покажем, когда затраты становятся самостоятельным инвентарным объектом, а когда их сразу списывают в расходы.
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— Истребование документов вне рамок проверки: предоставлять или нет
Разбираемся, как реагировать на истребование документов вне рамок проверки, чтобы не получить штрафы по ст. 126 и ст. 129.1 НК. Дадим четкие критерии, по которым можно отличить законный запрос по конкретной сделке от неправомерного сбора данных, а также готовые шаблоны действий — с упором на практику 2026 года и особенности работы самозанятых и селлеров.
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Организация на УСН с НДС планирует ввезти оборудование в Белоруссию. Рассказываем, как подтвердить нулевую ставку НДС и исчислить налоги.
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Разбираемся, что такое консалтинг, как его использовать с пользой и не попасть в ловушки. Уделим внимание учету расходов в 2026 году: рассказываем, как включить консультации в затраты на УСН и избежать вопросов от налоговой. Плюс — типичные ошибки и готовые примеры из практики.
— Влияет ли временная регистрация на сдачу отчетности ИП
ИП оформил временную регистрацию в другом городе, где фактически осуществляет деятельность. Влияет ли это на сдачу отчетности?
— Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года
Что изменится в российских школах с 1 сентября 2026 года: новые предметы, обновление программ, домашние задания, учебники и другие нововведения.
— Как продлить декрет: законные способы оформления отпуска по уходу за ребенком
Помимо отпуска по беременности и родам, работники вправе получать и другие пособия по уходу за ребенком. Рассказываем, какие варианты отдыха можно оформить по закону.
— С 1 сентября отчеты в СФР надо подписывать только новой КЭП. 🔑«Ночной бухгалтер» № 2244
Проверьте свою электронную подписью Там должен быть параметр «Согласование ключей» (keyAgreement).
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Резюме
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