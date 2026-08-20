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🔴 Бесплатный вебинар:Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027
Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6194. За несообщение об утечке данных можно получить штраф до 3 млн руб.

Компании обязаны сообщать об утечке данных в Роскомнадзор в течение 24-х часов.

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Юрист напомнила, чем грозит несообщение Роскомнадзору об утечке данных.

Как перейти с 1С:УПП на 1С:ERP без стресса и автоматизировать управленческую отчетность, узнаете здесь.

Первую зарплату можно выплатить спустя месяц работы — Роструд поддержал работодателя.

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Работодатель не может направлять сотрудника на диспансеризацию в выходной день без согласия.

Региональное УФНС рассказало о рисках при переводе по номеру телефона.

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15 Почти 40% мощностей российских НПЗ оказались в простое

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21 Юрист предупредила о штрафе до 3 млн рублей за несообщение об утечке данных

22 Депутаты предлагают повысить лимит доходов для самозанятых

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Мероприятия

Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027

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Дата проведения: 25 августа, вторник

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Дата проведения: 25 августа, вторник

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С 1 сентября отчеты в СФР надо подписывать только новой КЭП. 🔑«Ночной бухгалтер» № 2244

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Вакансии

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Резюме

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