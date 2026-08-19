Роструд пояснил, почему нельзя принудительно учить сотрудников в выходные
Работодатель не вправе без согласия направлять сотрудника на диспансеризацию в его выходной.
У работника скользящий график, выходной может быть в любой день на неделе. Начальник отправляет его в выходной день то на учебу, то на диспансеризацию.
Есть ли у работодателя такое право, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Такого права у работодателя нет, поскольку привлекать сотрудника к работе в выходной день без письменного согласия он вправе только в случаях, установленных законом.
Направление работника на учебу или прохождение диспансеризации к таким случаям не относится», — ответил Роструд.
В выходной день работник свободен от выполнения трудовых обязанностей (ст. 106 ТК). Выходные дни относятся к времени отдыха (ст. 107 ТК).
Без согласия работника можно вызвать в выходной в таких случаях (ч. 3 ст. 113 ТК):
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения их последствий;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя;
для выполнения работ из-за чрезвычайного или военного положения, неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.
Комментарии1
так не обученный сотрудник - это же катастрофа!
не по своей же прихоти все эти учёбы и повышения квалификации нужны? требуют! Не будет пройдено - катастрофа
Кстати, по факту можешь и не учиться. Сама учёба не нужна никому, ни работодятелу, ни работнику, ни кому-либо ещё. Нужна отметка, что обучение пройдено.