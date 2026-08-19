Роструд пояснил, почему нельзя принудительно учить сотрудников в выходные

Работодатель не вправе без согласия направлять сотрудника на диспансеризацию в его выходной.

У работника скользящий график, выходной может быть в любой день на неделе. Начальник отправляет его в выходной день то на учебу, то на диспансеризацию.

Есть ли у работодателя такое право, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Такого права у работодателя нет, поскольку привлекать сотрудника к работе в выходной день без письменного согласия он вправе только в случаях, установленных законом. Направление работника на учебу или прохождение диспансеризации к таким случаям не относится», — ответил Роструд.

В выходной день работник свободен от выполнения трудовых обязанностей (ст. 106 ТК). Выходные дни относятся к времени отдыха (ст. 107 ТК).

Без согласия работника можно вызвать в выходной в таких случаях (ч. 3 ст. 113 ТК):