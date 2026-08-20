Как уволить сотрудника, который не выходит на работу: пошаговый порядок

Как оформить увольнение
Увольнение за прогул — крайняя мера дисциплинарного взыскания. Ее проводят при соблюдении положений ст. 193 ТК.
Для оформления необходимо:
Составить акт об отсутствии на рабочем месте в произвольной форме. В документе указывают: кто, когда и сколько времени отсутствовал на рабочем месте. Акт должны подписать не менее двух свидетелей из числа сотрудников предприятия. Его можно заменить другим документом – докладной или служебной запиской.
Отправить сотруднику уведомление, если отсутствие длительное. Его направляют
заказным письмом с уведомлением о вручении. В текст включают просьбу явиться на рабочее место и объяснить причину отсутствия.
Получить объяснение сотрудника и рассмотреть пояснения. Отсутствующий должен написать объяснительную записку и приложить подтверждающие документы. Объяснение рассматривает руководитель. Увольнение возможно, если отсутствие произошло по неуважительной причине. Если сотрудник отказывается давать пояснения, необходимо составить акт с подписями двух и более свидетелей.
Издать приказ об увольнении. Сотрудник должен ознакомиться с приказом в течение трех рабочих дней. Если он отказывается ставить подпись об ознакомлении, необходимо составить акт.
Сделать запись в трудовую книжку. Работнику с электронной трудовой книжкой необходимо выдать справку по форме СТД-Р. А в бумажную книжку — внести запись об увольнении
Выдать документы и рассчитаться с сотрудником. В день увольнения сотруднику выплачивают все причитающиеся суммы.
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Какие особенности учесть при увольнении на испытательном сроке
Увольнение на испытательном сроке по инициативе работодателя возможно при неудачном прохождении испытания. При этом необходимо предупредить работника о предстоящем факте за 3 дня по ст. 71 ТК. В уведомлении должны содержаться основание увольнения, дата расторжения договора.
Доказательствами неудачного прохождения испытательного срока могут служить:
акты о неудовлетворительном качестве продукции;
служебные записки и докладные начальников и прочих служащих о неудовлетворительном качестве работы;
протоколы заседания комиссии по обсуждению итогов испытательного срока;
отчеты работника о результатах его деятельности.
Для увольнения за непрохождение испытательного срока сотрудник должен перестать справляться с обязанности до невыхода на работу.
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