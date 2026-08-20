Как уволить сотрудника, который не выходит на работу: пошаговый порядок

Какие особенности учесть при увольнении на испытательном сроке

Увольнение на испытательном сроке по инициативе работодателя возможно при неудачном прохождении испытания. При этом необходимо предупредить работника о предстоящем факте за 3 дня по ст. 71 ТК. В уведомлении должны содержаться основание увольнения, дата расторжения договора.

Доказательствами неудачного прохождения испытательного срока могут служить:

акты о неудовлетворительном качестве продукции;

служебные записки и докладные начальников и прочих служащих о неудовлетворительном качестве работы;

протоколы заседания комиссии по обсуждению итогов испытательного срока;

отчеты работника о результатах его деятельности.

Для увольнения за непрохождение испытательного срока сотрудник должен перестать справляться с обязанности до невыхода на работу.