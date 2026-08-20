7 причин, по которым инвесторы отказывают даже хорошему бизнесу

Но деньги остаются дорогими: ключевая ставка даже после серии снижений составляет 14% годовых, а уровень одобрения кредитных заявок малого бизнеса опустился до 56%, то есть минимума с октября 2025 года по индексу RSBI.
Найти источник финансирования сегодня проще, чем доказать, что проект действительно к нему готов.
Главная сложность даже не в том, где найти финансирование, а в том, чтобы доказать инвестору, что бизнес сможет эффективно использовать привлеченные деньги и выполнить обязательства.
О том, из-за чего проекты чаще всего не проходят отбор, рассказываем в статье.
1. У предпринимателя есть идея, но пока нет бизнеса
Системной выручки нет, зато есть вера в то, что идея сработает, и догадки о том, как должен работать рынок. Иногда есть продукт и первые клиенты, но дальше прогноза бизнес не продвинулся: денежный поток так и не стал регулярным.
Инвестиции в работающий малый бизнес устроены иначе, чем венчурные. Венчурный инвестор вкладывается ради потенциальной капитализации через несколько лет и заранее принимает, что часть проектов не выстрелит. Частный инвестор дает деньги на закупку товара или оборудование и рассчитывает на возврат, поэтому ему нужен понятный источник платежей уже сейчас.
Первые продажи не говорят об устойчивости бизнеса. Для инвестора важнее другое — насколько они системны: возвращаются ли клиенты, повторяет ли команда показатели по продажам, и может ли масштабироваться без постоянного стороннего финансирования.
2. Новые инвестиции нужны для решения старых проблем
Испорченная кредитная история и закредитованность настораживают любого инвестора, особенно когда понятно, что новый капитал уйдет на закрытие старых обязательств. Таких заявок много: предприниматели годами перекредитовываются, а нагрузка остается прежней.
Рефинансирование само по себе никого не пугает: заменить дорогие обязательства дешевыми и высвободить деньги, — это здоровая логика. Вопрос в том, что изменится после привлечения средств. Рабочих сценариев три: бизнес начинает больше зарабатывать, меньше тратить либо улучшает структуру обязательств. Если ситуация остается прежней, а капитал лишь откладывает проблемы, риск для инвестора резко возрастает.
Поэтому долговую нагрузку оцениваем отдельно. Наш ориентир: не более 30% закредитованности в текущей структуре баланса.
3. Непонятно, что именно изменится после получения денег
Формулировки «дайте денег на развитие» или «на оборотные средства» звучат общо. Инвестору нужна цепочка: деньги, конкретное действие, изменение в бизнесе, финансовый результат.
Например, компания получила крупный заказ, но покупатель заплатит только после поставки, а товар нужно закупить заранее. Тогда стоит объяснить, что покупается и для кого, сколько стоит, по какой цене будет реализовано и когда придут деньги от заказчика. Потребность в оборотном капитале выглядит убедительно, когда видно, из чего сложится возврат. «У нас кассовый разрыв, быстро вернем» такой картины не дает.
4. Сумма или сам бизнес не соответствуют масштабу
Еще одна типичная ошибка: определять сумму по принципу «проси больше, дадут меньше, и будет счастье». Если компания с оборотом 60 млн рублей в год хочет разом привлечь 100 млн, возникает вопрос: хватит ли команды и мощностей, чтобы освоить эти деньги в срок? Скачкообразный рост часто заканчивается плохо даже при хорошем расчете. Большой проект разумнее финансировать поэтапно: привлечь 30 млн на первый этап, показать результат и затем идти в следующий раунд.
Иногда масштабу не соответствует сам бизнес. Компания моложе года с выручкой меньше 500 тысяч рублей в месяц держится на одном человеке, ей рано на витрину. Бизнесу с выручкой 10–15 млн в месяц уже доступны более подходящие условия в банке.
5. Бизнес-модель понятна предпринимателю, но не инвестору
Собственник может десять лет работать в отрасли и воспринимать ее логику как самоочевидную. Инвестор видит эту логику впервые, а проекты нередко описываются на одном листе, профессиональным языком, без истории показателей и почти без цифр.
Предприниматель знает свой продукт, но объяснить, почему в этот бизнес стоит вложить деньги, ему намного сложнее. Покупателю продают товар, инвестору — историю компании: кто клиент и за что платит, почему выбирает эту компанию, на чем бизнес зарабатывает и какая возможность появилась сейчас.
Инвесторов много, и опыт у них разный: кто-то понимает ресторанный бизнес, но не имел дела с промышленным оборудованием, кто-то знает e-commerce, но не разбирается в производстве. Чем сложнее разобраться в проекте, тем меньше шансов, что его профинансируют.
6. Предприниматель не готов честно говорить о рисках
Заявление, что в бизнесе «совсем нет рисков», инвестора скорее насторожит, чем успокоит. Умение назвать риски и трезво их оценить показывает, что собственник понимает рынок и свою модель.
Одного перечисления проблем мало, нужен план Б. Например, если товар идет по маршруту с риском срыва логистики, предприниматель заранее объясняет: груз застрахован, есть альтернативный маршрут, рядом с трассой работают сервисы, которые быстро решат проблему. И главное, что произойдет с обязательствами перед инвесторами, если поставка задержится.
С этим связана и финансовая прозрачность: управленческий учет, условия работы с контрагентами, для зрелого бизнеса юнит-экономика и стоимость привлечения клиента. Тревожный сигнал, когда у компании несколько собственников, а договоренности между ними существуют только на словах. Проект подводит собственник, который своих рисков не видит.
7. Бизнес хороший, но рынок изменился
Предприниматель может грамотно управлять компанией, показатели могут выглядеть убедительно, но внешняя среда меняет соотношение доходности и риска.
Хороший пример — недвижимость. Высокие ставки и изменение условий ипотеки заметно повлияли на спрос: продажи новостроек в Москве в первом квартале 2026 года упали на 37% год к году, а по итогам полугодия рынок вышел на минимум за шесть лет. Для модели «купить с дисконтом и быстро перепродать» это ломает всю экономику: дешевая покупка ничего не дает, если продать объект в нужный срок невозможно. Такой риск я вижу в части проектов с недвижимостью.
Другой пример: селлеры маркетплейсов. В июле 2026 года после атак беспилотников Wildberries приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске, а всего под удары попали пять логистических объектов, 802 тыс. кв. м, или 14,3% складской инфраструктуры компании. Каждый лишний день простоя для селлера означает новый риск. У нас было несколько отказов по таким проектам на последнем шаге: заявка выглядела нормально, но пока шла подготовка, рынок изменился, и инвесторы просто не пошли в проект.
Бывают и менее очевидные случаи. Одна компания выиграла государственный контракт примерно на 180 млн рублей при себестоимости исполнения около 90 млн. На бумаге экономика выглядела очень привлекательной, но сроки попадали на границу бюджетного периода: прибыльный контракт мог надолго заморозить капитал инвесторов. Опасение подтверждается практикой, малый бизнес регулярно жалуется на задержки расчетов. Проект не прошел отбор при вполне здоровых показателях: доходность перестала компенсировать риск отрасли.
Что происходит после подачи заявки
Оценка идет от цифр к бизнесу и обратно. Сначала оценивается личность предпринимателя, его готовность делиться информацией, а потом уже идет анализ бизнес-модели, показателей, ритмичности, цели привлечения и размера инвестиций.
Дальше идут долговая нагрузка, риски отрасли, внешняя среда и то, насколько охотно собственник делится информацией. Платформа отвечает перед обеими сторонами: предпринимателю нужны деньги под задачу, инвестору уверенность, что бизнес выполнит обязательства даже при изменении рынка.
Хороший инвестиционный проект не обязательно самый прибыльный или быстрорастущий. В нем понятны денежный поток, экономика, цель привлечения и механизм возврата средств, а предприниматель одинаково открыто говорит о возможностях и рисках. Отказ же часто означает лишь то, что конкретному проекту сейчас не подходит объем финансирования, срок или структура сделки.
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