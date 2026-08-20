7 причин, по которым инвесторы отказывают даже хорошему бизнесу

Но деньги остаются дорогими: ключевая ставка даже после серии снижений составляет 14% годовых, а уровень одобрения кредитных заявок малого бизнеса опустился до 56%, то есть минимума с октября 2025 года по индексу RSBI.

Найти источник финансирования сегодня проще, чем доказать, что проект действительно к нему готов.



Главная сложность даже не в том, где найти финансирование, а в том, чтобы доказать инвестору, что бизнес сможет эффективно использовать привлеченные деньги и выполнить обязательства.

О том, из-за чего проекты чаще всего не проходят отбор, рассказываем в статье.