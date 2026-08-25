Акты за секунды: как бухгалтерия сама собрала генератор документов из CRM

Что мы сделали

Прежде всего нужно найти повторяющуюся рутину. Поэтому сначала мы определили задачу, которая регулярно выполнялась вручную. Чем четче процесс повторяется по одному алгоритму, тем проще его переложить на инструмент. В нашем случае, по каждой сделке нужно было найти данные, проверить реквизиты, рассчитать сумму, заполнить шаблоны и подготовить акт и счет.

Далее мы подробно описали процесс для нейросети. Здесь важно уточнить, какие данные взять из CRM, как найти контрагента, какие реквизиты использовать, по каким правилам рассчитать сумму и какие документы сформировать на выходе. Нейросети нужно объяснить примерно так же подробно, как новому сотруднику.

Сразу же на этом этапе прописали важные нюансы. Например, правила расчета, форматы документов, требования к реквизитам и другие детали, которые обычно держит в голове бухгалтер. Такие мелочи часто определяют, будет ли результат действительно пригоден для работы. После того как описали процесс, попросили нейросеть собрать первый вариант инструмента. В нашем случае это был небольшой скрипт на Python, который подключается к Битрикс24, получает данные по сделкам и формирует готовые документы.

Следующим шагом мы протестировали приложение на реальных данных. Первую версию проверили на уже известных сделках и сравнили результат с документами, которые были подготовлены вручную. Если расчет или документ отличался, возвращались к описанию процесса.

Так появился «Генератор партнерских актов и счетов» — небольшая программа, которая берет данные из Битрикс24 и сама создает готовые документы. Весь процесс разработки мы прошли самостоятельно, без привлечения ИТ-ресурсов. Собрали с помощью ИИ в режиме вайбкодинга.

Для бухгалтера все выглядит просто: он передает программе ссылки на сделки — списком или через Excel — и получает на выходе готовые акты и счета. За этой простотой скрывается цепочка операций, которые раньше делались вручную по каждой сделке.