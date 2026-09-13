Кто выходит на пенсию в 2026 году
На общих основаниях в 2026 году страховую пенсию смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины, родившиеся в 1967 году. Для первых пенсионный возраст составляет 64 года, для вторых — 59 лет.
Возраст — не единственное требование. Кроме него нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов, или ИПК.
Указанные значения связаны с поэтапным повышением пенсионного возраста. После завершения переходного периода общий возраст выхода составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Возраст выхода на пенсию в 2026 году
Ниже — таблица с соотношением года рождения, пенсионного возраста и года выхода на пенсию.
Пол
Год рождения
Возраст выхода
Год выхода
Мужчины
1962
64 года
2026
Женщины
1967
59 лет
2026
Выход на пенсию по годам рождения: таблица
Определить год выхода можно по полу и году рождения.
Год рождения
Пол
Пенсионный возраст
Год выхода на пенсию
1961
Мужчины
63 года
2024
1962
Мужчины
64 года
2026
1963 и позднее
Мужчины
65 лет
с 2028 года
1966
Женщины
58 лет
2024
1967
Женщины
59 лет
2026
1968 и позднее
Женщины
60 лет
с 2028 года
Какой стаж нужен для выхода на пенсию
Минимальная продолжительность страхового стажа в 2026 году — 15 лет. Если этот порог не достигнут, пенсию по старости на общих основаниях не назначат.
В стаж засчитывают периоды официальной работы, за которые перечислялись страховые взносы. Закон также предусматривает отдельные нестраховые периоды — например, службу по призыву и уход за ребенком до полутора лет.
Что такое пенсионный коэффициент
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это условная единица, показывающая пенсионные права гражданина.
Количество баллов зависит прежде всего от официального заработка и уплаченных страховых взносов. При расчете пенсии накопленные ИПК умножают на стоимость одного балла, после чего к результату прибавляют фиксированную выплату.
Сколько баллов нужно для выхода на пенсию
Для назначения страховой пенсии в 2026 году нужно накопить как минимум 30 баллов. Проверить количество баллов можно в сведениях индивидуального лицевого счета.
Условия выхода на пенсию в 2026 году
Для назначения пенсии должны одновременно выполняться три требования:
Условие
Требование в 2026 году
Возраст выхода на пенсию для женщин
59 лет
Возраст выхода на пенсию для мужчин
64 года
Страховой стаж
Не менее 15 лет
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)
Не менее 30 баллов
СФР проверяет все показатели в совокупности: возраст, стаж и количество ИПК. Отсутствие хотя бы одного из них станет основанием для отказа в назначении страховой пенсии на общих условиях.
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Досрочный выход на пенсию в 2026 году
Для некоторых граждан закон устанавливает особый порядок выхода на пенсию. Льгота может зависеть от профессии, условий труда, продолжительности стажа или семейных обстоятельств.
Основные из них:
занятые на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, если профессия и должность входят в предусмотренные законодательством списки;
многодетные матери, которые соответствуют установленным требованиям по числу детей, стажу и другим условия;
медицинские и педагогические работники при наличии требуемой продолжительности специального стажа;
граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
другие категории, предусмотренные Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Даже при досрочном выходе сохраняется требование о наличии не менее 30 ИПК.
Выход на пенсию за длительный стаж
Длительный страховой стаж даtт возможность сократить общий срок ожидания пенсии на два года. Для женщин требуется минимум 37 лет стажа, для мужчин — 42 года.
При этом пенсия не может быть назначена ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В стаж для этой льготы засчитываются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы, а также отдельные периоды (например, военная служба по призыву).
Что делать, если не хватает стажа или пенсионных баллов
Если стажа или баллов недостаточно, право на страховую пенсию пока не появляется. Нужные показатели можно увеличить за счет продолжения официальной работы либо другой деятельности, с которой уплачиваются страховые взносы.
В отдельных случаях недостающие пенсионные права можно получить за счет добровольных взносов. Перед их уплатой стоит уточнить в СФР, сколько стажа и ИПК можно приобрести и отвечает ли такой вариант конкретной ситуации.
Когда можно подать заявление на пенсию
Обратиться за назначением пенсии разрешается заранее — не более чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Выплату назначают с даты, когда у гражданина возникает право на пенсию, если соблюдены все условия.
Заявление принимают несколькими способами:
онлайн через портал Госуслуг;
лично в отделении СФР;
через МФЦ;
через работодателя (с письменного согласия работника).
Примерно за месяц до предполагаемой даты выхода СФР показывает информацию в личном кабинете на Госуслугах. Если в индивидуальном лицевом счёте нет ошибок и все необходимые сведения подтверждены, пенсию могут назначить без отдельного обращения.
Выход на пенсию в 2026 году: главное
Три ключевых условия для страховой пенсии по старости на общих основаниях:
59 лет — возраст для женщин;
64 года — возраст для мужчин;
15 лет — минимальный страховой стаж;
30 ИПК — минимальное количество пенсионных баллов.
Часто задаваемые вопросы
Коротко отвечаем на вопросы, которые чаще всего возникают при оформлении пенсии.
В каком возрасте женщины выходят на пенсию?
В 2026 году — в 59 лет (женщины 1967 года рождения). С 2028 года — в 60 лет.
В каком возрасте мужчины выходят на пенсию?
В 2026 году — в 64 года (мужчины 1962 года рождения). С 2028 года — в 65 лет.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?
Не менее 15 лет страхового стажа.
Сколько баллов нужно для выхода на пенсию?
Не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Кто может выйти на пенсию досрочно?
Работники вредных и тяжелых производств, многодетные матери, медики и педагоги при специальном стаже, северяне, граждане с длительным стажем (37 лет у женщин и 42 года у мужчин) и другие категории, установленные законодательством.
Что делать, если не хватает баллов?
Продолжать работать (или вести иную деятельность с уплатой взносов), чтобы добрать недостающие ИПК и стаж.