Кто выходит на пенсию в 2026 году

На общих основаниях в 2026 году страховую пенсию смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины, родившиеся в 1967 году. Для первых пенсионный возраст составляет 64 года, для вторых — 59 лет.

Возраст — не единственное требование. Кроме него нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов, или ИПК.