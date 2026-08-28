Микротравмы на производстве в 2026 году: как учитывать, расследовать и оформлять

Что такое микротравма на производстве
Микротравма по ст. 226 ТК — незначительные повреждения (ссадины, кровоподтеки, ушибы), которые не вызывают расстройства здоровья работника или временной нетрудоспособности.
Чем микротравма отличается от несчастного случая
Важно различать эти понятия для правильного выбора процедуры обработки инцидента:
Микротравма: легкое повреждение без потери трудоспособности. Обработка осуществляется в рамках приказа Минтруда от 15.09.2021 № 632н (внутренний учет).
Несчастный случай: тяжелая травма, которая приводит к потери трудоспособности. Расследование проводится согласно ст. 229–231 ТК с обязательным извещением ГИТ и составлением акта формы Н-1.
Какие повреждения считаются микротравмой
Микротравмами считаются:
Ссадины и кровоподтеки.
Ушибы мягких тканей.
Поверхностные раны, уколы и порезы.
Ожоги первой степени.
Укусы насекомых и другие аналогичные повреждения.
При этом для микротравмы важное значение имеет не размер ущерба, а обстоятельства получения. Например, если бухгалтер порезался листами бумаги, то важно понять — из-за чего это произошло. Возможно, стоит заменить материалы.
Обязан ли работодатель учитывать микротравмы
Учет микроповреждений обязателен для работодателей с 1 марта 2022 года в соответствии со ст. 226 ТК и приказом Минтруда № 632н.
Данные меры направлены на выявление скрытых опасностей, снижение профессиональных рисков и предотвращение тяжелых несчастных случаев.
Что делать работодателю, если работник получил микротравму
Алгоритм действий включает несколько обязательных этапов:
Получите информацию о микротравме.
Окажите работнику медицинскую помощь.
Передайте информацию специалисту по охране труда или ответственному лицу.
Выясните обстоятельства и причины происшествия.
Оформите результаты рассмотрения с помощью справки.
Зарегистрируйте микротравму в журнале.
При необходимости примите меры для устранения причин и предупреждения повторных случаев.
Основание для регистрации микротравмы в журнале — обращение пострадавшего к непосредственному или вышестоящему руководителю либо работодателю (его представителю).
Как новичкам выстроить систему по охране труда?
Пошаговая инструкция для начинающих специалистов и руководителей: с чего начать выстраивать систему по охране труда и какие 10 документов оформить в первую очередь на бесплатном вебинаре 30 сентября в 11:00 мск.
Кто должен расследовать микротравму
Процедура не требует создания специальной государственной комиссии. Все рассмотрение работодатель проводит самостоятельно.
Ответственность за учет возлагается на то лицо, которое назначает руководитель организации. В большинстве случаев эту функцию выполняет специалист по охране труда или иное уполномоченное лицо. Участники процедуры:
Специалист по ОТ — организует рассмотрение, собирает сведения, оформляет справки и вносит данные в журнал учета микротравм. Эта обязанность прописана в должностной инструкции.
Руководитель пострадавшего (бригадир, мастер) — предоставляет информацию о характере работ и условиях труда, участвует в разработке профилактических мер.
Пострадавший или его представитель — дает письменное объяснение по факту происшествия. При наличии профсоюза обсуждение ведут с участием уполномоченного лица.
Свидетели — дают показания для уточнения обстоятельств и подтверждения слов пострадавшего.
Медработник — фиксирует повреждения, выдает врачебные рекомендации.
Как оформить микротравму на производстве
Фиксация микроповреждений невозможна без издания локальных документов. Для легитимного оформления нужно подготовить следующий пакет локальных актов:
Приказ о закреплении ответственного за подготовку регламента. Конкретизирует лицо, которое будет ответственно за создание проекта положения об учете микротравм. Как правило, эту функцию возлагают на специалиста по охране труда либо на профильного руководителя.
Положение об учете микротравм. Это основной внутренний документ, который описывает алгоритм действий при обращении работника. В детально фиксируют: способы приема уведомлений от персонала, временные рамки для разбирательства, список формируемых документов и способы ликвидации выявленных рисков.
Справка учета микротравм. Этот документ фиксирует результаты рассмотрения обстоятельств по микротравме.
Журнал учета микроповреждений. В нем регистрируют каждый случай микротравм.
Ключевые разделы, которые должно содержать Положение об учете микротравм:
Алгоритм информирования: каким способом работник сообщает о травме (устно или письменно) и кому именно адресует обращение — непосредственному начальнику, специалисту по охране труда или иному уполномоченному лицу.
Временные границы проверки: базовый срок расследования не может превышать трех календарных дней. При необходимости он продлевается еще на двое суток.
Ответственные лица: перечень должностей и конкретных лиц, которых привлекают к анализу происшествия.
Унифицированные формы отчетности: шаблоны справки по итогам рассмотрения случая и журнала регистрации микротравм.
План корректирующих мер: конкретные действия для предотвращения подобных инцидентов и устранение их первопричин.
Порядок ведения, место хранения документации и круг ответственных лиц также должны быть официально зафиксированы во внутренних нормативных документах компании.
Рекомендации Минтруда предусматривают рекомендуемые формы справки и журнала.
Документ
Форма
Содержание ключевых сведений
Срок хранения
Справка о рассмотрении
Приложение № 1
ФИО, дата, описание травмы, обстоятельства, меры
Не менее 1 года
Журнал учета
Приложение № 2
Порядковый №, дата, ФИО, должность, описание, меры
Не менее 1 года
Положение об учете
Локальный акт
Порядок работы, ответственные лица, используемые формы
Постоянно
Приказ о назначении ответственного
—
ФИО, перечень обязанностей
5 лет
Как заполнить справку о микротравме
Справку о микротравме можно заполнять по форме из приложения № 1 к рекомендациям Минтруда от № 632н.
Результаты рассмотрения обстоятельств фиксируют справкой о микротравме или аналогичным документом, который затем регистрируют в журнале учета.
Форма справки может быть разработана самостоятельно. В документе заполняют:
Данные о пострадавшем (ФИО, должность, стаж).
Детальное описание места, даты и времени получения микроповреждения. Характер травмы и обстоятельства ее возникновения.
Выявленные причины (например, использование неподходящего инструмента, нарушение техники безопасности).
Предложения по устранению причин (проведение инструктажей, замена оборудования, выдача СИЗ).
Журнал учета микротравм: что в нем указывать
Форма журнала учета микротравм утверждена приложением № 2 к приказу Минтруда № 632н. Работодатель может разработать собственный аналог, но он должен содержать все обязательные реквизиты:
Что фиксируют
Что указать
Дата микротравмы
День и время происшествия
Работник
ФИО и подразделение
Обстоятельства
Где и при каких условиях произошла микротравма
Повреждение
Вид и характер повреждения
Причины
Выявленные обстоятельства и причины
Принятые меры
Что сделал работодатель для предупреждения повторения
Сколько хранить журнал учета микротравм
Рекомендованный срок хранения журнала составляет не менее одного года в соответствии с приказом № 632н. При этом порядок учета должен предусматривать место и сроки хранения документа.
Можно ли вести журнал микротравм в электронном виде
Журнал микротравм можно вести и в электронном виде с использованием электронной подписи. Законодательство не содержит ограничений. Главное, чтобы можно было идентифицировать лицо, которое составило документ.
Нужно ли утверждать локальный порядок учета микротравм
Для легитимного ведения журнала микротравм необходимо утвердить локальный нормативный акт — «Положение об учете микротравм», разработанный на основе рекомендаций приказа № 632н.
В документе следует прописать порядок взаимодействия с работником, полномочия ответственного специалиста и формы фиксации событий. Также нужно издать приказ о назначении ответственного лица (обычно это специалист по охране труда), ознакомить его с обязанностями под подпись и разместить памятки в местах работы сотрудников.
Сотрудники должны быть проинформированы об алгоритме действий при получении микротравмы через проведение инструктажей и размещение информационных стендов. Работник вправе обратиться с заявлением устно или письменно, после чего работодатель обязан зарегистрировать обращение и передать информацию ответственному лицу в установленные сроки.
Что делать после учета микротравмы
Смысл учета микротравмы кроется не в документальном оформлении, а в предотвращении дальнейших схожих микроповреждений. Каждый конкретный случай может помочь сделать рабочее место безопаснее.
Типичные ошибки работодателей при учете микротравм
Распространенные ошибки — игнорирование необходимости ведения журнала микротравм в пользу, отсутствие утвержденного Положения, что нарушает требования к системе управления охраной труда (СУОТ), а также недостаточная информированность персонала.
Отсутствие анализа причин получения микроповреждений ведет к повторению инцидентов и повышает риски развития профессиональных заболеваний.
Существенное значение имеет точное соблюдение сроков расследования, которые должны быть не более двух рабочих дней с момента обращения работника. Нарушение этих временных рамок или формальное отношение к оформлению справки о микротравме могут привести к штрафным санкциям и проблемам при проверках со стороны надзорных органов.
Как новичкам выстроить систему по охране труда?
Пошаговая инструкция для начинающих специалистов и руководителей: с чего начать выстраивать систему по охране труда и какие 10 документов оформить в первую очередь на бесплатном вебинаре 30 сентября в 11:00 мск.
Нужно ли сообщать о микротравме в ГИТ или СФР
Микротравма не требует уведомления ГИТ или СФР в отличие от несчастного случая. Это повреждение не приводит к потере трудоспособности, и потому сообщать ведомствам о ней не требуется.
Микротравмы в 2026 году: что важно работодателю
Ключевые нормативно-правовые акты, которые регламентируют учет микроповреждений:
Трудовой кодекс: статьи 214, 216, 226–231 (глава 36.1).
Приказ Минтруда от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников».
Приказ Минтруда № 776н — положение о системе управления охраной труда (СУОТ), где рекомендуется включать процедуру учета микротравм.
Микротравмы на производстве: главное
При получении микроповреждения необходимо действовать по такому алгоритму:
Получить от работника сообщение о микротравме.
Оказать работнику медицинскую помощь.
Передать информацию специалисту по охране труда или ответственному лицу.
Выяснить обстоятельства и причины микроповреждения.
Оформить результаты рассмотрения и регистрирует микротравму в журнале.
При необходимости принять меры для устранения причин и предупреждения повторных случаев.
Частые вопросы
Что считается микротравмой на производстве
Микротравма по ст. 226 ТК — незначительные повреждения здоровья (ссадины, кровоподтеки, ушибы), которые не вызывают расстройства здоровья работника или временной нетрудоспособности.
Нужно ли регистрировать микротравму работника
Да, микротравму регистрируют в специальном журнале учета микротравм.
Кто должен расследовать микротравму
Рассмотрение обстоятельств возникновения микротравмы работодатель проводит без создания специальной комиссии. Обычно эти обязанности выполняет специалист по охране труда.
Как оформить микротравму на производстве
Микроповреждение фиксируют с помощью справки, а также регистрируют в журнале учета.
Как вести журнал учета микротравм
В журнале учета микротравм обязательно заполняют:
ФИО и должность пострадавшего.
Дату, время и место происшествия.
Краткое описание обстоятельств возникновения повреждения.
Предпринятые меры по устранению причин.
Сколько хранить журнал учета микротравм
Минимальный срок хранения журнала учета микротравм по рекомендациям Минтруда № 632н составляет 1 год.
Можно ли вести журнал микротравм в электронном виде
Да, журнал можно вести в электронном виде. Главное — обеспечить его сохранность и возможность идентификации работодателя и работников, которые получили травмы.
Нужно ли сообщать о микротравме в ГИТ
Нет, сообщать о микротравме в ГИТ не требуется.
Чем микротравма отличается от несчастного случая
Микротравма в отличие от несчастного случая не ведет к потере трудоспособности и оформлению больничного. Кроме того, о ней не нужно сообщать в ГИТ.
Что делать работодателю, если работник получил микротравму
Алгоритм действий включает несколько обязательных этапов:
Получите информацию о микротравме.
Убедитесь, что работнику оказана необходимая первая или медицинская помощь.
Передайте информацию специалисту по охране труда или ответственному лицу.
Выясните обстоятельства и причины происшествия.
Оформите результаты рассмотрения.
Зарегистрируйте микротравму в журнале.
При необходимости примите меры для устранения причин и предупреждения повторных случаев.
Начать дискуссию