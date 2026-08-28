Микротравмы на производстве в 2026 году: как учитывать, расследовать и оформлять

Как заполнить справку о микротравме

Справку о микротравме можно заполнять по форме из приложения № 1 к рекомендациям Минтруда от № 632н.

Скриншот рекомендуемой формы справки о микротравме из приказа Минтруда № 632н

Результаты рассмотрения обстоятельств фиксируют справкой о микротравме или аналогичным документом, который затем регистрируют в журнале учета.

Форма справки может быть разработана самостоятельно. В документе заполняют: