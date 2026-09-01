Что срочно обновить в знаниях бухгалтеру: гид по курсам, стартующим сегодня

НДС и налог на прибыль: зона повышенного риска
НДС остаётся самым проверяемым налогом. Инспекторы анализируют книгу покупок, выявляют разрывы и требуют пояснения. Если вы не уверены в правилах заявления вычетов, не знаете, как работать с прослеживаемыми товарами или что делать при «обнулении» поставщика, — это пробел, который нужно закрыть немедленно.
По налогу на прибыль важно разобраться с новыми требованиями: курсовые разницы, амортизация, работа с убытками. Отдельный блок — как отвечать на требования ИФНС по убыточным декларациям, чтобы не попасть на комиссию.
Зарплата и кадры: ошибки, которые дорого обходятся
НДФЛ и страховые взносы — главная статья нагрузки для малого бизнеса. Ошибки в уведомлениях по ЕНП, путаница с датами дохода, неправильные вычеты — всё это приводит к пеням и недовольству сотрудников.
Важно освоить работу с проактивными выплатами от СФР. Запросы фонда, отказы по формальным признакам, исправление ошибок в электронных больничных — без этих навыков зарплатный участок превращается в хаос.
УСН и первичка: фундамент, который нельзя игнорировать
Лимиты по УСН выросли, но выросли и требования. Нужно чётко понимать, когда платить НДС на упрощёнке, как законно уменьшать налог на взносы и какие расходы инспектор вычеркнет при проверке.
Первичные документы — невидимая защита. Без правильно оформленных УПД, актов и договоров любая проверка обернётся доначислениями.
1С и автоматизация: работайте быстрее
Умение глубоко работать в 1С — это не про «нажать кнопку», а про настройку отчётов, автоматическое заполнение деклараций и экспресс-проверку учёта. Это экономит часы каждый день и снижает риск механических ошибок.
Управленческий учёт и ВЭД: рост и новые рынки
Если хотите расти в профессии, освойте язык бизнеса: ДДС, бюджеты, центры финансовой ответственности. А если компания выходит на зарубежные рынки — без знаний валютного контроля и учёта импорта не обойтись.
Почему сегодня — последний шанс
Сегодня запускаются группы с кураторами, домашними заданиями и чатом для вопросов. Это не просто записи — это живой ритм, где темы синхронизированы с календарём отчётности. Вы проходите сложный блок ровно перед тем, как применять его на практике.
Выберите одно-два направления, не распыляйтесь. Оцените, где у вас самая болевая точка: зарплата, НДС или ВЭД. И успейте присоединиться сегодня — следующий поток будет только через несколько месяцев, когда появятся новые отчёты и новые проблемы.
Фильтруйте направление, которое «болит», смотрите даты старта и записывайтесь сегодня — завтра эти условия уже не будут действовать.
Вложение в знания — единственный актив, который не обесценивается. Но покупать его выгоднее с умом.
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