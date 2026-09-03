Первые 100 дней руководителя: семь ошибок, после которых команда начинает вас саботировать

Ошибка № 3. Быстро собрать «свою команду»

Одна из самых живучих идей управленческой литературы принадлежит Джиму Коллинзу: сначала посадить в автобус правильных людей, высадить неправильных, а потом решать, куда ехать. В Good to Great эта логика действительно выглядит убедительно: сначала «кто», затем «что». В реальной компании метафора автобуса иногда оказывается опасной.

Новый руководитель еще толком не понимает, кто перед ним, но уже начинает определять «правильных» и «неправильных». Особенно если рядом быстро появляется человек, готовый объяснить внутреннюю политику: этот слабый, тот токсичный, этому нельзя доверять, а вот на меня можно положиться.

Сильный на собеседовании кандидат оказывался слабее в реальной работе, потому что прекрасно умел презентовать себя, но плохо действовал в ситуации неопределенности. И наоборот: сотрудник, которого новый руководитель первоначально считал неудобным и недостаточно лояльным, впоследствии оказывался одним из немногих людей, способных заранее увидеть проблему и спорить с начальником до того, как ошибка станет дорогой.

Одна из самых дорогих ошибок найма — принять комфорт в общении за управленческую совместимость. Руководитель встречает человека, который рассуждает похожим образом, смеется над теми же вещами, быстро понимает его логику, и возникает ощущение: «Вот мой человек». Но компании не всегда нужен еще один вы. Иногда ей нужен человек, который увидит то, чего вы не видите.

Что делать: не составлять кадровый рейтинг по первым впечатлениям. Для ключевых людей полезно собрать три слоя информации: результаты, наблюдение за поведением в сложной ситуации и мнение нескольких коллег. И только потом решать, кто действительно не соответствует роли.

У меня были истории, когда я хотела уволить человека, потому что мне казалось, он не соответствует занимаемой должности, и только спустя какое-то время, я убедилась, что это мое представление о его роли не соответствовало действительности. А он четко выполнял то, чего от него ожидалось, и в чем именно он был хорош. Иногда, когда у руководителя нет карт-бланша на увольнение сотрудников в первые 100 дней, это даже хорошо: ему приходится искать, как можно максимально раскрыть их потенциал в предлагаемых обстоятельствах.