Тренды осени 2026 года: выбор инвестора

Направление денежно-кредитной политики волнует инвесторов больше, чем уровень процента

14% — такова текущая стоимость денег после того, как Банк России постепенно снизил ее с 20%. Следующее решение регулятор объявит 11 сентября. Сам ЦБ ожидает средний уровень по 2026 году в районе 14,5–14,6%, при этом прогноз по инфляции повышен с 4–5% до 6–7%. Деньги остаются дорогими даже на фоне цикла смягчения.

В мае 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, и акции с облигациями заметно упали, потому что рынок рассчитывал на более резкий шаг. В июле регулятор снизил ее на те же 0,25 пункта, но на этот раз бумаги выросли: участники рынка опасались паузы или даже повышения.

Реагирует не цифра сама по себе, а совпадение решения с ожиданиями. Частные инвесторы сегодня формируют основную массу на бирже, и они эмоциональнее фондов: услышав жесткую риторику, часть из них продает облигации и акции в минус, опасаясь дальнейшего падения.

Второй фактор для портфеля — курс рубля, и его влияние двустороннее. Крепкий рубль выгоден компаниям с рублевой выручкой и импортной составляющей, но невыгоден экспортерам: их валютная выручка при конвертации превращается в меньшую сумму рублей.

Третий ориентир — то, как люди тратят деньги. Банк России уже фиксирует замедление ожиданий бизнеса по будущему спросу, а это значит, что дорогие кредиты постепенно охлаждают экономику. Для регулятора это управляемый процесс, для отдельной компании — не всегда комфортный.