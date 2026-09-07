ФНС ужесточает борьбу с «бумажным» НДС: как защититься от налоговых претензий в 2026 году

Ликвидация юрлиц «бумажного НДС»: почему тема снова в повестке

Федеральная налоговая служба продолжает масштабную зачистку рынка «бумажного НДС». В начале сентября было ликвидировано более 20 тысяч юридических лиц, связанных с «бумажным НДС». Эксперты говорят, что налоговики добьют «бумажным НДС» уже в ближайшее время.

«В пятницу в РФ умер обнал. Вместе с бумажным НДС. В пятницу ФНС разом убили 20+ тысяч юрлиц. За следующие 4 месяца, уверен, ФНС окончательно добьют бумНДС. Клиентам еще не успели упасть письма с вызовами налоговую по разрывам. Но в ближайшие дни они пойдут массово, по всей стране. Вместе с НДС-площадками сейчас «лягут» и все площадки по «каше» (обналичиванию денег, - прим.ред.) в РФ», — написал в своем Telegram Михаил Жуховицкий.

По мнению Михаила Жуховицкого, сейчас под удаленные попали уже и технички, сдавшиеся два квартала назад. При этом у налоговиков нет лимита «глубины» — удалить могут за любой период.

Это не первая зачистка. В апреле 2026 года ФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС — с помощью сети из 4,8 тыс. фирм и более 37 тыс. компаний получили фиктивные вычеты на сумму более ₽1,2 трлн. Дело о «бумажном» НДС 2026 года стало самым крупным в истории России и первым правоприменительным случаем ст. 173.3 УК — организация сбыта фиктивных счетов-фактур.

Владимир Туров, предприниматель, юрист, преподаватель, глава юридической компании «Туров и партнеры»: