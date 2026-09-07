ФНС ужесточает борьбу с «бумажным» НДС: как защититься от налоговых претензий в 2026 году

Ликвидация юрлиц «бумажного НДС»: почему тема снова в повестке
Федеральная налоговая служба продолжает масштабную зачистку рынка «бумажного НДС». В начале сентября было ликвидировано более 20 тысяч юридических лиц, связанных с «бумажным НДС». Эксперты говорят, что налоговики добьют «бумажным НДС» уже в ближайшее время.
«В пятницу в РФ умер обнал. Вместе с бумажным НДС. В пятницу ФНС разом убили 20+ тысяч юрлиц. За следующие 4 месяца, уверен, ФНС окончательно добьют бумНДС. Клиентам еще не успели упасть письма с вызовами налоговую по разрывам. Но в ближайшие дни они пойдут массово, по всей стране. Вместе с НДС-площадками сейчас «лягут» и все площадки по «каше» (обналичиванию денег, - прим.ред.) в РФ», — написал в своем Telegram Михаил Жуховицкий.
По мнению Михаила Жуховицкого, сейчас под удаленные попали уже и технички, сдавшиеся два квартала назад. При этом у налоговиков нет лимита «глубины» — удалить могут за любой период.
Это не первая зачистка. В апреле 2026 года ФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС — с помощью сети из 4,8 тыс. фирм и более 37 тыс. компаний получили фиктивные вычеты на сумму более ₽1,2 трлн. Дело о «бумажном» НДС 2026 года стало самым крупным в истории России и первым правоприменительным случаем ст. 173.3 УК — организация сбыта фиктивных счетов-фактур.
Владимир Туров, предприниматель, юрист, преподаватель, глава юридической компании «Туров и партнеры»:
Действительно, налоговая взяла курс на полную зачистку рынка. И да, я подтверждаю, что они могли сделать это еще в 2016–2018 годах. Но были силы, которым нужно было, чтобы технички и обналичка продолжали существовать. И скажу честно, некоторых представителей этих сил я знаю лично. Судя по всему, сейчас взят курс на полную ликвидацию техничек.
Что изменится в проверках ФНС в 2026 году
Сейчас ФНС ставит амбициозную задачу по искоренению других центров по предоставлению «бумажного НДС». Кроме того, будут тщательно проверять налогоплательщиков, пользовавшихся их услугами.
Юзвак Максим, налоговый юрист:
Очевидно, что формой «бумажного НДС» налоговые органы боролись всегда. А вот выявление центров оказания услуг по предоставлению «бумажного НДС» стало относительно новым направлением контрольной деятельности. Важно заметить, что на этом направлении ФНС работает в связке со Следственным комитетом и ФСБ.
37 000 предприятий, замеченных в покупке «бумажного НДС», — это около 1% от всех юридических лиц в России. И это лишь по одной выявленной площадке (!), а сколько их, можно только гадать. Соответственно, по мере расширения борьбы ФНС с центрами «бумажного НДС» под проверки попадет огромное количество налогоплательщиков. При этом речь может идти не только непосредственно о покупателях услуг, но и о компаниях, которые оказались встроенными в «схему» по просьбе своих контрагентов (такое бывает, когда продавец товара вместо прямой продажи выстраивает к покупателю цепочку посредников из фирм-однодневок для сокрытия реальных доходов).
В первую очередь под каток проверок попадут представители строительной отрасли, у которых «бумажный НДС» наиболее востребован.
Владимир Туров, предприниматель, юрист, преподаватель, глава юридической компании «Туров и партнеры»:
Налоговая будет смотреть в первую очередь на тех, у кого были максимальные вычеты по НДС с использованием бумажного НДС, у кого были максимальные виртуальные товарные остатки и так далее, и так далее. И здесь будут смотреть прежде всего на потенциальную маржу по отраслям.
Опять же, данные аналитики последние два года скрываются, но из того, что я вижу на практике, в первую очередь под раздачу попадут те, кто работает по гособоронзаказу, по госконтрактам, по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Дальше в обязательном порядке будут смотреть на строительный комплекс, дорожно-строительный комплекс. Будут смотреть на некоторые производственные компании с высокой маржой. В общем, пойдут по отраслям. Скорее всего, начиная с самых крупных.
Кого проверят в первую очередь
Прямые покупатели «бумажного» НДС. Это компании, которые сознательно приобретали фиктивные счета-фактуры и акты от «технических» поставщиков. По ним уже сформированы списки, и налоговики массово рассылают письма с предложением добровольно уточнить налоговые обязательства.
Компании с «разрывами» в цепочке НДС. Автоматическая система АСК НДС мгновенно выявляет расхождения, когда поставщик не отразил операцию в своей декларации, а покупатель заявил вычет. Это становится триггером для камеральной проверки и требования пояснений.
Пользователи УСН в переходный период. С 2025 года упрощенцы признаются плательщиками НДС при превышении порога доходов 20 млн рублей. Автоматический контроль счетов-фактур теперь затрагивает и их, а любой «разрыв» в цепочке ведет к углубленной проверке.
Бизнес, не прошедший «амнистию по дроблению». Глава ФНС Егоров прямо заявил, что амнистия работает только для тех, кто отказался от схем дробления в 2025 году. Те, кто продолжил их использовать, получат не просто доначисления, а полноценные выездные проверки за 2022–2024 годы с пени и штрафом 40% за умысел.
А вот лимита глубины нет - хоть за пять лет назад удалить могут.
Учитывают ли налоговики данные из системы управления рисками (СУР), «деревья» взаимосвязей или берут исключительно данные из АИС?
Не совсем корректно. Т.к. СУР это просто окно в модуле АСК-НДС, который входит в АИС. СУР - это просто графическое отражение других разделов, удобное для живого человека. А так как списки формируются автоматом, то нет, СУР участия не имеет. Списки формируются просто исходя из числовых данных.
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Последствия для площадок продажи и покупателей «бумажного НДС»
Последствия «бумажного НДС» есть, как для продавцов, так и у покупателей. Для организаторов схемы — ст. 173.3 УК. В соответствии с ней, за деятельность по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов‑фактур и налоговых деклараций может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
Для покупателей бумажного НДС риски лежат в двух плоскостях: налоговое штрафы и доначисления, а также уголовное преследование руководителя. Кроме этого сделку могут признать недействительной, в этом случае взыскать могут всю сумму фиктивной сделки в доход государства, а не только доначисленные налоги.
Налоговые последствия для покупателей
Уголовная ответственность
Гражданско-правовая ответственность
отказ в вычете НДС и доначисление всей суммы налога
уклонение от уплаты налоговых платежей (ст. 199 УК)
признание сделки недействительной (ст. 169 ГК)
исключение расходов из базы по налогу на прибыль
пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждые сутки просрочки
штраф по ст. 122 НК — 20% от недоимки, при умышленном нарушении — 40%
приостановление операций по счетам
Что могут сделать налогоплательщики, втянутые в деятельность площадок по «бумажному НДС»?
Юзвак Максим, налоговый юрист:
Здесь ФНС и суды однозначно исходят из того, что фиктивные операции должны быть исключены из учета, а налоговые последствия скорректированы. При этом, если фиктивная операция прикрывала реальную сделку, то налогоплательщику следует либо, не дожидаясь проверки, отразить ее в учете, либо в рамках проверки раскрыть реального контрагента и параметры сделки. Важно, чтобы параметры сделки были подтверждены документально (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805).
Как защититься от необоснованных налоговых претензий добросовестному налогоплательщику?
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Как защититься от претензий налоговиков?
Не игнорируйте письма ФНС. Информационное уведомление о «бумажном» НДС — это не требование, но его игнорирование — риск. Оно предполагает добровольную корректировку, и если вы не уверены в чистоте сделки, стоит оценить возможность подать уточненную декларацию.
Собирайте доказательства реальности сделки. Одного договора и акта недостаточно. ФНС оценивает наличие у контрагента ресурсов (персонала, техники, офиса), деловую переписку, маршруты поставок, фото и видео исполнения, а также экономический смысл операции для вашего бизнеса.
Проверяйте контрагентов до, а не после сделки. Не ограничивайтесь выпиской из ЕГРЮЛ. Проверяйте адрес, наличие задолженности, процедуры ликвидации и банкротства. Все это формирует доказательную базу вашей должной осмотрительности.
Восстанавливайтесь в срок. Если вы добровольно подадите уточненную декларацию и полностью уплатите недоимку, пени и штраф, то сможете избежать уголовной ответственности по статье 199 УК.
Андрей Илларионов, налоговый юрист и аудитор с опытом в налоговом консалтинге, сопровождении проверок, судебной защите, аудите и восстановлении учета:
Что важно помнить. Масштаб раскрытой схемы на 1,2 трлн рублей — это прецедент. ФНС и силовики намерены проверить всех, кто мог быть причастен к незаконным вычетам. В 2026 году ставка НДС повышена до 22%, и цена ошибки в документах выросла кратно.
Если ваша компания получила уведомление, не паникуйте, но и не оставляйте его без внимания. Проверьте документы по сделке. Если операция была реальной — готовьте мотивированный ответ с доказательствами. Если есть сомнения — лучше подать уточненную декларацию добровольно, чем ждать выездной проверки и штрафа в 40% от суммы недоимки.
Владимир Туров, предприниматель, юрист, преподаватель, глава юридической компании «Туров и партнеры»:
Могу сказать, что те компании, с которыми я на связи, уже стали получать письма счастья с требованием уточниться. Что касается добросовестных налогоплательщиков, а таких все-таки много, то я бы здесь обратил внимание прежде всего вот на что.
Первое — фактическое исполнение всего, что предусмотрено договором и сделкой, контрагентом первого звена как самостоятельно, так и с привлечением легальных подрядчиков или субподрядчиков.
И второе — полное соответствие контрагента первого звена всем признакам самостоятельности и добросовестности, а именно: наличие людей, наличие техники, наличие иных ресурсов, которые позволяют выполнить условия договора, реальная экономическая деятельность, присутствие в интернете, наличие офисов, реальные экономические затраты на содержание бизнеса и так далее.
В этом случае, если эти критерии и условия выполнены, то защититься довольно легко.
Налоговики взяли себе за правило находить в цепочке разрывы по формированию базы по НДС-вычетам, находить самого жирного в цепочке и предъявлять ему претензии из-за каких-то минусов у контрагентов второго, третьего, четвёртого и последующего звеньев.
Если кто-то из них НДС не заплатил, то начинают предъявлять претензии к тому, у кого есть деньги. Все это полный беспредел, и с этим беспределом довольно легко бороться.
Будущее услуг «бумажного НДС»
Активность ФНС России в борьбе с центрами «бумажного НДС» должны в перспективе значительно сократить объем услуг по созданию фиктивной документации для получения необоснованной налоговой выгоды. Однако полностью избавиться от данного явления не получится.
Юзвак Максим, налоговый юрист:
В самой природе НДС заложена возможность злоупотребления, которая востребована у налогоплательщиков (не только у наших, но и за рубежом). А раз есть спрос, значит, будет и предложение.
Что думаете вы: смогут ли ФНС полностью ликвидировать бумажный НДС? Пишите в комментариях!